Zoom sur le permis D1

L’obtention du permis de conduire est obligatoire pour pouvoir rouler sans restriction et légalement sur les routes françaises. Lorsque vous souhaitez transporter un grand nombre de passagers pour des raisons personnelles ou professionnelles, il est dans ce cas obligatoire de disposer d’un permis spécial : le permis D1. Gros plan sur les particularités de ce permis qui se présente comme une version plus restrictive du permis D.

Qu’est-ce que le permis de conduire D1 ?

En France, le permis D1 appartient à la catégorie D des permis de conduire. Il s’agit en effet d’un permis poids lourd qui permet à son titulaire de conduire des véhicules affectés au transport des passagers. Cependant, par rapport aux autres catégories de permis, le permis D1 se voit plus restrictif, car il n’autorise que la conduite de certains types de véhicules.

Le titulaire d’un permis D1 ne peut en effet conduire que des véhicules qui présentent des caractéristiques particulières. Le premier critère du véhicule reste sa longueur. Le gabarit des véhicules autorisés à être conduits par un titulaire de permis D1 est également restreint. Ainsi, le titulaire du permis D1 ne peut conduire que les véhicules dont la longueur maximale est de 8 mètres. De plus, le véhicule ne doit comporter que 16 places assises au maximum (y compris celle du conducteur).

Dans le cadre de ce permis, le tractage des remorques ou semi-remorques est autorisé, à condition que le poids total autorisé en charge (PTAC) (ou la masse maximale techniquement admissible) soit inférieur ou égal à 750 kg.

Permis D1 : l’importance de suivre une formation

Lorsque vous décidez de vous lancer dans le transport de voyageurs, il est primordial de suivre une formation auprès d’un organisme de formation agréé afin de mieux vous préparer. En effet, pour passer le permis D1, il est nécessaire de suivre cette étape de formation pour acquérir les connaissances et les aptitudes inhérentes au transport de passagers. Cette formation dure généralement 6 jours et permet à l’apprenant d’acquérir les bases d’une conduite en toute sécurité.

Les objectifs d’une formation au permis D1

La formation à ce type de permis permet de maîtriser certaines compétences. Elle a en effet pour but de permettre au conducteur d’assimiler les connaissances professionnelles, techniques et réglementaires nécessaires à la conduite des véhicules de transport de passagers. La formation permet également d’apprendre les réglementations en matière de transport de personnes et de mettre à jour les connaissances du conducteur en ce qui concerne la sécurité et le chargement, notamment l’attelage de la remorque.

Elle aide aussi le conducteur à s’entrainer à la conduite autonome, économique et sécuritaire. Ce dernier pourra ainsi maîtriser la conduite du véhicule dans des conditions de circulation aussi bien classiques que complexes. Enfin, la formation au permis D1 permet d’apprendre à s’installer et à assurer la sécurité du véhicule d’une part, mais aussi à se familiariser et à utiliser les commandes sans difficulté, d’autre part.

Quel est le contenu de la formation au permis D1 ?

La formation à un permis de conduire de la catégorie D1 se compose généralement de plusieurs modules traitant des sujets différents, tels que la répartition du poids du véhicule, les vérifications obligatoires à faire sur le véhicule avant de prendre la route ou encore le contrôle du véhicule sur un circuit fermé. D’autre part, le conducteur aura également à suivre des cours sur les mesures de sécurité à bord du véhicule et sur les dispositions relatives à l’installation des passagers.

Quelles sont les conditions d’obtention du permis D1 ?

Pour des raisons évidentes, le permis D1 n’est ouvert qu’à certaines catégories de personnes. En effet, en plus de justifier d’un certain niveau d’expérience de la route, le demandeur doit être d’ores et déjà titulaire d’un permis de conduire de catégorie B (voiture). Il doit également faire preuve d’un bon état d’esprit et d’une bonne maturité. C’est la raison pour laquelle il est exigé que le demandeur soit âgé d’au moins 21 ans.

Par ailleurs, cette restriction d’âge ne peut être levée que pour certains élèves. Il s’agit en effet des élèves inscrits en BEP ou en Bac professionnel dont le cursus exige le suivi d’une formation professionnelle de conducteur de passagers. Pour les candidats possédant une nationalité étrangère, ils sont admissibles aux examens du permis à condition qu’ils justifient d’une présence d’au moins 6 mois sur le territoire français, leur titre de séjour devant être valide au moment de la demande.

