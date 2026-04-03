BMW M5 Touring dopée à 910 ch : Manhart lâche un monstre

BMW M5 Touring Manhart

À première vue, le BMW M5 Touring n’a déjà rien d’un utilitaire banal. Mais entre les mains de Manhart, il change carrément de dimension. Le préparateur allemand s’attaque à la version break de la dernière M5 et en fait une machine radicale, presque absurde sur le papier : 910 ch sous le pied droit, dans un véhicule qui frôle les 2,5 tonnes.

Car c’est bien là tout le paradoxe. Cette génération G99 de la M5 Touring, dévoilée en 2024, avait déjà suscité des débats pour son embonpoint. L’arrivée de l’hybridation rechargeable a fait exploser la masse, avec près de 2 475 kg sur la balance. Un chiffre difficile à ignorer, même face à une puissance déjà impressionnante en sortie d’usine.

Une cavalerie qui tutoie l’excès

D’origine, le break bavarois développe 727 ch et 1 000 Nm. Une base déjà largement suffisante pour malmener la plupart des sportives. Mais Manhart ne s’arrête pas là. Le préparateur pousse le V8 4,4 litres biturbo dans ses retranchements pour atteindre 910 ch et 1 200 Nm.

Fait intéressant, la partie électrique du système hybride n’est pas modifiée. Toute la hausse de performances repose sur le moteur thermique : gestion électronique revue, pression de suralimentation augmentée, et échappement inox sur mesure pour libérer la voix du V8. Un choix logique, mais révélateur : même à l’ère de l’électrification, c’est encore le thermique qui fait la différence quand il s’agit de performances pures.

Sur le papier, les chiffres donnent le tournis. Le modèle de série abat déjà le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et peut atteindre 305 km/h avec le pack adéquat. Manhart ne communique pas de nouvelles valeurs, mais promet un niveau de performances capable de mettre en difficulté certaines supercars au feu rouge. Une promesse audacieuse, mais crédible au vu du couple disponible.

BMW M5 Touring Manhart

Un look discret… ou presque

Visuellement, la transformation reste relativement mesurée. Pas de kit carrosserie outrancier ici, mais quelques ajustements bien sentis. On note un spoiler avant plus marqué, des bandes décoratives typiques de la signature Manhart, et surtout des jantes forgées de 22 pouces qui remplissent généreusement les arches.

La suspension est abaissée, avec deux options possibles via H&R ou KW. De quoi améliorer le comportement, même si la question du poids reste centrale. Les freins, eux, restent d’origine : un choix surprenant à ce niveau de puissance, même si Manhart propose des évolutions en option.

BMW M5 Touring Manhart

Une M5 à contre-courant de son époque

Ce projet soulève une question intéressante. Alors que les normes Euro 7 poussent les constructeurs à réduire la puissance et les émissions, la M5 de série a vu son V8 légèrement assagi. Manhart prend le contre-pied total en redonnant toute sa vigueur au bloc thermique.

C’est une philosophie presque provocatrice dans le contexte actuel. Là où certains constructeurs cherchent à rationaliser leurs gammes, les préparateurs comme Manhart continuent de jouer la carte de l’excès assumé. Et visiblement, il y a toujours une clientèle pour ça.

Un break pour tout faire… vraiment tout

À l’intérieur, les évolutions sont plus discrètes : quelques touches d’alcantara, des tapis spécifiques, et la possibilité de personnaliser davantage selon les envies du client. Rien de spectaculaire, mais l’essentiel est ailleurs.

Car ce MH5 900E Touring incarne une idée simple : celle d’un véhicule capable de tout faire. Transporter une famille, avaler des kilomètres, et humilier une supercar sur un départ arrêté. Une vision presque caricaturale de l’automobile moderne, mais terriblement séduisante pour certains.

BMW M5 Touring Manhart

Conclusion : le plaisir sans filtre, malgré tout

Avec cette préparation, Manhart pousse la logique de la M5 Touring jusqu’à l’absurde. Plus lourde que jamais, mais aussi plus puissante que beaucoup de supercars, elle incarne une forme d’excès parfaitement assumé.

Reste une interrogation : dans un monde automobile de plus en plus contraint, combien de temps ce type de machines pourra encore exister ? En attendant, ce break de 910 ch rappelle une chose essentielle : la passion automobile n’a pas encore dit son dernier mot.

BMW M5 Touring Manhart

BMW M5 Touring Manhart