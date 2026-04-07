BMW iX3 40 : une version plus abordable au catalogue

BMW iX3 2026

À force de surenchère technologique et de fiches techniques toujours plus spectaculaires, certains modèles finissent par perdre de vue l’essentiel. C’est précisément là que ce BMW iX3 40 intervient. Sur le papier, il ne cherche pas à impressionner à tout prix. Il tente plutôt de rééquilibrer l’offre.

Face à une version 50 xDrive très démonstrative, mais aussi plus lourde et nettement plus chère, cette déclinaison 40 joue une partition plus sobre. Propulsion, puissance revue à la baisse, batterie légèrement réduite… la recette est connue. Mais dans le cas présent, elle semble particulièrement bien calibrée.

Car dans l’univers du SUV électrique premium, l’excès commence à devenir une contrainte. Poids, consommation, prix : tout grimpe. Et c’est justement sur ces trois points que ce nouvel iX3 cherche à corriger le tir.

320 ch : largement suffisant dans la vraie vie

Sur le plan technique, BMW n’a pas fait dans le minimalisme pour autant. Avec 320 ch et 500 Nm, ce iX3 reste solidement armé. Le 0 à 100 km/h annoncé en 5,9 secondes le place encore dans une zone de performance confortable, loin de toute frustration au quotidien.

Surtout, le choix de la propulsion n’est pas anodin. À l’heure où la transmission intégrale est devenue presque systématique sur les électriques haut de gamme, revenir à deux roues motrices permet d’alléger l’ensemble et d’améliorer potentiellement l’efficience. Une philosophie qui rappelle certaines versions plus “pures” chez Tesla ou même les configurations d’entrée de gamme chez Audi.

Dans les faits, peu d’utilisateurs exploiteront les 469 ch d’un iX3 50 xDrive. Cette version 40 pourrait donc apparaître comme plus cohérente avec les usages réels, notamment en Europe.

BMW iX3 2026

Une autonomie qui reste dans le haut du panier

Côté batterie, la capacité descend à 82,6 kWh. Sur le papier, cela peut sembler être un recul. Dans la réalité, les 635 km annoncés suffisent largement à couvrir la majorité des besoins, y compris sur longs trajets.

Ce chiffre place l’iX3 40 dans une zone très compétitive. À titre de comparaison, un Audi Q6 e-tron en propulsion annonce à peine mieux malgré une batterie plus imposante, tandis que certains modèles équivalents chez Tesla ou Mercedes oscillent dans les mêmes eaux.

Autre point intéressant : la recharge. Avec une puissance maximale de 300 kW, ce BMW reste très performant, même s’il cède du terrain face aux 400 kW de la version supérieure. Mais dans la pratique, récupérer plusieurs centaines de kilomètres en une dizaine de minutes suffit largement à gommer cette différence.

On notera en revanche une limite plus classique en courant alternatif, avec 11 kW de série. Le chargeur 22 kW en option devient presque indispensable pour un usage domestique optimal.

Un positionnement tarifaire bien plus agressif

C’est sans doute là que BMW frappe le plus fort. Avec un écart de 7 400 € face à la version 50 xDrive, ce iX3 40 change complètement la perception du modèle.

Affiché à partir de 64 550 €, il vient se positionner directement face à des rivaux comme le Volvo EX60 ou certains SUV électriques allemands encore plus chers à prestations équivalentes.

Et fait notable : BMW n’a pas vidé l’équipement pour atteindre ce tarif. La dotation reste généreuse, presque inhabituellement complète pour la marque. Une stratégie qui traduit une évolution du marché : face à la pression de Tesla et à la montée en puissance des marques chinoises, les constructeurs premium allemands doivent ajuster leur copie.

Le BMW iX3 de base

Le vrai choix rationnel de la gamme ?

Finalement, ce iX3 40 pose une question simple : faut-il encore viser la version la plus puissante ?

Dans bien des cas, la réponse devient non. Cette déclinaison coche presque toutes les cases : performances solides, autonomie convaincante, recharge rapide et prix mieux contenu. Elle sacrifie peu, tout en rendant le modèle plus accessible.

Reste un élément à surveiller : le positionnement marketing. BMW devra éviter que cette version 40 ne cannibalise trop fortement le reste de la gamme. Car sur le papier, elle apparaît déjà comme la plus logique.

Et dans un marché où l’électrique commence enfin à entrer dans une phase de maturité, la logique pourrait bien devenir l’argument numéro un.