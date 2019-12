Livre : La Citroën XM de mon père

Aurélien Chubilleau signe un ouvrage sur une Citroën plutôt mal aimée : la XM. Près de la moitié de l’ouvrage est consacrée à la genèse du modèle, qui aura connu certaines complications.

Présentée au public en 1989, la Citroën XM avait vu son style figé dès l’été 1985. Le programme a vu le jour en 1984 pour cette remplaçante de la CX, ce qui ne fait toutefois que 5 ans, moins que pour sa concurrente Renault Safrane. Si son design semble bien typé Citroën, il est en fait issu du travail réalisé par le studio Bertone en Italie. Cette grande soeur de la BX partage de nombreux éléments avec la Peugeot 605, mais s’en démarque par son style ainsi que par sa fameuse suspension Hydractive.

Le début de carrière est plutôt prometteur puisque la XM est vendue à près de 100.000 exemplaires durant l’année 1990 ! Mais comme nous l’explique l’auteur, cet engouement est vite stoppé par des problèmes de mise au point et de fiabilité qui vont refroidir les ardeurs des acheteurs de grandes routières. Et dès 1991, la XM se vend déjà moins que la Renault 25 en fin de carrière. En 1993, la nouvelle Renault Safrane se vend près de 5 fois plus que la XM, alors que les volumes de vente de la catégorie ont énormément chuté. Même si le restyling apporte de nouvelles motorisations et une qualité supérieure, mais les volumes de vente ne seront plus jamais au rendez-vous.

Aujourd’hui la Citroën XM est un youngtimer, et ce livre contient aussi un guide d’achat avec les points critiques à vérifier. Que demander de plus ?

Notre avis : Dans un petit ouvrage comme celui-ci, l’auteur a su raconter l’histoire particulière d’un modèle avec brio. Difficile d’en attendre davantage, surtout dans un livre à moins de 30 euros ! Tous ceux qui apprécient la XM peuvent donc s’en commander un exemplaire et se délecter lors de la lecture…

Prix public 29,90 €