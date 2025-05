La gamme et les prix du Peugeot 2008 – avril 2025

Le Peugeot 2008 restylé est le SUV le plus vendu en France

Le nouveau Peugeot 2008 restylé se place en tête des ventes des SUV en France en 2024, juste devant le Renault Captur. Un succès attribué à sa gamme de motorisations étendue, qui inclut désormais des offres hybrides en plus des moteurs électriques. Les tarifs débutent à 27 000 euros, et grimpent ensuite jusqu’à 41700 euros en électrique avec la finition supérieure GT…L’arrivée du nouveau Peugeot 2008 Hybrid 136 est aussi un plus pour ce SUV compact.

Début 2025, Peugeot baisse les prix des versions électriques pour faire face à la concurrence, et aussi tenir compte de la baisse du bonus écologique ! Une baisse de prix qui va de 2200 à 3200 euros selon les versions, alors que dans le même temps la motorisation essence Puretech 100 a pris 600 euros de hausse avec deux augmentations successives.

Une gamme de motorisations plus étendue que jamais

Fin 2023, la motorisations diesel a disparu du catalogue du 2008. Celui-ci est désormais proposé en essence, hybride 48V et en électrique.

La Peugeot e-2008 proposait deux niveaux de motorisation électrique :

136 ch avec une batterie de 50 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 345 km (cycle WLTP).

avec une batterie de 50 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 345 km (cycle WLTP). 156 ch avec une batterie de 54 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 400 km (cycle WLTP). ( lire notre essai du Peugeot e-2008 156 ch )

En avril 2025, la motorisation de 136 ch a été retirée du catalogue.

La Peugeot 2008 est depuis quelques mois proposé en motorisation hybride 48V :

Hybrid 145 e-DCS6 : combinant un moteur essence PureTech avec une boîte 6 vitesses électrifiée e-DCS6, incluant un moteur électrique, pour une conduite plus économe en carburant et une réduction de la consommation pouvant atteindre 15 %, notamment en mode 100 % électrique en ville. Le niveau de puissance indiqué n’est plus de 136 ch mais de 145 ch, une question de nomenclature car la motorisation est identique. Il s’agit juste d’une nouvelle appellation qui comprend l’addition de la puissance des moteurs thermiques et électriques.

Un seul moteur subsiste désormais en essence sans hybridation :

PureTech 100 : le 3 cylindres de 100 ch avec une boîte manuelle à 6 rapports. Attention, celui-ci ne s’appelle désormais plus Puretech depuis septembre 2024, et simplement 100 ch BVM6. Afin de ne plus associer l’image du seul moteur non hybride encore disponible aux soucis de fiabilité de ce bloc moteur…

Peugeot 2008 GT Hybride

Trois Niveaux de Finition pour la Nouvelle 2008

Le Peugeot 2008 se décline en trois niveaux de finition : STYLE, ALLURE, et GT. Une gamme assez simple, et bien conçue.

Peugeot 2008 Style

Le premier niveau de finition Style est déjà correctement équipé avec :

Climatisation automatique

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique 3,5 » TFT

Vitres arrière électriques

Pack safety

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Volant en croûte de cuir

Touch screen 10 » avec Bluetooth Radio Telephone

Radars de stationnement arrière

Peugeot Connect SOS & Assistance

Jantes tôle 16 » avec enjoliveurs

Tarifs :

2008 Style 100 ch essence BVM6 : 27 500 €

BVM6 : 27 500 € 2008 Style Hybrid 145 ch e-DCS6 : 31 400 €

: 31 400 € e-2008 Style électrique 156 ch : 38 000 €

Peugeot 2008 Allure

Le second niveau de finition Allure ajoute à la version précédente :

Rétroviseur intérieur électrochrome

Jantes alliage 17″ diamantées

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées

Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute 10″

Aide graphique et sonore au stationnement avant et arrière

Sellerie tissu CASUAL LOMSA embossé, accompagnement TEP Isabella, tri-matière LOMSA et surpiqûres Quartz

Plancher de coffre modulable 2 positions

Pack Safety Plus

Barres de toit longitudinales Noir Brillant

Tarifs :

2008 Allure 100 ch essence BVM6 : 29 100 €

: 29 100 € 2008 Allure Hybrid 145 ch e-DCS6 : 33 000 €

: 33 000 € e-2008 Allure électrique 156 ch : 40 000 €

Peugeot 2008 GT Hybride

Peugeot 2008 GT

Le troisième niveau de finition GT se démarque avec en plus :

Peugeot i-Cockpit 3D

Recharge smartphone sans fil

Rétroviseur intérieur photosensible frameless

Volant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégrées

Accès et démarrage mains libres Proximity

Visio Park 1 avec caméra de recul

Projecteurs Peugeot Full LED Technology

Jantes alliage 18″

Sellerie tissu BELOMKA, accompagnement TEP Isabella, trimatière Uni Capy et surpiqûres Vert Adamite

Tarifs :

2008 GT Hybrid 145 ch e-DCS6 : 34 400 €

: 34 400 € e-2008 GT Électrique 156 ch : 41 700 €

Quelle version choisir ?

Pour de nombreux automobilistes, la version idéale sera certainement un Peugeot 2008 Allure Hybrid 145 ch e-DCS6. Ce niveau de finition est déjà complet, et vous fera économiser 1400 euros par rapport à la finition GT. La motorisation hybride est actuellement un bon compromis, et se révèle mieux placée en tarif que les versions électriques dont les prix mériteraient d’être réajustés face à la concurrence.