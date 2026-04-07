Mercedes GLS 2026 : le SUV de luxe qui redéfinit la première classe

Mercedes‑Benz GLS 2026

Mercedes‑Benz continue de marquer son territoire dans le segment des SUV premium avec le nouveau GLS, un véhicule qui combine puissance, technologie et confort de manière impressionnante. À l’heure où le marché voit fleurir des rivaux comme le BMW X7, l’Audi Q7 et le Range Rover, le GLS cherche à se positionner comme la référence incontestée du luxe automobile pour les grandes familles et les amateurs de conduite haut de gamme.

Une puissance plus fluide et responsable

La première impression que laisse le GLS, c’est son moteur. La gamme motorisations a été entièrement revue et intègre des solutions électrifiées, avec des performances qui restent dans l’ADN Mercedes : souplesse et raffinement. Sur route, le SUV impressionne par son couple généreux et sa capacité à encaisser les sollicitations sans jamais perdre de son calme. L’E-ACTIVE BODY CONTROL, la suspension intelligente de Mercedes, est un des atouts majeurs : elle ajuste en temps réel les forces appliquées à chaque roue, analysant la route 1 000 fois par seconde, pour lisser bosses et irrégularités comme peu de véhicules savent le faire. Même face à des dos d’âne ou des pavés, le GLS semble presque léviter, ce qui confère un confort remarquable pour les occupants des trois rangées de sièges.

Comparé au X7, qui reste plus typé « SUV routier », le GLS offre un équilibre subtil entre agilité et confort, avec une amplitude de réglages impressionnante : de la conduite dynamique à la douceur maximale pour les longs trajets. Les motorisations, déjà conformes aux futures normes environnementales, offrent un dosage précis entre puissance et sobriété énergétique, en particulier avec l’option hybride légère.

Mercedes GLS 2026

Un luxe qui se voit et se ressent

À l’extérieur, Mercedes soigne l’expression de son SUV : le nouveau pare‑chocs avant, les feux DIGITAL LIGHT à micro‑LED et les feux arrière en étoile confèrent au GLS une signature immédiatement reconnaissable. Le champ lumineux des phares est non seulement plus large (+40 %) mais aussi plus économique (-50 % de consommation), et capable de projeter lignes et symboles sur la route pour plus de sécurité.

À l’intérieur, le MBUX Superscreen s’étend sur tout le cockpit, unifiant trois écrans de 12,3 pouces sous une seule vitre. C’est une approche où l’interface devient presque une sculpture numérique, et où l’expérience passager s’enrichit de la réalité augmentée pour la navigation et les aides à la conduite. Le divertissement arrière n’est pas en reste : deux écrans de 11,6 pouces, télécommandes amovibles et sièges multi-contours avec massages créent un véritable « salon roulant ». Ici, Mercedes dépasse la simple ergonomie pour transformer le voyage en expérience immersive et personnalisée.

Le GLS se distingue également par ses nouvelles teintes intérieures, notamment le « brun hêtre », et par la variété des garnitures qui permettent de créer une ambiance à la fois chaleureuse et élégante. L’habitacle de sept places, avec ses rangées arrière généreuses, rivalise même avec certains minivans haut de gamme en termes d’espace et de confort. Et avec le système de climatisation à cinq zones et la ventilation des sièges arrière, chacun se sent pris en charge.

Mercedes GLS 2026

Mercedes‑Benz OS : quand le SUV devient intelligent

MB.OS transforme le GLS en un véritable compagnon numérique. L’IA gère à la fois les fonctions de conduite, l’infodivertissement et l’expérience passager. Les mises à jour hertziennes garantissent que le véhicule reste à jour, alors que l’assistant virtuel MBUX permet des dialogues complexes et personnalisés, rendant l’expérience plus humaine que jamais. La navigation intègre Google Maps et des services Mercedes‑Benz, et la projection d’informations en réalité augmentée sur le pare-brise aide à anticiper les manœuvres avec un confort visuel inédit.

Première classe sur la route

Mercedes revendique l’équivalent d’une « première classe » dans chaque siège. La troisième rangée reste surprenamment confortable pour des passagers mesurant jusqu’à 1,94 m. La modularité du coffre et des sièges arrière permet de libérer jusqu’à 2 400 litres, offrant une polyvalence rare dans ce segment. Ajoutez-y des systèmes comme l’ENERGIZING AIR CONTROL et le nouveau massage vibratoire des sièges, et l’on comprend que Mercedes ne se contente pas d’amener ses passagers à destination, mais de leur offrir une expérience de voyage complète.

Mercedes GLS 2026

Verdict

Face à des rivaux comme le BMW X7, l’Audi Q7 et le Range Rover, le nouveau Mercedes‑Benz GLS s’impose par sa capacité à combiner puissance, technologie et confort de façon cohérente. Il n’est pas seulement un SUV, c’est une démonstration de ce que la technologie, le design et le luxe peuvent apporter à la mobilité moderne. Ceux qui recherchent un véhicule familial capable de transporter sept personnes sans compromis sur le prestige ou la sérénité de conduite trouveront dans le GLS une réponse convaincante.

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