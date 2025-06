Suzuki Jimny 55ème anniversaire : la série limitée inattendue

Suzuki Jimny 55ème anniversaire

Alors que Suzuki avait arrêté la prise de commandes pour son Jimny, le petit 4X4 fait un retour surprise au catalogue avec une série limitée très sympathique. Le Suzuki Jimny 55ème anniversaire sera vendu en France à hauteur de 55 exemplaires seulement, proposés à la vente début juin. Voici les détails de cette version qui sera logiquement très prisée.

Un hommage à 55 ans d’aventure

La dernière génération du Jimny a connu en France une carrière complexe : vendu au départ en VP avec une banquette arrière, il a ensuite quitté le catalogue en raison de rejets de CO2 trop élevés. Le constructeur japonais a ensuite fait revenir son petit baroudeur avec une version VU, dotée d’une grille de séparation derrière les sièges avant : fini, la banquette arrière. Le modèle a ensuite été à nouveau indisponible à la commande, avant de revenir pour un final étonnant.

La base retenue pour cette série limitée est celle du Jimny Privilège en version utilitaire (V.U.), à laquelle s’ajoutent plusieurs éléments exclusifs : une calandre rétro, des stickers au look vintage, un couvre-roue « Rhino » en clin d’œil au logo utilisé dans les années 80, et même un carnet de route en cuir embossé. Une vraie panoplie de collectionneur, jusque dans les bavettes rouges siglées Jimny ou le porte-clé assorti. Chaque exemplaire est numéroté et arbore une plaque commémorative à l’intérieur, au pied de la console centrale.

L’ADN du Jimny intact

Sous le capot, pas de surprise : on retrouve le moteur essence 1.5 l de 102 ch, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Avec son poids contenu à 1 090 kg et ses dimensions réduites (3,48 m de long), le Jimny reste fidèle à lui-même. En franchissement, ses angles d’attaque (37°), de fuite (49°) et ventral (28°) combinés à sa transmission AllGrip Pro avec boîte de transfert courte en font toujours un outil redoutable en dehors des sentiers battus.

Pour l’anecdote, Suzuki inclut dans le pack un stage de conduite tout-terrain, histoire de profiter pleinement des capacités du véhicule. Et avec un tarif fixé à 28 955 euros, ce baroudeur collector reste fidèle à sa philosophie d’accessibilité. Les prix de ce modèle sont d’ailleurs très élevés en occasion, notamment pour les rares modèles avec banquette arrière.

Réservation en ligne

La commercialisation de cette série spéciale ne se fera pas de façon classique. Suzuki innove avec un système de vente exclusivement en ligne, réparti sur quatre vagues successives du 2 au 10 juin. Réservation, prépaiement par carte bancaire, puis finalisation en concession : un processus rapide pour un modèle qui risque de disparaître aussi vite qu’il est arrivé.

Le Jimny tire donc sa révérence dans cette configuration thermique, en raison notamment des contraintes réglementaires européennes. Mais Suzuki n’a pas dit son dernier mot. Une version électrifiée est déjà dans les cartons, pour répondre aux futures normes et aux attentes du marché.

En attendant, cette édition 55ème anniversaire ravira les passionnés et collectionneurs, tout en saluant avec justesse l’un des derniers vrais 4×4 compacts à l’ancienne.

