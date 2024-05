La gamme et les prix de la Renault Clio 2024

La Renault Clio 2024

En 2024, la gamme de la Renault Clio est assez simple puisqu’elle ne comprend actuellement que 3 niveaux de finition. Ses prix débutent à 18700 euros, et elle permet encore un grand choix de motorisation avec de l’essence, du diesel et du full hybride ! A part à l’électrique, il y en a donc pour tous les goûts. Voici sa gamme 2024 en détails.

La Clio Evolution 2024

Clio Evolution 2024

Désormais l’entrée de gamme est assurée par la finition Evolution. Celle-ci comprend un certain nombre d’équipements, mais ne joue pas sur une présentation très soignée avec de série : jantes tôle avec enjoliveurs 16″, volant textile enduit grainé, feux arrière cristal Full LED, sellerie textile, compteur numérique 7″, easy link 7’’ : système multimédia avec radio, réplication smartphone sans fil, lève-vitres électriques avant et arrière, éclairage avant et arrière Full LED pure vision, climatisation manuelle, aide au stationnement arrière, allumage automatique des essuie-glaces, aide au démarrage en côte, bouton de déconnection ADAS / my safety switch, prédisposition ethylotest, régulateur de vitesse, système de surveillance de l’attention du conducteur, appel d’urgence, freinage d’urgence.

Clio Evolution Sce 65 : 18700 euros

Clio Evolution TCe 90 : 19700 euros

Clio Evolution TCe 100 GPL : 20100 euros

Clio Evolution dCi 100 : 22300 euros

Clio Evolution E-TECH full hybrid 145 : 23900 euros

Renault Clio Techno 2024

Clio Techno 2024

Pour 1500 euros de plus, la finition Techno ajoute de nombreux équipements qui vont agrémenter le quotidien, mais n’est pas proposée avec le petit moteur de 65 ch ( anémique ) ni le moteur diesel. Voici ce qu’elle ajoute de série : jantes alliage 16 » Boavista black, easy link 7” avec système multimedia et navigation, caméra arrière, climatisation automatique, sellerie textile et textile enduit grainé gris/noir avec surpiqûres cuivre, protections inférieures de portes chromées, accoudoir central avec rangement, carte mains libres, vitres arrière surteintées, multi-sense.

Clio Techno TCe 90 : 21200 euros

Clio Techno TCe 100 GPL : 21600 euros

Clio Techno E-TECH full hybrid 145 : 25400 euros

Clio Esprit Alpine

Clio Esprit Alpine 2024

Au sommet de la gamme de la Renault Clio, on trouve la fameuse finition Esprit Alpine. L’écart de prix de 2300 euros avec la finition Techno n’est pas négligeable ! Les équipements de série progressent avec : compteur numérique virtual cockpit 10 », easy link 9,3” avec système multimedia et navigation, jantes alliage 17 » la flèche, design esprit Alpine, volant revêtu tissu enduit grainé perforé, rétros intérieur chrome frameless, sellerie textile gris et textile enduit grainé noir avec surpiqûres bleues, ambiance intérieur esprit Alpine, chargeur à induction, liseuses avant & arrière à LED, aide au parking avant et arrière, détecteur d’angle mort et régulateur de vitesse adaptatif.

Clio Esprit Alpine TCe 90 : 23500 euros

Clio Esprit Alpine E-TECH full hybrid 145 : 27700 euros

Nos versions préférées

En entrée de gamme pour un modèle économique, nous opterions pour une Clio Evolution TCe 100 GPL pour 20100 euros. Si la présentation n’est pas au top niveau, tous les équipements de sécurité sont présents ( merci aux normes de sécurité GSR2 ), et il ne manque que des équipements dont certains peuvent se passer. La motorisation TCe 100 GPL permettra aussi de réaliser des économies de carburant, sans pour autant perdre le fameux Crit’Air 1 dont est privé la Clio dCi. A un tarif de 20000 euros, ce modèle est la meilleure affaire de la gamme.

SI vous souhaitez avoir plus d’équipement et là encore bénéficier d’une motorisation agréable et économique, nous vous conseillons la Clio Techno E-TECH full hybrid 145 à 25400 euros. Elle profite de la meilleure motorisation de la gamme, et comble toutes les lacunes d’équipement de la finition précédente. Le rapport prix-équipements est plus compétitif que celui de la Clio Esprit Alpine…