Jusqu’à 6 000 € : Citroën dégaine une arme anti-vieilles voitures

C5 Aircross 2026

Ce n’est pas une simple promo de printemps. Citroën remet une pièce dans la machine, et pas une petite. Jusqu’à 6 000 € pour se débarrasser d’une voiture âgée de plus de 8 ans, quelle que soit sa marque : l’offre a le mérite d’être lisible, presque brutale dans sa simplicité. Et elle arrive au bon moment.

Le marché du neuf, lui, n’a toujours pas retrouvé son rythme d’avant 2020. Les prix ont flambé, les clients temporisent, et les voitures vieillissent. Beaucoup. En France, l’âge moyen du parc dépasse désormais les 11 ans. Autrement dit, il y a un vivier immense d’automobilistes qui roulent dans des modèles techniquement dépassés… mais financièrement amortis.

C’est précisément cette population que Citroën vise.

Derrière la générosité, une logique très orientée

Jusqu’à 6 000 €, oui. Mais pas pour tout le monde, ni pour n’importe quoi. Dans le détail, la mécanique est bien huilée : plus vous montez en électrification, plus la prime grimpe. Les C4 hybrides et électriques touchent le jackpot, pendant que les versions thermiques plus classiques restent à distance.

Rien de surprenant. Tous les constructeurs font la même chose, mais rarement de manière aussi frontale. Ici, Citroën assume clairement son intention : faire basculer les clients vers l’électrique sans leur donner l’impression de forcer la main.

Et c’est là que le discours devient intéressant.

L’électrique au prix du thermique… vraiment ?

C’est l’argument massue. Une C4 électrique à 139 € par mois, quand l’hybride réclame 80 € de plus. Un C3 Aircross électrique affiché moins cher que son équivalent essence. Sur le papier, le match semble plié.

Dans la réalité, il faut remettre un peu de contexte. Ces loyers reposent sur des montages bien précis (location longue durée, premier apport conséquent, reprise incluse). Ce n’est pas une mensualité sortie de nulle part, mais le résultat d’un empilement d’aides et de conditions.

Reste que le signal est fort. Jusqu’ici, l’électrique impliquait presque toujours un surcoût visible. Là, Citroën tente d’effacer cette barrière psychologique. Et dans un marché où le moindre écart de 30 € peut faire basculer une décision, ce n’est pas anodin.

La nouvelle Citroën C4 2025

Une stratégie cohérente avec le nouveau visage de Citroën

Depuis quelques années, Citroën a changé de ton. Moins de sophistication, plus de pragmatisme. Moins de discours statutaire, plus de promesses concrètes. La ë-C3 à moins de 15 000 € a donné le ton, et cette prime à la reprise en est la suite logique.

Face à une Peugeot qui grimpe vers le premium et une Renault qui capitalise sur l’émotion avec ses modèles néo-rétro, Citroën joue une partition différente. Plus terre-à-terre. Presque populaire dans l’esprit.

On pourrait même dire que la marque se rapproche d’un certain esprit Dacia… avec un supplément de confort et de technologie.

Un coup de pouce écologique… mais pas seulement

Officiellement, l’opération vise à rajeunir le parc et à réduire les émissions. Et sur ce point, difficile de contester. Entre une compacte de 2008 et une C4 actuelle, l’écart en matière de sécurité, de consommation et d’équipements est considérable.

Mais il ne faut pas se tromper de lecture. Cette prime est aussi un levier commercial redoutable. Elle permet de capter des clients qui, sans cela, seraient restés dans l’occasion ou auraient repoussé leur achat.

Et dans un contexte où chaque immatriculation compte, ce genre d’initiative peut faire la différence à la fin du trimestre.

Une offre séduisante… à manier avec lucidité

Oui, l’offre est attractive. Oui, elle peut déclencher des décisions. Mais comme toujours dans l’automobile, tout se joue dans les détails. Le montant réel de la reprise, les conditions du financement, la valeur résiduelle… autant d’éléments qui peuvent rapidement changer la donne.

Pour ceux qui roulent avec une voiture en fin de cycle, l’opportunité mérite clairement d’être étudiée. Pour les autres, mieux vaut sortir la calculette…