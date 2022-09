Le roadster BMW Z4 se refait une beauté pour 2023

Nouvelle BMW Z4 M40i 2023

Produit depuis 2020 chez Magna Steyr en Autriche, le roadster BMW Z4 bénéficie d’évolutions pour sa mouture 2023. Pas moins de 55.000 exemplaires ont été produits de cette troisième génération de Z4, avec plus d’un quart de la production écoulé en Allemagne. Les Z4 partent ensuite aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et au Japon…

La France n’est pas citée et on avouera qu’on ne croise pas souvent le dernier Z4 sur nos routes.

Ce qui change à l’extérieur pour le nouveau Z4

Les acheteurs du modèle 4 cylindres de base, le BMW Z4 sDrive20i, seront ravis d’apprendre que le pack M Sport est désormais de série. Les photos de cet article nous montrent un Z4 M40i, la version 6 cylindres très prisée sur ce modèle. Et on ne pourra parler que de retouches, avec par exemple une nouvelle grille de calandre avec de nouvelles lamelles horizontales. La largeur de la calandre a été revue, tout comme la partie inférieure du bouclier avant, principalement au niveau des écopes latérales.

Les designers BMW ont aussi retouché les prises d’air latérales, les bas de caisse et le bouclier arrière.

De son côté la version M40i se distingue avec des coques de rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey, et des sorties d’échappement trapézoïdales.

De nouvelles teintes sont aussi ajoutées à la palette : Thundernight métallisée, M Portimao Blue métallisée et Skyscraper Grey métallisée. De son côté la capote est toujours disponible en noir, ou en coloris Anthracite Silver.

Petite distinction à cocher en option : les projecteurs M Shadow Line, pour ajouter au côté sombre du M Shadow line brillant.

2 motorisations pour le Z4 2023

Pour le marché français, seules deux versions sont annoncées. Le Z4 30i présent sur d’autres marchés ne sera pas proposé chez nous.

Le premier prix, le Z4 sDrive20i, est motorisé par un 4 cylindres 2.0 qui développe 197 ch et 320 Nm. Il est exclusivement disponible chez nous avec la boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports. Ses performances sont déjà sympathiques avec 6,6 s pour le 0 à 100 km/h, et 240 km/h en vitesse de pointe. Son tarif débute à 54200 euros, et comprend déjà de série le pack M Sport, les jantes alliage M 18″, la sellerie cuir Vernasca, la climatisation automatique bi-zone, le filet anti-remous, et les radars de stationnement avant et arrière PDC.

Il faudra compter sur des émissions de CO2 comprises entre 157 et 164 g selon la monte pneumatique.

La deuxième proposition est le Z4 M40i, avec son six cylindres 3.0 qui développe 340 ch et 500 Nm. Le 0 à 100 km/h est donné en 4,5 s, et la vitesse de pointe atteint les 250 km/h.

Les émissions de Co2 grimpent et se situent entre 179 et 184 g. De quoi ajouter un malus bien supérieur au prix de départ de 69300 euros de cette version.

