Livre : Taxis anglais

Les taxis anglais sont célèbres dans le monde entier, ils font partie des attractions et du paysage de Londres. Si leur silhouette semble figée dans le temps, Sébastien Canévet et Dany Chabaud reviennent sur leur histoire et nous détaillent l’ensemble des différentes générations du Black Cab. Les auteurs remontent vraiment très loin, jusqu’au 17 ème siècle ! Mais dès le chapitre 4 ils abordent la genèse du FX3, lancé par Austin en 1948, et de ses concurrents. Qu’on rassure les fans du FX4 : il occupe la partie majeure de cet ouvrage, avec sa très longue carrière qui a duré de 1958 à 1997. Parmi ses fans français les plus connus, le journaliste François Allain, qui se sert de son Black Cab dans l’émission Vintage Mecanic sur RMC Découverte. Et c’est lui qui signe la préface de ce livre, en nous racontant l’origine de son attrait pour ce véhicule hors du commun.

Produit par Carbodies, le FX4 va connaître de très nombreuses évolutions, dues notamment au fait que les pièces utilisées et provenant de différents constructeurs ne soient plus disponibles ! Le volume de production limitée ne permet pas à Carbodies d’imposer ses choix à ses fournisseurs, ce qui impose de s’adapter au fur et à mesure…

FX4R, FX4Q, FX4 LTI, FX4S, Fairway, Fairway Driver : si ces appellations ne vous disent rien, vous au saurez plus en lisant cet ouvrage très complet qui traite également du métier de cabbie, des concurrents du FX4 et de nombreux conseils pour tous ceux qui souhaitent rouler en taxi anglais.

Notre avis : Ce livre sur les Taxis Anglais est publié chez E.T.AI, et devrait ravir les amateurs de voitures anglaises.

Prix public : 49,00 € TTC, 192 pages, 436 illustrations