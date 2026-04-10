Essai Mercedes CLA 200 hybride AMG Line 2026 : la nouvelle star

Essai Mercedes CLA 200 hybride AMG Line 2026

Sacrée voiture de l’année, la nouvelle Mercedes CLA a surtout fait parler d’elle en électrique avec une belle autonomie annoncée à 791 kilomètres. Mais qu’en est-il de sa version thermique ? Mercedes a fait le choix de proposer son nouveau modèle en électrique, ainsi qu’en hybride. Exit le gazole, place à l’hybridation 48V sur un 4 cylindres essence.

Design : un renouveau

Avec 4,72 m de long, ce CLA d’origine compacte lorgne plutôt sur le gabarit d’une Classe C ! Il a tout d’abord été présenté en silhouette trois volumes traditionnelle, avant d’apparaitre en carrosserie break, le CLA Shooting Brake. De profil, ce CLA 2026 conserve son orientation de coupé 4 portes, avec un pavillon très incliné dès les places arrière, et des portières sans encadrement au niveau du vitrage. La nouveauté se situe principalement sur les poignées de portes escamotables, reprises à d’autres modèles électriques de la gamme Mercedes. A l’avant, le nouveau Mercedes CLA mise sur des éléments lumineux qui ne se cantonnent plus aux projecteurs ! Ces derniers mettent en avant une signature lumineuse en étoile, et sont reliés par une ligne lumineuse à LED placée sous le capot. Mais ce n’est pas tout puisque la calandre est également illuminée…Pas moins de 142 étoiles LED animées sont ainsi utilisées pour un rendu exclusif. De quoi assurer une belle cinématique à l’ouverture des portes de la voiture.

Les projecteurs avec la signature en étoile du nouveau CLA

L’arrière reprend aussi un dispositif conséquent avec un bandeau lumineux sur la largeur du véhicule. La cinématique d’allumage est elle aussi très spectaculaire à l’ouverture du CLA.

Notre véhicule d’essai se distingue par une peinture « Aqua Mint uni » assez originale, et bon marché puisque facturée seulement 350 euros. Il présente aussi des jantes alliage optionnelles 19″, facturées 750 euros.

Esthétiquement, le Mercedes CLA 2026 devrait parvenir à séduire les acheteurs avec une ligne réussie, et des détails travaillés.

Le bandeau lumineux du Mercedes CLA

Une planche de bord qui mise sur la technologie embarquée

A chaque génération de modèle, Mercedes fait un bond en avant, et c’est clairement le cas pour cette troisième génération du CLA. Premier modèle commercialisé de la nouvelle famille compacte de la firme à l’étoile, le CLA 2026 met ici le paquet avec des écrans sur toute la largeur de la planche de bord, comme sur une Mercedes EQE ! A ce niveau-là, les Audi A3 et BMW Série 1 ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Au centre, le système multimédia MBUX dispose même d’une caméra pour les vidéos ou les selfies. Face au passager, l’écran de 14″ donne accès lui aussi au MBUX, et propose même quelques jeux vidéo pour se divertir pendant un trajet, mais aussi du streaming comme par exemple avec Disney+. Il sera évidemment facturé en option.

Le système MB.OS met en avant de nombreuses fonctionnalités, mais tout n’est pas de série. Il faut par exemple ajouter 550 euros pour bénéficier de la navigation avec réalité augmentée. Plus étonnant encore : l’option à 400 euros pour bénéficier de l’intégration smartphone, et notamment d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Parmi les fonctionnalités intégrées, le MBUX de 4ème génération n’a pas fait l’impasse sur l’intelligence artificielle via Google et Microsoft.

Avouez que sur la photo ci-dessous, la planche de bord du nouveau CLA a tout pour épater vos amis…

La planche de bord du Mercedes CLA 2026

La qualité de finition perçue est globalement positive, avec quelques réserves sur certains matériaux. Sur cette version AMG Line, la partie supérieure des contre-portes est par exemple recouverte de simili cuir avec des surpiqures rouges, et la qualité de la sellerie est elle aussi digne d’une marque premium. Nous avons moins apprécié le plastique rigide de la console centrale autour des deux porte-gobelets, proche d’un modèle généraliste. Mais même dans le passé, le CLA a toujours été un net cran en-dessous de la finition d’une Classe C.

Sur cette version AMG Line, les sièges sport avec sellerie ARTICO / microfibre participent aussi à l’ambiance sportive. Mention spéciale pour le volant, ergonomique et très design.

Les sièges avant du CLA AMG Line jouent la carte de la sportivité

Mercedes propose également en série un très vaste toit panoramique, dans l’esprit d’une Tesla Model 3. L’objectif est d’apporter de la luminosité, mais aussi d’améliorer la garde au toit, ce qui est souvent problématique avec les carrosseries très profilées comme celle du CLA.

Avec un empattement de 2790 mm, les passagers arrière disposent d’un espace aux jambes très convenable.

En revanche le volume de coffre est en baisse, avec seulement 405 litres contre 460 litres pour le modèle précédent. Pour ceux qui voudraient plus de modularité et un hayon, la version Shooting Brake arrive au catalogue très prochainement !