Pour passer le permis de conduire D1, vous devez être déclaré apte après un contrôle médical réalisé par un médecin qui dispose d’un agrément auprès de la Préfecture. Si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez alors passer à l’étape suivante, c’est-à-dire vous présenter aux épreuves du permis.

Par ailleurs, notez également que tout candidat âgé de plus de 24 ans a la possibilité de passer directement son permis D qui, à la différence du D1, ne présente aucune restriction en ce qui concerne le poids de la remorque tractable et le gabarit du véhicule.

Comment s’inscrire aux épreuves du permis D1 ?

Les inscriptions peuvent se faire dans les écoles de conduite qui préparent au permis D1. Pour vous inscrire, vous devez constituer un dossier composé d’un formulaire d’inscription Cerfa n°14866-01 soigneusement rempli, daté et signé. Vous devez également fournir :

une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité)

deux photos d’identité homologuées

une copie de votre permis de conduire B

l’avis médical délivré par le médecin agréé par la Préfecture

un certificat de JAPD (si vous avez moins de 25 ans)

Une fois le dossier d’inscription constitué, le candidat peut alors se préparer aux différentes épreuves du permis D1.

Permis de conduire D1 : comment se déroulent les examens ?

Avant d’obtenir son permis D1, le candidat doit d’abord passer des épreuves théoriques générales (ETG) et une épreuve pratique. Si le candidat a déjà obtenu son Code depuis moins de 5 ans, il est alors dispensé de l’épreuve théorique générale.

L’épreuve théorique générale

L’ETG est un examen qui comporte une série de 40 questions à choix multiples dont certaines peuvent être présentées sous forme de questionnaires vidéo. Pour réussir les épreuves théoriques, le candidat ne doit pas commettre plus de cinq erreurs.

L’épreuve pratique du permis D1

L’épreuve pratique se déroule quant à elle en deux phases. L’épreuve de conduite hors circulation a une durée d’environ une demi-heure et l’épreuve de conduite en circulation a une durée d’une heure. La première épreuve pratique consiste à vérifier si le candidat respecte les normes de sécurité et s’il possède une bonne maniabilité.

Quant à la seconde, elle évalue la conscience du risque et l’autonomie du conducteur, ainsi que sa capacité à garantir la sécurité à bord du véhicule. Ces épreuves consistent également à tester les connaissances du candidat sur l’utilisation des commandes du véhicule et à vérifier sa capacité d’adaptation en ce qui concerne l’allure en toute circonstance, sa capacité à communiquer avec les passagers, mais aussi l’application de la réglementation.

Les résultats des épreuves sont disponibles 48 h après les examens, directement sur le site internet de la Sécurité routière. Si le candidat a réussi les épreuves, il peut alors télécharger son certificat d’examen de permis de conduire (CEPC) qu’il peut utiliser pendant une durée de quatre mois en tant que permis D1 provisoire. Pour obtenir son permis définitif, une demande doit alors être envoyée aux autorités chargées de la délivrance des permis de conduire.

Quels sont la durée de validité et le prix d’un permis D1 ?

Le permis D1 a une durée de validité. Il doit donc être renouvelé régulièrement. La fréquence de renouvellement du permis dépend en principe de l’âge du conducteur. Si le conducteur a moins de 60 ans, il doit renouveler son permis D1 tous les cinq ans. En revanche, s’il est âgé de plus de 60 ans, son permis doit être renouvelé chaque année. Lorsque le conducteur a un âge compris entre 55 et 60 ans, son permis de conduire a une durée de validité de 5 ans jusqu’à la date anniversaire des 60 ans. Par ailleurs, pour ces catégories de personnes, un examen médical est exigé avant le renouvellement du permis D1.

En ce qui concerne le prix du permis D1, ce montant dépend en grande partie de l’école de conduite que vous avez choisie. Cependant, il faut prévoir un budget compris entre 2000 et 3000 euros pour les heures de cours nécessaire à l’obtention de votre permis de conduire.

Le permis D1 est le précieux sésame qui permet aux conducteurs d’arpenter les routes françaises au volant d’un véhicule avec à son bord 15 passagers au maximum (minibus, fourgonnette de tourisme). Une fois le permis obtenu, le conducteur doit également se renseigner sur le prix du contrôle technique, ainsi que sur le moment opportun pour l’effectuer. Ceci lui permet d’entretenir au mieux le véhicule et de garantir ainsi la sécurité des passagers.