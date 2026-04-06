Mercedes-AMG GLE 53 : 585 ch et 90 km d’autonomie, le virage discret d’AMG

Il y a des modèles qu’on retouche plus qu’on ne transforme. Le GLE 53 fait clairement partie de ceux-là. Mercedes-AMG n’a pas pris le risque de bouleverser un SUV qui fonctionne déjà très bien commercialement, mais plutôt de le tendre, de le moderniser, de le rendre un peu plus démonstratif sans tomber dans la caricature.

Au premier regard, les évolutions sont presque timides. Une calandre redessinée, des prises d’air un peu plus affirmées, une signature lumineuse qui se veut plus technologique… Rien de radical, mais suffisamment pour rappeler que ce GLE ne joue pas dans la même cour qu’un diesel bien équipé. C’est un exercice que BMW maîtrise aussi avec son X5 M60i : faire évoluer sans choquer.

Le six cylindres tient bon… et se muscle au passage

Dans un paysage où le V8 recule et où le quatre cylindres gagne du terrain, AMG s’accroche à son six en ligne. Et ce n’est pas qu’un choix sentimental. Ce 3.0 litres évolue sérieusement, avec 449 ch et un caractère un peu plus volontaire dans les tours.

Ce qui frappe surtout, c’est la manière dont AMG travaille la réponse moteur. Le compresseur électrique, renforcé ici, gomme encore un peu plus le temps de réaction. Résultat : une sensation de poussée plus immédiate, presque linéaire, qui colle bien à l’esprit de ce genre de SUV.

Le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes ne fait pas tourner les têtes aujourd’hui, mais ce n’est pas vraiment le sujet. Le GLE 53 reste une machine à avaler des kilomètres très vite, sans effort apparent. Et c’est précisément ce qu’on attend de lui.

Mercedes-AMG GLE 53

L’hybride rechargeable, vrai tournant ou simple passage obligé ?

C’est du côté de la version hybride rechargeable que le discours devient plus intéressant. Sur le papier, 585 ch et 750 Nm, ça parle. Mais ce qui change vraiment la donne, c’est l’usage.

Pouvoir rouler près de 90 km en électrique dans un engin de ce gabarit, ce n’est plus anecdotique. Cela permet de transformer complètement le quotidien : trajets domicile-travail silencieux, centre-ville sans émission, et le thermique qui reprend la main dès qu’on en a besoin.

On sent ici qu’AMG marche sur une ligne fine. D’un côté, il faut répondre aux contraintes environnementales. De l’autre, il ne faut pas dénaturer l’expérience. Face à un BMW X5 hybride rechargeable ou un Porsche Cayenne E-Hybrid, Mercedes choisit une voie assez équilibrée : moins radicale, mais plus polyvalente.

Reste que cette électrification, aussi efficace soit-elle, atténue forcément une partie du caractère mécanique. Le coup de pied au démarrage électrique est impressionnant, mais il ne remplace pas totalement les sensations d’un moteur thermique qui s’exprime librement.

Mercedes-AMG GLE 53

À bord, le spectacle continue

L’intérieur ne surprendra pas ceux qui connaissent déjà le GLE, mais il affine encore sa présentation. Cuir Nappa, inserts carbone, éclairages d’ambiance… tout est là, avec une exécution toujours très propre.

Le volant AMG Performance évolue dans le bon sens, avec des commandes plus intuitives. C’est typiquement le genre de détail qui montre que Mercedes écoute ses clients, même si cela reste invisible dans une fiche technique.

Le nouveau système MB.OS apporte une couche technologique supplémentaire. Les écrans sont nets, les informations abondantes, parfois même un peu trop. On est clairement dans cette tendance où l’habitacle devient une interface numérique permanente, à la manière de ce que propose déjà Audi ou BMW.

Un SUV qui veut tout faire… et presque tout réussir

Sous la carrosserie, Mercedes continue de peaufiner son compromis. Suspension pneumatique, gestion active du roulis, transmission intégrale… le GLE 53 empile les solutions pour masquer son poids et offrir une conduite à la fois confortable et dynamique.

Sur route, cela se traduit généralement par une impression de facilité. Le genre de voiture qui va vite sans jamais donner l’impression de forcer. Mais il ne faut pas se tromper : malgré tous les artifices électroniques, cela reste un gros SUV. L’agilité a ses limites, même si elle progresse.

Mercedes-AMG GLE 53

AMG change, sans le dire trop fort

Ce GLE 53 n’est pas une révolution. C’est même tout l’inverse. Mais il raconte quelque chose d’important sur l’évolution d’AMG.

La performance est toujours là, les chiffres parlent pour elle. Mais elle s’accompagne désormais d’une autre logique : celle de l’efficacité, de l’usage quotidien, de la compatibilité avec un monde qui change.

Le GLE 53 hybride rechargeable en est la meilleure illustration. Plus puissant, plus propre, plus polyvalent… mais aussi un peu plus lissé. Une évolution presque inévitable, mais qui interroge sur ce que sera AMG demain.

Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-AMG GLE 53

Mercedes-AMG GLE 53