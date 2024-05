BMW Série 2 Gran Coupé : nouvelle génération en 2025

BMW Série 2 Gran Coupé – illustration : Kolesa

La BMW Série 2 Gran Coupé est une déclinaison de la Série 1, avec une formule de coupé 4 portes à prix plus accessible que la Série 4 Gran Coupé. Arrivée sur le marché en 2020, elle n’est pas très diffusée en France. BMW prévoit néanmoins une nouvelle génération, avec une F74 qui devrait remplacer la F44. Que nous apportera ce gros restyling comme nouveautés ?

Les changements de la Série 2 Gran Coupé 2025

Cette image de la BMW Série 2 Gran Coupé 2025 a été réalisée à partir de photographies des prototypes camouflés surpris sur la route. A l’instar de la Série 1, la Série 2 Gran Coupé bénéficiera d’une face avant entièrement remaniée. Celle-ci présente de nouveaux blocs optiques plus effilés, un bouclier avant remodelé dont le design rappelle la nouvelle Série 3, et une calandre légèrement revue. La signature lumineuse inédite fait elle référence au concept BMW Neue Klasse.

De face, ce gran coupé semble totalement inédit par rapport au modèle sortant. Le profil en revanche pourrait être similaire, à moins que BMW ne modifie des détails comme par exemple les poignées de portes. D’autres éléments devraient aussi évoluer, comme les teintes de caisse, le dessin des jantes alliage, et certains détails de la partie arrière.

Quels changements au niveau mécanique ?

BMW va revoir sa nomenclature et ne mettra plus le i à la fin des modèles essence. La 218i ne serait donc plus que la 218. Même chose pour la M235i, qui ne sera plus que la M235.

Actuellement proposée en 3 et 4 cylindres, la Série 2 Gran Coupé devrait tout comme la Série 1 recevoir des motorisations essence et diesel avec de la micro-hybridation, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il est peu probable en revanche qu’une version hybride rechargeable soit proposée.

Rivale de la Mercedes CLA, la BMW Série 2 Gran Coupé mériterait plus de communication de la part de la marque. Ce modèle très agréable au quotidien mérite pourtant le détour : lire notre essai de la BMW Série 2 Gran Coupé.

Présentée d’ici la fin de l’année, la nouvelle génération devrait arriver en concessions en 2025.