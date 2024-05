La BMW Série 1 va évoluer en 2025, voici la nouvelle F70

La sportive BMW M135i va évoluer en 2025 – image : Kolesa

La sportive BMW M135i reviendra sous une nouvelle forme en 2025, étant donné que ce sera l’heure du changement pour la BMW Série 1. Un restyling était attendu pour cette année 2023, mais ce sera finalement une évolution plus profonde qui devrait arriver en 2025. Des images ont été surprises régulièrement de prototypes en cours de tests, les images diffusées ici sont donc très réalistes !

Une Série 1 F70 attendue pour 2025

D’après des fuites, la BMW Série 1 qui sera présentée en fin d’année 2024 serait renommée de F40 à F70 pour sa désignation de génération. Ce qui voudrait dire qu’on change de génération, même si dans les faits il pourrait plutôt s’agir d’un restyling en profondeur.

La BMW Série 1 F40 est arrivée sur le marché en 2019 : elle n’aurait donc que 5 ans l’année prochaine lors du passage de flambeau. Les changements attendus devraient avant tout concerner le design, la mise à jour des système multimédia avec l’arrivée du grand écran incurvé, mais aussi l’arrivée de motorisations hybrides. Actuellement la Série 1 est exclusivement proposée avec des moteurs essence et diesel, sans hybridation légère ni offre hybride rechargeable. Une offre pourtant proposée sur la même plate-forme sur d’autres modèles Mini-BMW. Pour rester au top des ventes de compactes premium, la Série 1 devrait donc cette fois-ci revoir sa copie à ce sujet.

Et venons en à la sportive M135i : cette rivale des Audi S3 Sportback et Mercedes A35 AMG devrait conserver son quatre cylindres 2.0 turbocompressé, mais sa puissance devrait certainement évoluer à la hausse. Il aurait presque fallu doubler l’offre avec une version surpuissante pour contrer les RS3 et A45 S AMG, mais ce rôle revient plutôt à la nouvelle BMW M2.

Esthétiquement, ces images nous montrent les évolutions possibles : à l’avant les projecteurs s’affinent avec une toute nouvelle signature lumineuse inspirées du concept « Neue Klasse ». La découpe du bouclier et la forme de la calandre font elles, penser à la Série 2 Gran Coupé. A l’arrière ce sont aussi les feux qui modifient leur apparence intérieure, avec des lignes fines dans l’esprit des derniers modèles BMW.

Il est probable que la puissance évolue à 320 ch au moins sur la M135i, avec pourquoi pas une hybridation légère 48V pour réduire la consommation en ville. L’actuelle M135i développe 306 ch, elle est disponible en transmission intégrale xDrive exclusivement.

Toujours très bien placée au niveau des ventes, l’actuelle BMW Série 1 reste encore au goût du jour même si l’hybridation commence à sérieusement manquer. Il serait également question d’une déclinaison 100 % électrique inédite, mais pas avant 2027 cette fois-ci !