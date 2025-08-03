L’arrivée de la nouvelle Renault Clio 6 est imminente

Renault Clio 6 – illustration : Kolesa

Non, la Clio n’a pas dit son dernier mot. Et c’est presque une surprise. Alors que la Renault 5 électrique s’apprête à refaire le coup de la nostalgie millénariste, que la Twingo électrique prépare son come-back urbain, et que les berlines thermiques disparaissent une à une des catalogues comme des dinosaures en fin de cycle, voilà que Renault confirme l’arrivée d’une sixième génération de Clio. Pas électrique. Pas rétro. Et surtout, pas encore enterrée.

Présentation à Munich en septembre

Il faudra attendre le Salon de Munich en septembre pour la découvrir officiellement, mais les prototypes camouflés tournent déjà sur route ouverte, comme pour rappeler qu’il reste encore une vie après le lithium. Renault prévoit une commercialisation début 2026, en parallèle de la nouvelle R5 : un affrontement fratricide entre deux philosophies bien distinctes… D’un côté, la nostalgie électrifiée à batterie NMC ; de l’autre, la rationalité moderne d’une citadine thermique sous hybridation légère. ( lire notre essai de la Renault 5 E-TECH )

Plusieurs motorisations sont attendues, comme sur l’actuelle : en essence, GPL et full hybride. La prochaine Clio hybride s’offrira les services du nouveau bloc E-Tech 160, histoire de rester dans la course face à une Toyota Yaris tout aussi électrifiée, une MG3 qui joue la carte du low-cost sans sacrifier l’hybride, et une Opel Corsa désormais branchée elle aussi. Le diesel ? Mieux vaut ne pas poser la question.

En essence, un petit 3 cylindres 1.2 délivrera des niveaux de puissance entre 100 et 130 ch, avec boite manuelle, automatique, et en GPL.

Une Clio qui restera tendance et pas retro

Et le design ? Pas question non plus d’aller fouiller dans les archives. Gilles Vidal, ex-directeur du style Renault (et tout juste débauché par Stellantis, ce qui en dit long), l’a affirmé : « La Clio ne sera pas rétro. Pas de référence à la 5 ou à la 4. Ce sera un nouveau coup de poing. » Traduction : fini les clins d’œil à l’histoire, place à une citadine au look moderne, probablement inspirée du concept Embleme. Des lignes tendues, une signature lumineuse plus agressive, une proue affirmée, mais pas caricaturale — on n’est pas chez BMW. Le camouflage laisse deviner une silhouette assez proche de l’actuelle, avec les poignées arrière toujours intégrées dans les montants de custode, et un arrière profilé avec becquet façon petit coupé nerveux.

À bord ? Silence radio pour le moment, mais il y a fort à parier que Renault ira piocher dans le mobilier des Rafale ou Symbioz pour dessiner un habitacle plus digital, plus fluide et plus sobre — loin du trip néo-rétro à la Mini ou à la 5 EV. L’objectif est clair : proposer une citadine statutaire, pas enfantine. Une voiture pour ceux qui roulent encore par nécessité, pas pour rejouer leur enfance sur console 16 bits.

Star du marché en France

Et le marché dans tout ça ? En France, la Clio 5 pourtant en fin de carrière, cartonne. Elle devance de loin la Peugeot 208, alors que cette dernière est proposée en essence, hybride MHEV et 100 % électrique.

Pour le reste de l’Europe, où les moteurs thermiques ne sont pas (encore) relégués aux oubliettes, cette Clio 6 arrive à point nommé. Car tout le monde ne veut pas, ou ne peut pas, basculer dans l’électrique. Et dans un monde automobile devenu obsédé par l’épure techno, les écrans géants et la recharge rapide, il y a encore une place pour une bonne petite hybride simple, bien faite, abordable, et sans storytelling nostalgique.

Une voiture qui ne s’excuse pas d’exister, et qui n’a pas besoin de revenir du passé pour convaincre.

Cette semaine, des photos volées ont circulé, prises dans l »usine Renault de Bursa en Turquie : la production de la Clio 6 a déjà débuté. Il s’agit probablement des pré-séries, avant le lancement de la grande série le mois prochain. Ce qui vous l’avez compris nous donne des indications pour la suite : la Clio 6 pourrait arriver dans les show-rooms avant la fin de l’année 2025 !