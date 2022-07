Pénurie de voitures de location cet été : les prix explosent

Location de voiture

Cet été, il ne sera pas forcément simple de trouver une voiture de location. Il faudra s’y prendre à l’avance pour les réservations, et dans certaines régions, il est déjà trop tard. Ce sera particulièrement le cas sur les destinations insulaires, et notamment en Corse.

Les conséquences de cette pénurie de voitures de location : des prix qui explosent

Ce manque de voitures de locations entraine mécaniquement une hausse des prix, qui explosent depuis 2021. Une semaine de location chez un loueur peut ainsi revenir à près de 500 euros la semaine.

Les grands réseaux comme Hertz envoient leurs voitures dans les zones touristiques, ce qui pénalise au final les villes moyennes. Elles aussi subissent ainsi ce manque de voitures, et les prix deviennent là aussi hallucinants. Exemple chez Renault Rent en Alsace : 340 euros pour un week-end en SUV type Arkana !

Malheureusement cette tendance est mondiale. Et les vacanciers subiront un deuxième effet kiss cool avec des tarifs très élevés pour les carburants. Seule solution pour alléger la note : privilégier des destinations à faire avec sa propre voiture, ou avec des transports en commun…

Les causes de la pénurie de voitures de location

Une fois encore, le COVID est cité dans les causes principales de cette évolution négative du secteur de la location de voitures. La chute du tourisme et du secteur aérien en 2020 a lourdement pénalisé les loueurs, qui ont du se séparer d’une partie de leurs stocks de voitures prématurément. Un mal nécessaire pour améliorer leur trésorerie en pleine crise et éviter les immobilisations.

Mais maintenant que le secteur du tourisme est en bonne partie revenue à la normale, le retour à la situation de 2019 est plus compliqué que prévu.

Pour reconstituer des flottes de voitures conséquentes, le contexte actuel est problématique. La crise des semi-conducteurs impacte les constructeurs automobiles, dont les délais de production se sont fortement allongés. Les annonces de fermetures temporaires d’usines se succèdent à nouveau, comme en 2020. Plus de deux semaines d’arrêt pour l’usine Stellantis de Rennes qui produit les Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross récemment. Le manque de pièces concernait cette fois-ci des éléments comme les autoradios intégrés dans les planches de bord.

Dans le cas de nombreux modèles électriques, la production ne permet plus de livrer une seule voiture cette année.

Autre explication : la baisse des remises par les constructeurs. Avec moins de voitures disponibles, les constructeurs préfèrent soigner leurs marges avec le canal plus rentable des particuliers. Les flottes énormes des loueurs s’accompagnent généralement de très fortes remises : des conditions commerciales difficiles à concéder en cette période de pénurie.