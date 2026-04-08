Renault Symbioz GPL : 1 400 km d’autonomie, l’alternative à l’hybride

Renault Symbioz

On pensait le GPL relégué au second plan, coincé entre l’hybride et l’électrique. Pourtant, Renault lui redonne aujourd’hui une place inattendue avec le Symbioz. Un choix qui n’a rien d’anodin dans un contexte où le prix des carburants classiques reste instable, et où l’électrique peine encore à convaincre tous les profils d’automobilistes.

Le Symbioz, déjà bien installé dans le paysage français avec plus de 7 500 immatriculations en ce début d’année, s’offre ici une nouvelle corde à son arc. Et pas n’importe laquelle : une version bicarburation capable, sur le papier, de parcourir jusqu’à 1 400 kilomètres sans passer par la case station-service. Une promesse qui interpelle immédiatement, surtout à ce niveau de prix.

Un moteur modeste mais cohérent avec la philosophie

Sous le capot, pas de révolution. On retrouve un trois-cylindres 1.2 turbo développant 115 ch et 200 Nm. Sur le plan des performances, inutile de se raconter d’histoires : avec un 0 à 100 km/h annoncé en 12 secondes, le Symbioz GPL joue clairement en retrait face à la version hybride de 160 ch.

Mais ce n’est pas là que se joue la bataille. Renault cible ici un usage précis, presque oublié par les constructeurs : celui des gros rouleurs qui privilégient l’autonomie et le coût d’utilisation à la performance brute. Dans ce registre, le GPL conserve un avantage certain, avec un prix à la pompe qui tourne autour d’un euro le litre depuis plusieurs années.

Jusqu’à 1 400 km : une promesse à relativiser ?

C’est évidemment l’argument choc. Avec deux réservoirs distincts (48 litres d’essence et 50 litres de GPL), le Symbioz annonce une autonomie théorique impressionnante. Dans les faits, atteindre les 1 400 km demandera des conditions idéales. Mais même en usage réel, dépasser les 1 000 km reste tout à fait crédible.

Sur ce point, Renault rejoint une tendance déjà bien exploitée par Dacia, qui a largement démocratisé le GPL ces dernières années. Les Dacia Duster et Dacia Sandero ont prouvé qu’il existait encore un public pour ce type de motorisation économique, surtout en période d’incertitude énergétique.

Un positionnement tarifaire agressif

L’autre bonne surprise, c’est le prix. Avec un ticket d’entrée fixé à 29 990 €, le Symbioz GPL repasse sous une barre symbolique devenue rare sur le segment des SUV compacts. À ce tarif, l’équipement reste honnête : climatisation automatique, écran central de 10,4 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, aides au stationnement.

Mais comme souvent chez Renault, il faudra monter en gamme pour obtenir une présentation plus valorisante. La finition techno apparaît comme le meilleur compromis, avec ses jantes de 18 pouces et son environnement Google intégré. Un niveau qui correspond d’ailleurs à la majorité des ventes.

En revanche, les versions haut de gamme, plus statutaire, ne sont pas proposées avec cette motorisation. Un choix qui souligne clairement le positionnement utilitaire de cette déclinaison GPL, non proposée sur le Symbioz Esprit Alpine.

Une stratégie pragmatique face à l’électrification

Avec ce Symbioz GPL, Renault joue une partition différente de celle de ses modèles électriques comme la Renault Mégane E-Tech. Ici, pas question de révolution technologique ou d’image futuriste. Il s’agit plutôt de répondre à une problématique très concrète : rouler longtemps, pour moins cher.

On peut toutefois regretter l’absence de boîte automatique, disponible sur certaines Dacia équipées du même type de motorisation. Une lacune qui pourrait freiner une partie de la clientèle, notamment en milieu urbain. Ce choix semble dicté par une volonté de maintenir un prix plancher, mais il laisse un léger goût d’inachevé.

Ce Symbioz GPL ne séduira pas tout le monde. Les amateurs de performances ou de raffinement passeront leur chemin. En revanche, pour ceux qui avalent les kilomètres et surveillent leur budget carburant, il constitue une alternative crédible, presque à contre-courant des tendances actuelles.