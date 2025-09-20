Peugeot électrise le Salon de Lyon avec l’e-208 GTi et la nouvelle 308

Quarante ans après la 205 GTi, Peugeot ose ce que beaucoup jugeaient improbable : électrifier son emblème sportif. La nouvelle e-208 GTi débarque au Salon de Lyon après son lever de rideau au Mans. Sous le capot, 280 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes. Pas de turbo qui siffle ni de boîte à crans mécaniques, mais une poussée électrique immédiate qui bouscule les références du segment B. La citadine se rêve double : prête à s’amuser sur un circuit mais docile dans le quotidien, avec une polyvalence revendiquée.

Clin d’œil à l’histoire, Peugeot ressort les jantes « trouées », signature de la 205 GTi, comme pour rassurer les puristes. Reste à voir si ces derniers se laisseront séduire par une GTi silencieuse, là où l’essence vibrait encore d’un certain panache.

Peugeot e-208 GTI

Une nouvelle 308 en pleine lumière

À côté de la petite bombinette, Peugeot dévoile la nouvelle 308 et sa déclinaison SW. Nouvelle calandre, signature lumineuse à trois griffes et un i-Cockpit revisité : la compacte veut encore se poser en référence du segment C.

Sous le capot, la palette est large : 100 % électrique de 156 ch (450 km d’autonomie annoncés), hybride rechargeable de 195 ch pour 85 km sans essence, ou version Hybrid 145 ch qui favorise le roulage en électrique en ville. Peugeot joue la carte du choix, un luxe que toutes les marques ne peuvent plus se permettre.

Peugeot 308 restylée

Des offres pour frapper fort

Le Salon de Lyon, avec ses 76 000 visiteurs l’an dernier, sert de vitrine populaire. Peugeot y déploie 300 m², 15 voitures à l’essai et une offre choc : la e-208 électrique à partir de 120 €/mois dans le cadre du leasing social. Une façon de contrer l’offensive Dacia Spring, qui truste les ventes avec un tarif plancher. L’argument Peugeot ? Plus d’allure, plus d’autonomie (362 km WLTP) et un vrai agrément de conduite.

Autour des têtes d’affiche, Peugeot aligne un catalogue fourni : le 2008 Hybrid 145 ch, la e-408 GT avec ses 453 km d’autonomie, le 3008 Hybrid 145 toujours solide sur ses bases, et aussi l’e-5008, seul SUV électrique 7 places du marché européen capable d’aller jusqu’à 668 km avec une charge. Une vitrine qui permet à la marque au lion d’affirmer qu’elle couvre désormais tous les besoins, de la citadine au grand familial.