Grève chez TotalEnergies : bientôt la fin de la pénurie ?

Les stations Total Access prises d’assaut avec la remise de 50 centimes le 1er septembre : un temps déjà révolu

Les grèves des salariés de TotalEnergies lancées par la CGT ont réussi à créer une situation de pénurie de carburant qui s’étend partout en France. La grève reconduite ce dimanche est toujours en cours, et continue d’entrainer des stations service fermées. Mais où en sont les négociations, et quand peux-t-on espérer revenir à une situation normale ?

Le point sur la situation chez TotalEnergies

Ce dimanche 9 octobre, la CGT a renouvelé le mouvement de grève qui cible les raffineries et les dépôts de carburant. Une lettre ouverte adressée samedi à la direction n’avait pas reçu de réponse immédiate.

De son côté la direction du groupe TotalEnergies a proposé d’avancer à octobre les négociations annuelles sur les salaires, mais en demandant à ce que les blocages s’arrêtent immédiatement.

Ces blocages sont importants, puisqu’ils mettent à l’arrêt deux des plus grandes raffineries du groupe à Feyzin et en Normandie, une bio-raffinerie dans les Bouches du Rhône et le dépôt de carburant de Flandres dans le Nord.

Au départ, seules les stations TotalEnergie ont été impactées avec de nombreuses stations fermées. Mais la pénurie s’est ensuite étendue plus largement. Les automobilistes se sont rués sur les stations pour faire leur plein, voire parfois des réserves de jerricans, et de nombreuses stations en France ne sont ainsi plus en mesure de proposer plus qu’un type de carburant.

La direction de TotalEnergies envisageait une hausse des salaires de 5,5 %, avec une prime de 3000 euros par salarié en 2023.

Mais le contexte inflationniste et les super-profits réalisés par le groupe ont aiguisé les appétits : la CGT réclame une hausse de salaire de 10 %, qui soit rétroactive et applicable à partir du début de l’année 2022.

Un site pour trouver une station encore ouverte

Face à cette situation de pénuries, les automobilistes sont pris en otage. Les files d’attente dans les stations ouvertes s’allongent, et tout le monde perd patience. Un père de famille a même été poignardé ce week-end devant ses enfants par un automobiliste dans une station service, après avoir doublé ce dernier.

Le site gouvernemental des prix du carburants en France permet de voir les stations ouvertes et les carburants disponibles.

Nous invitons aussi à ne pas créer de réserves avec des jerricans, pour éviter d’amplifier le phénomène.