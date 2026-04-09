Cupra Raval : la petite électrique qui veut secouer le marché

Cupra Raval

Chez Cupra, l’attente est devenue une habitude. Mais cette fois, le rideau tombe enfin sur la Raval, une citadine 100 % électrique qui n’a rien d’un simple modèle d’accès. Plus compacte que la Cupra Born, elle incarne pourtant un tournant stratégique : celui de la démocratisation électrique version Cupra, avec un positionnement nettement plus accessible.

Derrière cette offensive, il y a un enjeu clair : aller chercher un public plus large, sans renier l’ADN dynamique de la marque. Une promesse audacieuse dans un segment où dominent des modèles comme la Renault 5 électrique…

Une base technique commune… mais un caractère à part

La Raval repose sur la plateforme MEB Entry+, partagée avec les futures Volkswagen ID. Polo et Skoda Epiq. Un socle technique pensé pour réduire les coûts, mais qui impose aussi certaines limites, notamment avec une architecture à moteur avant, contrairement aux modèles électriques propulsion du groupe.

Deux batteries sont proposées : une petite capacité de 37 kWh et une plus généreuse de 52 kWh. Sur le papier, cela donne entre environ 300 et 450 km d’autonomie en cycle WLTP. Des chiffres honnêtes, mais qui placent la Raval légèrement derrière certaines rivales sur les versions d’entrée de gamme.

En revanche, Cupra contre-attaque sur la puissance. Jusqu’à 222 ch sur la version VZ, avec un 0 à 100 km/h annoncé sous les 7 secondes. Dans cette catégorie, c’est tout simplement l’une des propositions les plus musclées. À titre de comparaison, une Renault 5 plafonne autour de 150 ch dans ses versions actuelles, mais au-dessus, il y a bien entendu les version Alpine A290 avec des puissances de 180 et 220 ch.

Cupra Raval

Une vraie volonté de dynamisme

C’est là que la Raval tente de se distinguer franchement. Là où beaucoup de citadines électriques misent avant tout sur le confort et l’efficience, Cupra injecte une dose de sportivité inhabituelle.

Châssis abaissé de 15 mm, voies élargies, direction retravaillée, différentiel électronique… la fiche technique évoque presque une compacte sportive plus qu’une citadine. La version VZ va encore plus loin avec un amortissement piloté à 15 niveaux et des pneus plus larges.

Visuellement, la Raval reprend largement les codes du concept Urban Rebel. Et c’est une bonne nouvelle. Le style est tranchant, presque agressif, avec une signature lumineuse triangulaire et une face avant très sculptée.

Mais au-delà du style, Cupra a aussi travaillé l’aérodynamique : poignées affleurantes, jantes optimisées, éléments actifs… Résultat, la Raval affiche le meilleur coefficient de traînée jamais atteint par la marque. Un détail technique qui compte, surtout pour maximiser l’autonomie.

À l’arrière, le bandeau lumineux et le diffuseur imposant renforcent cette impression de petite sportive électrique.

Cupra Raval

Un intérieur technologique mais pas irréprochable

À bord, la Raval reprend des éléments connus, notamment l’écran central de 12,9 pouces déjà vu sur le Cupra Formentor. L’interface évolue avec un système basé sur Android, plus fluide et intuitif.

Mais tout n’est pas parfait. Les commandes tactiles pour la climatisation persistent, malgré les critiques déjà formulées sur d’autres modèles du groupe. Une décision difficile à justifier aujourd’hui, alors même que certains concurrents reviennent à des boutons physiques.

Heureusement, l’ambiance intérieure reste travaillée, avec des matériaux spécifiques et des détails originaux, comme des projecteurs lumineux intégrés aux portes.

Cupra Raval

Un coffre étonnamment généreux

C’est l’une des surprises de cette Raval. Malgré son format compact, elle annonce jusqu’à 430 litres de coffre une fois le plancher retiré. C’est plus que certaines compactes électriques, et même davantage que la Born pourtant plus grande.

Un atout non négligeable pour une utilisation quotidienne, surtout face à des concurrentes souvent limitées sur ce point.

Cupra Raval

Une offensive tarifaire bien calibrée

Côté prix, la Raval va démarrer autour des 26 000 €, ce qui la place directement face à la Renault 5. Un positionnement stratégique, même si les versions les mieux équipées dépassent rapidement les 30 000 €.

La version VZ, plus sportive, grimpe même autour de 35 000 €, flirtant avec des modèles de catégorie supérieure. Un tarif qui pourrait freiner certains acheteurs, surtout face à une Kia EV2 annoncée très compétitive.

Avec la Raval, Cupra joue une carte essentielle : celle de l’électrique accessible mais désirable. Sur le papier, le cocktail est séduisant : du style, de la puissance, un vrai travail sur le châssis et une technologie moderne. De quoi logiquement réaliser des chiffes de ventes supérieurs à ceux de la Born.

Cupra Raval

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Cupra Raval

Cupra Raval