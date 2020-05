Comment contrôler la pression et l’état des pneumatiques ?

Compresseur Michelin MCX6-U

Les pneumatiques font partie des éléments de sécurité les plus importants d’une voiture. Ce sont eux qui relient la voiture à la route, et leur niveau de pression et d’usure influe sur le comportement routier ainsi que sur la consommation de carburant.

Le contrôle automatique de pression des pneus

Depuis le 1er novembre 2014, toutes les voitures neuves sont désormais équipées d’un système de contrôle automatique de la pression des pneumatiques.

Ce qui signifie également qu’à l’heure actuelle, de très nombreux modèles de voitures en circulation n’en sont pas dotés !

Le dispositif le plus répandu utilise les informations du système ABS pour mesurer le nombre de tours de chaque roue, et donc une éventuelle perte de pression dans un pneumatique.

Ce système ne permet donc pas d’indiquer au tableau de bord quel pneu est concerné par une baisse de pression soudaine. L’autre type de système utilise un capteur de pression en général placé au niveau de la valve. Selon les modèles de voiture, l’indication vous précisera de quelle roue il s’agit.

Affichage de la pression des pneus au tableau de bord

Attention à ne pas oublier de faire une remise à zéro du système lors d’un changement de roue ou une remise à niveau de la pression des pneus.

Même si ce dispositif est efficace, rien ne vaut un contrôle manuel avant de prendre la route sur une grande distance.

Et pour tous ceux qui n’ont pas ce système, le contrôle manuel sera donc obligatoire !

De nombreuses stations service mettent à disposition une station de gonflage des pneus, mais vous pouvez aussi vous équiper d’un compresseur ( lire notre test du compresseur Michelin ) ou d’une pompe à pied .

Comment vérifier l’état des pneumatiques ?

Sur un pneumatique, le niveau d’usure de la bande de roulement est un élément primordial. Il se vérifie grâce au témoin d’usure, qui permet de vérifier si les rainures sont encore suffisamment profondes. Si le témoin se trouve au même niveau que les lamelles, cela signifie que les pneus doivent être changés rapidement. On parle alors de pneus lisses, qui ne vont plus répondre aux exigences de sécurité, notamment pour le comportement routier sur une chaussée détrempée. Le risque d’aquaplaning étant au maximum, vous augmentez le risque de causer un accident de la route.

En cas de contrôle des forces de l’ordre, vous pourriez également écoper d’une amende forfaitaire de 135 euros.

La profondeur des rainures doit être au minimum de 1,6 mm.

L’usure des pneumatiques dépend du modèle de pneu, mais aussi de la voiture ainsi que du type de conduite adopté. Dans le pire des cas, des pneus avant s’usent en 20,000 km ( hors usage sportif ), mais peuvent durer jusqu’à 50,000 km pour des pneus arrière premium.

Si la bande de roulement est plutôt usée sur les bords, cela peut être causé par un sous-gonflage des pneus. Dans le cadre d’une usure au centre des pneus, cela est typique d’un surgonflage.

Un problème de géométrie engendre également une usure marquée d’un seul côté du pneu. Si c’est le cas, il sera nécessaire de faire un réglages des trains roulants chez un professionnel.

Vous pouvez également vérifier de quelle année datent vos pneumatiques. Cette information de date de fabrication est présente sur les flancs, souvent précédée de la mention DOT. Elle indique la semaine de production suivie de l’année, par exemple 0416 pour un pneu fabriqué dans la quatrième semaine de 2016. Un pneu âgé de plus de 10 ans, même si son niveau d’usure de la bande de roulement est faible, présent généralement des marques de faiblesse et ne répond plus aux exigences de sécurité.

Pour faire des économies sur l’achat de vos pneus, vous pouvez comparer les tarifs entre un garage de proximité et un revendeur de pneus sur internet comme Centralepneus.fr. Un achat de pneus en ligne peut s’accompagner du choix d’un centre de montage, et réduira largement le montant de la facture.