Lotus Eletre X : le SUV hybride qui veut faire oublier les limites de l’électrique

Lotus Eletre X

En présentant son Eletre X, Lotus se résout à faire un pas en arrière par rapport à ses ambitions électriques initiales. Mais les chiffres sont là : les électriques de luxe ne rencontrent pas le succès escompté, y compris chez Porsche.

Auparavant tout électrique, l’Eletre passe donc à l’hybridation rechargeable, ce qui devrait sans doute convenir à une clientèle plus large. Mais attention, on est plus proche d’un électrique avec prolongateur d’autonomie que d’un modèle PHEV standard comme nous allons le voir.

Plus qu’un simple hybride rechargeable

Lotus insiste sur un point : l’Eletre X n’est pas un hybride rechargeable classique. Le constructeur inaugure ici sa nouvelle architecture X-Hybrid, une technologie développée en interne qui combine une batterie de 70 kWh, deux moteurs électriques et un moteur thermique 2.0 turbo utilisé essentiellement comme générateur d’énergie. Le principe rappelle celui des prolongateurs d’autonomie déjà aperçus chez BMW avec l’i3 REx ou plus récemment sur certains modèles chinois, mais Lotus pousse le concept beaucoup plus loin.

L’objectif n’est pas seulement d’économiser du carburant. Il s’agit surtout de maintenir un niveau de performances élevé même lorsque la batterie est fortement déchargée.

La marque annonce jusqu’à 350 kilomètres de conduite 100 % électrique, ce qui couvre largement les trajets quotidiens de nombreux conducteurs européens. Une fois cette réserve énergétique consommée, le moteur thermique prend le relais pour alimenter le système électrique et permettre d’atteindre plus de 1 200 kilomètres d’autonomie cumulée selon le cycle WLTP.

Dans un marché où les grands SUV électriques dépassent souvent les 2,5 tonnes tout en exigeant des arrêts réguliers sur autoroute, la proposition mérite d’être observée de près.

Lotus Eletre X

Une fiche technique digne d’une supercar

Les chiffres annoncés placent immédiatement l’Eletre X dans la catégorie des véhicules les plus extrêmes du marché. Dans sa configuration la plus performante, le SUV développe jusqu’à 952 ch et 935 Nm de couple grâce à deux moteurs électriques. Lotus revendique un 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et un passage de 80 à 160 km/h en moins de quatre secondes.

Des valeurs qui permettent à l’Eletre X de rivaliser avec des références comme le Lamborghini Urus SE, le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid ou encore le BMW XM Label.

La différence se situe toutefois dans la philosophie mécanique. Là où ces modèles reposent principalement sur de puissants moteurs thermiques épaulés par l’électrification, Lotus inverse complètement la logique. L’électrique reste au centre de l’expérience de conduite.

Un SUV lourd… mais obsédé par le poids

Le sujet peut faire sourire lorsqu’on parle d’un grand SUV familial. Pourtant, Lotus continue de mettre en avant sa traditionnelle chasse aux kilogrammes.

Le constructeur affirme que certaines versions de l’Eletre X affichent jusqu’à 120 kg de moins que l’Eletre 900 entièrement électrique. Une réduction obtenue grâce à des évolutions de structure, d’architecture électrique et de conception de batterie.

Dans l’absolu, le véhicule reste loin des standards historiques d’une Elise ou d’une Exige. Mais dans l’univers des super-SUV électrifiés, chaque kilogramme économisé compte.

Cette recherche de légèreté s’accompagne d’un arsenal technologique impressionnant : suspension pneumatique à double chambre, contrôle actif du roulis en 48 volts, amortisseurs adaptatifs réagissant en quelques millisecondes, système de vectorisation du couple et freins Brembo à six pistons.

Autant d’éléments destinés à masquer les dimensions généreuses du véhicule.

Lotus Eletre X

Une recharge qui change la donne

La vitesse de recharge constitue probablement l’un des arguments les plus marquants de cette nouveauté.

Grâce à son architecture électrique 900 volts, l’Eletre X peut récupérer de 20 à 80 % de batterie en seulement neuf minutes sur une borne rapide de 350 kW.

Si cette performance est confirmée dans des conditions réelles, elle placerait Lotus parmi les constructeurs les plus avancés du marché en matière de recharge. Aujourd’hui, même des modèles réputés pour leur efficacité comme le Porsche Taycan Turbo GT ou le Hyundai Ioniq 5 N nécessitent généralement davantage de temps pour effectuer une opération similaire.

Reste évidemment la question de la disponibilité réelle des bornes capables de délivrer une telle puissance, un sujet qui continue de diviser les automobilistes européens.

Une stratégie qui pourrait faire école

Avec un tarif débutant à 97 990 euros pour la version H550 et culminant à 121 990 euros pour l’H1000, la Lotus Eletre X s’installe au cœur du segment des SUV de luxe hautes performances.

Reste maintenant à voir si les clients européens adhéreront à cette formule atypique. Car derrière ses 952 ch et ses accélérations de supercar, l’Eletre X pourrait bien être avant tout un laboratoire roulant destiné à préparer la prochaine étape de l’électrification haut de gamme.

Lotus Eletre X

Lotus Eletre X

Lotus Eletre X

Lotus Eletre X