Citroën lance la série Collection : 3 modèles, un pari malin

Chez Citroën, les séries spéciales ne sont jamais anodines. Elles servent souvent de levier commercial pour dynamiser des modèles installés, sans passer par un restylage coûteux. Avec cette nouvelle finition « Collection », appliquée simultanément aux Citroën C3, Citroën C3 Aircross et Citroën C4, la marque joue clairement la carte du rapport prix-prestations.

Le principe est simple : partir d’un niveau de finition déjà bien équipé (le niveau PLUS) et y ajouter une couche de style et d’équipements ciblés. Une recette bien connue, mais qui reste efficace dans un contexte où les prix automobiles continuent de grimper. Ici, Citroën promet un supplément de raffinement sans faire exploser la facture. Reste à voir si la promesse tient face à une concurrence particulièrement affûtée. Dommage, le nouveau C5 Aircross n’a pas été invité à la fête.

Un look calibré pour se faire remarquer

Premier élément frappant : cette série spéciale impose une identité visuelle commune. Les fameux inserts rouges, baptisés « Color Clips Infra Rouge », viennent réveiller des silhouettes parfois jugées un peu sages. C’est particulièrement visible sur la C3 et le C3 Aircross, où ces touches colorées rappellent l’approche personnalisable chère à Citroën depuis la C4 Cactus.

Les jantes noires de 17 à 18 pouces renforcent ce contraste, tandis que les vitres surteintées et le toit bi-ton (de série sur C4) complètent l’ensemble. Sur le Citroën C3 Aircross, des stickers spécifiques viennent même accentuer le côté SUV urbain, une tendance que l’on retrouve aussi chez des rivaux comme le Peugeot 2008 ou le Renault Captur.

À l’intérieur, l’ambiance « Urban Blue » apporte une signature plus originale qu’à l’accoutumée. C’est un point souvent négligé dans ce segment, où les habitacles restent majoritairement sombres. Citroën tente ici de se différencier, même si certains pourront juger l’ensemble un peu démonstratif.

Citroën lance la série Collection : 3 modèles, un pari malin

Confort et équipements : le cœur de l’argument

Là où Citroën reste fidèle à son ADN, c’est sur le confort. Les suspensions Advanced Comfort et les sièges du même nom sont reconduits sur les trois modèles. Dans un marché où la fermeté domine (notamment chez Volkswagen ou Peugeot), cette approche plus souple conserve un vrai public.

Mais la série Collection ajoute aussi des équipements utiles au quotidien. Sur la Citroën C3, la caméra de recul et les vitres arrière électriques viennent corriger certaines lacunes du niveau intermédiaire. Le Citroën C3 Aircross va plus loin avec l’arrivée de l’accès et démarrage mains libres sur les versions hybrides et électriques, un équipement encore rare à ce niveau de prix.

Quant à la Citroën C4, elle mise davantage sur la technologie. Son système multimédia avec navigation connectée, écran 10 pouces et combiné numérique s’aligne sur les standards du segment. Sans être révolutionnaire, l’ensemble reste cohérent face à une Volkswagen Golf ou une Tesla Model 3, même si ces dernières conservent une longueur d’avance sur l’écosystème logiciel.

Des motorisations variées… mais sans surprise

Citroën ne prend aucun risque côté mécanique. On retrouve des blocs déjà connus, du thermique 100 ch à l’électrique, en passant par des hybrides de 110 à 145 ch. Une stratégie logique, mais qui souligne aussi un certain manque de renouvellement technique.

Les versions électriques restent néanmoins intéressantes. La C3 annonce jusqu’à 328 km d’autonomie WLTP (et 460 km en usage urbain), ce qui la positionne face à des modèles comme la Dacia Spring ou la Fiat 500e, avec un avantage en polyvalence. Le C3 Aircross électrique, lui, grimpe jusqu’à 400 km, une valeur qui commence à devenir crédible pour un usage familial.

La C4 électrique, avec ses 416 km, reste dans la moyenne haute du segment, sans toutefois rivaliser avec les références comme la Hyundai Kona Electric sur les versions longue autonomie.

Citroën C4 Collection

Des prix bien placés pour séduire

C’est sans doute ici que la série Collection marque des points. Avec une Citroën C3 affichée à partir de 19 700 €, Citroën reste agressif face à une Toyota Yaris hybride ou une Peugeot 208 souvent plus chère à équipement équivalent.

Le Citroën C3 Aircross débute à 23 650 €, un tarif bien positionné dans un segment où les prix dépassent régulièrement les 25 000 €. Quant à la Citroën C4, elle s’affiche à partir de 33 750 € en hybride et 37 450 € en électrique, soit dans la moyenne du marché.

Une proposition cohérente, mais pas révolutionnaire

Avec cette série Collection, Citroën ne cherche pas à bouleverser le marché. L’objectif est plus pragmatique : rendre ses modèles plus attractifs sans toucher à leur architecture. Et sur ce point, le contrat est globalement rempli.

Reste que cette stratégie illustre aussi une tendance actuelle : face à la hausse des prix et à la pression concurrentielle, les constructeurs multiplient les séries spéciales pour maintenir l’intérêt. Citroën rencontre un succès commercial avec ses nouveaux modèles, et on leur souhaite que cela continue !

TARIFS

C3 Collection

Turbo 100ch, boîte manuelle 19 700 € TTC

Hybride 110ch, boîte automatique 22 600 € TTC

Électrique 113ch, autonomie confort 27 050 € TTC

C3 Aircross Collection

Turbo 100ch, boîte manuelle 23 650 € TTC

Hybride 110ch, boîte automatique 26 650 € TTC

Hybride 145ch, boîte automatique 28 000 € TTC

Électrique 113ch, autonomie étendue 33 050 € TTC

C4 Collection

Hybride 145ch, boîte automatique 33 750 € TTC

Électrique 156ch, autonomie étendue 37 450 € TTC

Citroën C3 Aircross Collection