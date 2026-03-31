Škoda Peaq : 7 places, 600 km et ambitions XXL

Škoda Peaq

Chez Škoda, les lancements se suivent mais ne se ressemblent pas. Avec le Peaq, la marque tchèque ne se contente pas d’ajouter un SUV électrique à son catalogue : elle s’attaque frontalement au segment supérieur. Long de près de 4,90 mètres, ce nouveau venu devient tout simplement le plus grand modèle jamais proposé par le constructeur, et surtout son porte-étendard électrique.

Développé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, déjà utilisée par les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq ou Audi Q4 e-tron, le Peaq se distingue immédiatement par son positionnement. Là où l’Enyaq jouait déjà les SUV familiaux convaincants, ce nouveau modèle vise clairement plus grand, plus spacieux et plus technologique. Une montée en gamme assumée, qui accompagne l’objectif de Škoda de doubler son offre électrique d’ici 2026.

Une autonomie solide, mais sans effet d’annonce

Avec plus de 600 km d’autonomie annoncés, le Peaq se place dans la moyenne haute du segment. Pas de chiffre spectaculaire destiné à faire le buzz, mais une promesse cohérente avec ce que proposent aujourd’hui les grands SUV électriques européens.

Les deux motorisations proposées (jusqu’à 299 ch pour la version à transmission intégrale) permettent au modèle de rester dans des standards actuels, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,7 secondes pour la version 90x. Rien de révolutionnaire, mais une fiche technique homogène. La recharge rapide, annoncée de 10 à 80 % en 28 minutes, confirme cette impression : le Peaq ne cherche pas à écraser la concurrence, mais à rester dans le rythme.

Face à un Kia EV9, un Hyundai Ioniq 7 attendu ou même un Tesla Model Y en version allongée sur certains marchés, le Škoda joue une partition mesurée. Et c’est peut-être justement là sa force.

Škoda Peaq

L’espace comme argument central

Ce qui frappe d’abord, c’est l’approche très pragmatique du modèle. Le Peaq mise clairement sur l’espace et la modularité. Sept places de série, un empattement proche des trois mètres, et jusqu’à 1 010 litres de coffre en configuration cinq places : difficile de faire plus généreux dans la gamme actuelle du constructeur.

Même en version sept places, le volume reste exploitable avec près de 300 litres, ce qui n’est pas toujours le cas chez certains concurrents. À cela s’ajoute un petit coffre avant de 37 litres, un détail qui devient presque indispensable sur un modèle électrique de ce calibre.

Škoda reste fidèle à sa réputation avec ses solutions “Simply Clever”, toujours aussi nombreuses. Certaines peuvent sembler anecdotiques, mais à l’usage, elles participent à une expérience globale plus fluide. C’est un terrain sur lequel la marque excelle depuis des années.

Škoda Peaq

Confort et technologie : une montée en gamme assumée

Le Peaq marque aussi une évolution plus nette sur le plan du confort. Le Pack Relax, avec sièges massants, repose-jambes et programmes bien-être, traduit une volonté de séduire une clientèle plus exigeante. L’intégration d’un système audio signé Sonos va dans le même sens, avec une recherche d’expérience sonore plus immersive que par le passé.

L’habitacle se modernise également avec un grand écran vertical de 13,6 pouces et un environnement logiciel basé sur Android. Une évolution logique face à des concurrents déjà bien installés sur ce terrain, comme Tesla ou les modèles du groupe Hyundai-Kia.

Le toit panoramique électrochromique, segmenté en neuf zones, constitue l’un des éléments les plus originaux. Au-delà de l’effet “wahou”, il illustre une montée en sophistication qui rapproche Škoda de marques plus premium.

Un design plus affirmé, sans rupture brutale

Esthétiquement, le Peaq introduit le langage “Modern Solid”, avec une face avant fermée dite “Tech-Deck” et des lignes plus massives. Le résultat reste fidèle à l’ADN de la marque : lisible, fonctionnel, mais sans exubérance.

On est loin des partis pris très marqués d’un Hyundai ou des lignes épurées d’un Tesla. Škoda préfère rester dans une forme de rationalité visuelle, quitte à paraître plus discret. Un choix qui pourrait séduire une clientèle en quête de sobriété plutôt que de démonstration stylistique.

Škoda Peaq

Une nouvelle étape, mais pas encore une révolution

Avec le Peaq, Škoda franchit clairement un cap. Plus grand, plus technologique, mieux équipé, le SUV vient combler un vide dans la gamme et s’attaque à un segment stratégique, celui des grands véhicules familiaux électriques.

Reste une question en suspens : le positionnement tarifaire, encore inconnu. Car face à des concurrents de plus en plus affûtés, l’équation sera simple. Si Škoda parvient à maintenir son avantage traditionnel en matière de rapport prix/prestations, le Peaq pourrait devenir une référence discrète mais redoutablement efficace.

Dans le cas contraire, il risque de se fondre dans une catégorie où les propositions se multiplient à grande vitesse. Une chose est sûre : le constructeur tchèque ne joue plus petit bras. Et avec le succès européen des Enyaq et Elroq, on peut clairement imaginer un nouveau succès commercial.