La contenance du coffre du CLA est en baisse avec 405 L contre 460 L auparavant

Une motorisation micro-hybride

Comme les précédentes CLA, cette nouvelle génération est également une traction avant, et non une propulsion comme les Mercedes de segments supérieurs. Si la commercialisation a débuté avec des versions 100 % électriques, les versions thermiques ont vite suivi et devraient intéresser de nombreux acheteurs. Les motoristes Mercedes ont retenu un 4 cylindres essence d’une cylindrée de 1,5 L, associé à une transmission double embrayage à 8 rapports qui intègre un petit moteur de 20 kW ( soit 30 ch ). La technologie 48 volts permet ainsi de rouler en électrique sur de petites distances, et à moins de 100 km/h. La taille de la batterie est modeste mais supérieure à celle d’autres motorisations MHEV, avec 1,3 kWh.

Sur le CLA 180 d’entrée de gamme, la puissance du bloc essence est limitée à 136 ch, alors que la version 200 est portée ici à 163 ch.

Le moteur 4 cylindres 1.5 fonctionne avec un cycle Miller vertueux pour la consommation

Au démarrage, le CLA 200 sera donc la plupart du temps en électrique, avant que le 4 cylindres ne se relance. Du fait d’un couple moteur limité à 250 Nm, il ne sera pas rare de devoir grimper dans les tours pour chercher de la puissance. Le 4 cylindres se fait alors entendre avec une sonorité qui n’a rien de plaisant ou de raffiné, c’est bien dommage. De quoi regretter de ne pas avoir choisi une version électrique. Malgré une puissance cumulée annoncée à 183 ch, les performances ne sont pas foudroyantes en accélération avec un 0 à 100 km/h effectué en 8,0 s. En revanche ce moteur de la famille FAME parvient à tracter ce CLA 200 jusqu’à la vitesse de pointe élevée de 232 km/h. Un niveau élevé, quand certains modèles full hybride français sont plafonnés à 180 km/h. Mais en dehors des autoroutes allemandes, l’intérêt sera évidémment limité.

Précisons aussi un point assez dommage : l’absence de palettes au volant.

Ce bloc qui fonctionne à cycle Miller se fera pardonner avec une consommation raisonnable, et des rejets de CO2 réduits ( voir plus bas le chapitre budget ). Lors de notre essai, nous avons consommé une moyenne de 6,2 L, raisonnable sur ce type d’essais et qui laisse présager la possibilié de tomber sous les 6 L assez facilement.

Ceux qui veulent plus de motricité en hiver pourront opter pour la transmission intégrale 4MATIC, proposée sur ce CLA 200 moyennant un supplément raisonnable de 2750 euros. C’est d’ailleurs le CLA 220 4MATIC qui est le plus véloce des versions hybrides, avec un 0 à 100 km/h effectué en 7 s. Là encore les rejets de Co2 sont ultra réduits avec 120 g, belle performance.

Bien suspendu, ce CLA ne pose aucun problème, mais ne dégage pas non plus de sensations hors du commun. On pourrait presque dire qu’il est un peu trop aseptisé.

En autonomie, la faible contenance du réservoir ( 43 litres ) ne permettra pas d’afficher des valeurs époustouflantes avec le plein. Avec une autonomie inférieure à 550 km, on pourrait croire qu’il s’agit d’un CLA électrique. Et pourtant…le CLA électrique le mieux doté en batterie annonce fièrement 791 km.

En sécurité, le Mercedes CLA est au top : en 2025, Euro NCAP lui a décerné les meilleures notes de toutes les voitures testées. Voilà de quoi rassurer les familles par exemple.

Des tarifs étoilés

Alors que la version CLA 180 hybride est proposée à partir de 48350 euros, la motorisation 200 s’affiche 1900 euros plus cher. Pour ce CLA 200 AMG Line, il faut compter 55000 euros, le prix pourra donc facilement grimper à 60000 euros en cochant les options qui vont bien.

Face au CLA, la BMW Série 2 Gran Coupé récemment restylée s’affiche à 47650 euros en 220 170 ch M Sport. Mais attention, car très bien optionnée, cete bavaroise peut aussi atteindre les 60.000 euros…

Et en matière de valeur résiduelle et donc de revente, la Mercedes CLA conservera mieux sa cote. Avec trois générations à son actif, et une belle réputation, elle est plus demandée que la Série 2 Gran Coupé, trop confidentielle.

Les portes sont sans encadrement de vitre comme sur un coupé

Dès la version de base Progressive Line, l’équipement de série du CLA est assez complet : phares LED avec assistant feux de route, calandre éclairée, jantes alliage 17″, toit panoramique, sièges avant chauffants, caméra de recul, caméra intérieure pour selfies, ouverture électrique du coffre, reconnaissance faciale…

La version AMG Line donne accès à un look plus sympathique encore : jantes alliage 18″, jupes avant et arrière AMG, sellerie spécifique comme montré plus haut, volant en cuir nappa avec méplat, entre autres. C’est généralement la version la plus demandée, de quoi aider là aussi pour la future revente en cas d’achat classique.

Des jeux vidéo sont disponibles avec l’écran optionnel face au passager

Grâce à l’hybridation, Mercedes est parvenu à faire tomber les émissions de CO2 à seulement 115 g. Une bonne nouvelle pour le portefeuille, puisque le malus écologique sera l’un des plus faibles, à seulement 210 euros. Si vous prenez le CLA 200 4MATIC, les émissions montent à 119 g , soit 280 euros de malus, là aussi un montant très raisonnable !

Mais les acheteurs pourront aussi se poser la question d’opter pour un CLA électrique, puisque les tarifs sont assez similaires et débutent à 48050 euros. Et pour 53650 euros, vous pouvez vous offrir un CLA 200 avec technologie EQ AMG Line, avec 224 ch et 530 km d’autonomie. De quoi sérieusement se poser la question, surtout avec des tarifs très élevés dans les stations avec la guerre en Iran.