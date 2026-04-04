Mercedes GLE Coupé 2026 : les nouveautés du restyling

Mercedes GLE Coupé 2026

Le Mercedes-Benz GLE Coupé poursuit sa carrière avec une évolution qui va bien au-delà d’un simple lifting. Sans bouleverser sa silhouette reconnaissable entre toutes, le grand SUV coupé allemand affine sa proposition : plus de technologie, des motorisations électrifiées mieux intégrées et un confort encore renforcé. Une remise à niveau nécessaire face à des concurrents toujours plus affûtés comme le BMW X6 ou l’Audi Q8.

Un design qui évolue par petites touches

Difficile de révolutionner un modèle au positionnement aussi marqué. Mercedes a donc choisi de faire évoluer le GLE Coupé sans en modifier les fondamentaux. La face avant gagne en présence avec une calandre élargie et une signature lumineuse plus travaillée, tandis que l’arrière adopte des feux redessinés intégrant des motifs spécifiques.

Le résultat reste fidèle à l’ADN du modèle : un SUV imposant, à la silhouette élancée, qui mise davantage sur l’image que sur la rationalité. Un choix assumé, dans un segment où l’émotion et le statut comptent autant que les aspects pratiques.

Mercedes GLE Coupé 2026

Une transformation plus visible à bord

C’est en ouvrant la porte que l’évolution saute réellement aux yeux. Le GLE Coupé adopte une nouvelle interface numérique dominée par le Superscreen MBUX. Trois écrans de 12,3 pouces sont réunis sous une seule surface vitrée, avec un résultat visuel très valorisant qui devrait convaincre les acheteurs.

Le système repose désormais sur MB.OS, une nouvelle architecture logicielle qui permet de gérer l’ensemble des fonctions du véhicule et d’évoluer dans le temps grâce aux mises à jour à distance. L’intégration de l’intelligence artificielle vise à rendre l’assistant vocal plus naturel, capable de comprendre des requêtes plus complexes.

La navigation s’appuie en partie sur Google Maps, un choix logique pour bénéficier de données en temps réel plus précises. Reste à voir si l’ergonomie globale tient ses promesses au quotidien, un point souvent déterminant sur ce type de système.

Mercedes GLE Coupé 2026

Des aides à la conduite au niveau attendu

Le GLE Coupé progresse également sur le plan des aides à la conduite. Avec un ensemble de capteurs particulièrement complet, le véhicule est capable d’analyser son environnement avec précision. Cela se traduit par des fonctions plus efficaces, notamment pour le maintien de distance ou le stationnement automatisé.

Ce niveau d’équipement le place dans le haut du segment, sans toutefois créer de rupture. Sur ce point, Mercedes suit une tendance générale plutôt qu’il ne prend une réelle avance.

Des motorisations dans l’air du temps

La gamme évolue logiquement vers plus d’électrification. Le GLE Coupé propose notamment une version hybride rechargeable capable de dépasser les 100 kilomètres en mode électrique. Une autonomie qui devient un argument clé, notamment pour les trajets du quotidien.

Ce type de motorisation permet de répondre aux contraintes actuelles sans renoncer à la polyvalence. Face à des concurrents qui adoptent la même stratégie, l’enjeu pour Mercedes sera de maintenir un bon niveau d’efficience en conditions réelles.

Mercedes GLE Coupé 2026

Le confort reste une priorité

Fidèle à son positionnement, le GLE Coupé continue de mettre l’accent sur le confort. Le système E-ACTIVE BODY CONTROL ajuste en permanence la suspension pour lisser les irrégularités, avec une capacité d’analyse particulièrement rapide.

Mercedes introduit également une fonction capable d’anticiper certains obstacles grâce à des données partagées entre véhicules. Sur le papier, cela permet d’adapter la suspension avant même d’atteindre une déformation de la route.

À bord, l’ambiance reste très orientée haut de gamme, avec des matériaux valorisants et des équipements axés sur le bien-être, comme un système de filtration d’air avancé ou un large toit panoramique.

Une évolution cohérente, sans prise de risque

Avec cette mise à jour, le GLE Coupé ne change pas de cap. Il se contente d’évoluer là où c’était nécessaire : technologie, électrification et confort. Une approche logique pour un modèle qui reste bien installé sur son segment.

Face à une concurrence toujours plus dynamique, cette évolution devrait lui permettre de rester dans la course. Sans révolution, mais avec suffisamment d’améliorations pour continuer à séduire une clientèle fidèle à ce type de SUV coupé.

Mercedes GLE Coupé 2026

Mercedes GLE Coupé 2026

Mercedes GLE Coupé 2026

Mercedes GLE Coupé 2026

Mercedes GLE Coupé 2026

Mercedes GLE Coupé 2026