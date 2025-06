L’Alpine A390 est révélé : toutes les photos et infos sur ce modèle fastback

Alpine A390 GTS

Le troisième membre du Dream Garage d’Alpine est désormais révélé, avec la présentation officielle du premier SUV électrique de la marque. L’Alpine A390, ici présenté en version GTS, ouvre une nouvelle voie pour le constructeur, en venant une nouvelle fois marcher dans les traces de Porsche. Ce rival du Macan électrique semble plutôt bien parti pour se faire une place sur le marché, même si la concurrence est rude.

Un design inédit

Après avoir accouché d’une A110 moderne et d’une A290 qui n’est au final qu’une version sportive de la Renault 5 E-TECH, Alpine ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec son premier SUV. Il n’a pas été question de faire une A110 géante, et c’est tant mieux. L’A390 se veut un « Sport fastback », plus vendeur qu’un vulgaire « SUV ». Avec 4,61 m de long, par 1,53 m de haut et 1,88 m de large, c’est déjà un beau bébé. Il mesure tout de même 17 cm de moins qu’un Macan EV, 9 cm de moins en hauteur et aussi 6 cm de moins en largeur. Il peut donc se présenter à mi-chemin entre un SUV et un coupé 4 portes surélevé…Un positionnement hybride, comme une Citroën C5 X ? La comparaison de genre s’arrête là, puisqu’ici le design est autrement plus valorisant.

Alpine A390 GTS

Un A390 GTS en pleine forme

Belle démonstration de puissance avec l’A390 GTS, qui est propulsé par 3 moteurs électriques. Un berceau arrière accueille deux moteurs, alors que le troisième est compact et placé à l’avant. La puissance totale de 470 ch permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s. C’est un dixième de moins que certaines sportives thermiques, comme la BMW M2 par exemple. L’A390 GTS fait jeu égal avec l’A110 R, référence de la marque.

Sur le plan dynamique, la présence de deux moteurs sur le train arrière permet de bénéficier du système « Alpine Active Torque Vectoring ». Agir sur le couple délivré à la roue extérieure va améliorer la motricité, Alpine joue aussi sur l’équilibre de couple avant / arrière pour passer d’un comportement sous-vireur à neutre, voire sur-vireur. La conduite sportive profite également sur la version GTS de pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S.

De son côté l’A390 GT doit se contenter de 400 ch, de pneumatiques Michelin Sport EV, et d’un 0 à 100 km/h réalisé en 4,8 s. Le poids est de 2121 kg : élevé mais relativement contenu au vu de la taille de l’engin et de la batterie embarquée.

Pas d’architecture électrique 800V pour l’A390, qui devra donc se contenter de vitesses de charge inférieures à celles de modèles chinois par exemple. La batterie est conséquente avec 89 kWh utiles, pour une autonomie qui peut aller jusqu’à 555 km en monte 20″, et 520 km en monte 21″.

Alpine annonce une charge rapide DC de 190 kW maximum, et un temps de 15 à 80 % de charge en 25 minutes.

Alpine A390 GTS

L’habitacle de l’Alpine A390

La photo de la planche de bord vous rappelle quelque chose ? C’est normal, puisqu’on retrouve ce que Renault propose par exemple dans son Rafale au niveau de l’implantation générale. On retrouve aussi au volant la touche Overtake comme sur l’A290, qui permet de délivrer plus de puissance, pendant une durée qui peut aller jusqu’à 10 secondes.

Dès la version GT, l’Alpine A390 propose un bel équipement de série : sono à 13 haut-parleurs signée Devialet, volant chauffant recouvert de cuir nappa, sièges avant sport électriques et chauffants, mais aussi la vision 360°. La version GTS ajoute à cela les sièges baquets en cuir Nappa Sabelt, chauffants, électriques et massants, le système hifi Devialet XtremeSound Audio System plus évolué, Driving et parking park, système Alpine Telemetrics Expert..

Si l’habitacle est conçu pour accueillir jusqu’à 5 personnes, il ne fait pas l’impasse sur la capacité de coffre avec un volume de 532 litres très correct. En revanche, pas de trunk sous le capot avant.

La planche de bord de l’Alpine A390 GTS

Les commandes de l’Alpine A390 ouvriront au dernier trimestre 2025, avec une version Première qui sera proposée deux semaines avant cette ouverture de commande. Les deux versions GT et GTS seront donc livrables au premier semestre 2026 : la date de démarrage de la production n’a pas été annoncée. Elle aura lieu dans la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé.

Nous devrons aussi attendre pour les prix, logiquement annoncés juste avant l’ouverture des commandes. Ils devraient débuter à 65000 euros selon nos informations.

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS