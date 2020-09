Fitt Force : polyvalence et résistance

Fitt Force

Rendre le nettoyage auto facile et plaisant est à la portée de tous, mais pour cela encore faut-il être bien équipé.

Outil indispensable des amateurs de jardinage, le tuyau d’arrosage peut également s’avérer très pratique pour l’entretien d’un véhicule ou bien les différentes tâches de nettoyage à l’extérieur (terrasse, mobilier de jardins, etc.) bref, les applications ne manquent pas.

Les matériaux utilisés et les accessoires disponibles ont beaucoup évolué au cours des dernières années et il existe aujourd’hui une grande variété de tuyaux, de qualité variable et destinés à des usages multiples.

Outil indispensable pour réaliser un nettoyage auto dans les règles de l’art, le flexible sert aussi bien à laver son véhicule à la main que pour connecter l’arrivée d’eau à un nettoyeur haute pression, on peut ainsi le considérer comme une pièce maîtresse.

C’est pourquoi, notre équipe rédactionnelle a souhaité tester le nouveau flexible FITT Force.

Ce flexible présente une technologie innovante qui garantit une grande résistance aux différentes contraintes et une légèreté exceptionnelle.

Grâce à ses matériaux de fabrication très évolués, le produit s’avère très compact et donc facile à utiliser dans les situations les plus extrêmes.

Fabriqué en collaboration avec le Centro Stile Monogesign, ce flexible d’arrosage se distingue par son look élégant et moderne offrant ainsi une polyvalence pour toutes les activités d’arrosage et de nettoyage.

Avec son look sympathique et discret à la fois (gris & vert), il trouvera facilement sa place dans votre jardin.

Soulignons également que le flexible FITT Force est disponible en deux longueurs différentes : 20 m & 40m.

En outre, il est tout à fait possible de connecter deux flexibles entre eux pour disposer d’un plus grand rayon d’action. La connexion est très simple grâce aux raccords à attache rapide.

Conception du FITT Force :

Le flexible FITT Force est synonyme d’innovations et possèdes des caractéristiques uniques.

Il en outre, il est :

2 fois plus léger qu’un tuyau PVC standard

Résistant à l’écrasement et aux déchirures

3 fois plus compact qu’un tuyau PVC standard

Haute maniabilité

Haut débit d’eau

Absence de torsion

Absence de nœuds

Convient à une utilisation sur dévidoir

Pour raccorder le flexible FITT force à l’arrivée d’eau, rien de plus facile, il vous suffit de visser le nez de robinet et de connecter le flexible au raccord automatique et le tour est joué.

Ainsi, au moment d’ouvrir la vanne d’eau, le tuyau prend sa forme. Lorsque le flux d’eau est arrêté, ses dimensions reviennent à celles d’origine : l’eau s’écoule et le produit est immédiatement maniable, compact et facile à ranger.

Technologie : NTS & HD-TECH

Le FITT Force associe la combinaison de la technologie à la performance.

Grâce à la maille NTS, unique et originale, FITT NTS est un tuyau qui offre une grande malléabilité, empêchant la formation de nœuds et de torsions tout en garantissant un débit d’eau constant.

Par ailleurs, la technologie ultralégère HD-TECH garantit des performances et une longévité malgré la légèreté du tuyau, grâce à l’utilisation du Techno polymère Santoprène (Santoprene TPV) qui combine les caractéristiques du caoutchouc vulcanisé (flexibilité à froid, propriétés mécaniques élevées) avec les propriétés de transformation et de recyclage des matériaux thermoplastiques.

Pour rappel, le Santoprene est un élastomère de haute performance utilisé dans les applications automobiles et industrielles.

La fibre à haute ténacité de la couche de renfort permet une de résister à une pression pouvant aller jusqu’à 23 bars.

Très résistant au demeurant, le flexible d’arrosage résiste très bien aux différentes contraintes de torsions, intempéries. Durant nos phases de nettoyages auto, il nous est même arrivé de rouler accidentellement sur le rouleau pourtant gorgé d’eau et la résistante du tuyau s’est avéré remarquable.

A noter que le flexible est livré de série avec un pistolet d’arrosage de type multi jet.

Très ergonomique à l’utilisation, le pistolet offre plusieurs types de jets : puissant et redoutable pour un nettoyage au mode délicat et uniforme pour les opérations d’arrosage.

Son revêtement de type Soft Touch offre une prise en main sûre même avec les mains mouillées.

Enfin, le pistolet dispose d’un régulateur du débit d’eau permettant ainsi un réglage précis du débit d’eau avec le pouce. Ce qui garantit une efficacité maximale et une utilisation facile.

Avec le Fitt Force, accéder aux recoins les plus compliqués de la carrosserie est un jeu d’enfant.

Grâce aux différentes possibilités de jet, le rinçage du véhicule peut être réalisé dans les moindres détails, un bon point !

D’autre part, le flexible Fitt Force s’est avéré parfaitement compatible avec notre nettoyeur haute pression fournissant ainsi un débit d’eau tout à fait suffisant au bon fonctionnement de l’appareil.

Notre opération de lavage auto désormais achevée, nous avons eu à

cœur de tester les performances d’arrosage de nouveau Fitt Force, en route pour l’arrosage de nos massifs & fleurs.

Pour mener à bien notre arrosage et couvrir un maximum de surface, nous avons connecter deux flexibles Fitt Force entre eux.

A noter que le flexible Fitt Force est pourvu d’un connecteur de type plug and play, pratique et efficace.

D’autant que le connecteur est solidement scellé au flexible, la qualité de réalisation est de très belle facture garantissant de fait une parfaite étanchéité.

Nos deux flexibles reliés, nous sommes ainsi capable de couvrir un rayon d’action de 40 mètres pour l’arrosage du terrain.

Très appréciable, la souplesse du tuyau permet d’évoluer aisément dans les différentes zones du jardin.

Notre Avis :

FITT est un fabricant de référence dans l’univers de l’irrigation et ce nouveau flexible FITT Force ne déroge pas à la règle en offrant une excellence polyvalence avec des matériaux de résistants et une qualité de fabrication de haute voltige.

Lors des différents nettoyages auto effectués à l’aide du flexible Fitt Force, nous avons été séduits par son confort d’utilisation.

Léger et très maniable, le Flexible Fitt Force permet une liberté de mouvements très appréciable au quotidien que ce soit pour arroser son jardin ou bien pour accéder aux différentes recoins de son véhicule lors du nettoyage auto.

Très pratique, le flexible FITT est livré d’office avec un pistolet multi jet très agréable d’utilisation.

Les différentes possibilités de réglages des jets se sont avérées très utilises et toujours bien pensées en fonction des supports à arroser.

Ce que nous avons apprécié :

Pistolet Multi jet ergonomique et polyvalent

Compromis légèreté/robustesse de premier plan

Propriétés mécaniques élevés

Peut être utilisé toute l’année – 40°C / + 80°C

