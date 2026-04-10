Conclusion essai Mercedes CLA 2026 : notre avis sur ce coupé 4 portes hybride

Conclusion essai Mercedes CLA 2026

Mercedes a planché sur une nouvelle génération de CLA très aboutie, conçue au départ pour éclipser la Classe A ! Le CLA est ainsi le premier modèle de la nouvelle génération de « compactes » Mercedes, avant l’arrivée des nouveaux GLB et GLA. Face à la BMW Série 2 Gran Coupé récemment revue en profondeur, le nouveau Mercedes CLA va encore plus loin en modernité et en technologie embarquée. Il en impose, et se distingue également par son haut niveau de sécurité. Autre point fort des Mercedes CLA : souvent plus chères à l’achat, elles conservent bien la cote et se revendent généralement très bien et mieux que certaines rivales.

Sans être parfaite, la nouvelle proposition faite par le Mercedes CLA hybride est parfaitement dans l’air du temps avec toutes les technologies embarquées possibles, de quoi embarrasser la concurrence. Les premiers mois de l’année 2026 l’ont vu d’ailleurs très bien se placer sur le marché français, une belle performance pour une berline coupé qui devient le second modèle Mercedes le plus vendu derrière le GLA.( 1595 immatriculations du 1er au 31 mars 2026 en France )

On a aimé :

-Design réussi

-Partie multimédia et écrans digne d’un segment supérieur

-Présentation intérieure soignée ( sauf certains détails )

-Consommation contenue

-Malus écologique réduit

-Revente facilitée face à une Série 2 Gran Coupé

On n’a pas aimé

-Prix de départ élevé

-Sonorité moteur décevante

-Pas de palettes au volant

-Capacité de coffre en baisse

Fiche Technique Mercedes CLA 200 hybride Moteur essence / système hybride Nombre de cylindres 4 Cylindrée 1499 cm3 Puissance 120 kW / 163 ch + 30 ch Couple moteur 250 Nm Puissance cumulée 183 ch Performances Vitesse maxi 232 km/h 0 à 100 km/h 8,0 s Capacité de la batterie 1,3 kWh Consommation et rejets de CO2 Consommation mixte 4,9 l à 5,4 l /100 km (WLTP) Consommation électrique / Autonomie électrique / Taux de CO 2 mixte 115 g/km Malus écologique (France) 2026 210 euros Dimensions & mesures Longueur 4,731 m Largeur 2,02 m ( avec rétroviseurs ) Hauteur 1,45 m Empattement 2,79 m Capacité du réservoir 43 litres Capacité du coffre 405 L Poids à vide 1705 kg Prix Prix d’entrée de gamme à partir de 48.350 € Prix du modèle essayé 55.000 € ( hors options )