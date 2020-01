Skoda Kamiq Scoutline : nouvelle finition

Skoda Kamiq Scoutline

Le Skoda Kamiq Scoutline inaugure une nouvelle finition pour la marque tchèque. Jusqu’à présent, nous avions connu des modèles comme la Skoda Octavia Scout. Pour se démarquer des autres Kamiq, le Kamiq Scoutline reçoit des passages de roue noir mat, des feux arrière full LED, et des éléments couleur argent sur les boucliers, les barres de toit et les rétroviseurs. Les vitres arrière sont surteintées, et cerclées de joncs chromés. De série les jantes alliage polies sont en 17″, mais les clients pourront opter pour des jantes 18″ Crater.

Dans l’habitacle, la présentation est également soignée avec des aérateurs chromés, un pédalier en aluminium et un insert décoratif effet bois de frêne. Mais ce n’est pas tout avec une sellerie tissu spécifique en ThermoFlux respirant et en microfibre Suedia. Volant, levier de frein à main et levier de vitesses ont droit à du cuir. Pour compléter cette présentation, l’éclairage à led en rouge, blanc ou orange est de la partie. A noter qu’un ciel de toit noir sera proposé contre un supplément !

Les clients pourront choisir un Skoda Kamiq Scoutline équipé de l’un des 4 moteurs de la gamme, avec les puissances actuellement comprises entre 95 et 150 ch. Si la présentation est programmée pour le mois de mars, l’arrivée en concessions Skoda n’aura pas lieu avant juin 2020.

Pour l’instant les prix de ce nouveau Skoda Kamiq Scoutline n’ont pas encore été communiqués.