ACTUS Peugeot

Peugeot électrise le Salon de Lyon avec l’e-208 GTi et la nouvelle 308

20 septembre 2025
La rédaction de Actu-Automobile
Peugeot électrise le Salon de Lyon avec l’e-208 GTi et la nouvelle 308
Peugeot électrise le Salon de Lyon avec l’e-208 GTi et la nouvelle 308

Quarante ans après la 205 GTi, Peugeot ose ce que beaucoup jugeaient improbable : électrifier son emblème sportif. La nouvelle e-208 GTi débarque au Salon de Lyon après son lever de rideau au Mans. Sous le capot, 280 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes. Pas de turbo qui siffle ni de boîte à crans mécaniques, mais une poussée électrique immédiate qui bouscule les références du segment B. La citadine se rêve double : prête à s’amuser sur un circuit mais docile dans le quotidien, avec une polyvalence revendiquée.

Clin d’œil à l’histoire, Peugeot ressort les jantes « trouées », signature de la 205 GTi, comme pour rassurer les puristes. Reste à voir si ces derniers se laisseront séduire par une GTi silencieuse, là où l’essence vibrait encore d’un certain panache.

Peugeot e-208 GTI
Peugeot e-208 GTI

Une nouvelle 308 en pleine lumière

À côté de la petite bombinette, Peugeot dévoile la nouvelle 308 et sa déclinaison SW. Nouvelle calandre, signature lumineuse à trois griffes et un i-Cockpit revisité : la compacte veut encore se poser en référence du segment C.

Sous le capot, la palette est large : 100 % électrique de 156 ch (450 km d’autonomie annoncés), hybride rechargeable de 195 ch pour 85 km sans essence, ou version Hybrid 145 ch qui favorise le roulage en électrique en ville. Peugeot joue la carte du choix, un luxe que toutes les marques ne peuvent plus se permettre.

Peugeot 308 restylée
Peugeot 308 restylée

Des offres pour frapper fort

Le Salon de Lyon, avec ses 76 000 visiteurs l’an dernier, sert de vitrine populaire. Peugeot y déploie 300 m², 15 voitures à l’essai et une offre choc : la e-208 électrique à partir de 120 €/mois dans le cadre du leasing social. Une façon de contrer l’offensive Dacia Spring, qui truste les ventes avec un tarif plancher. L’argument Peugeot ? Plus d’allure, plus d’autonomie (362 km WLTP) et un vrai agrément de conduite.

Autour des têtes d’affiche, Peugeot aligne un catalogue fourni : le 2008 Hybrid 145 ch, la e-408 GT avec ses 453 km d’autonomie, le 3008 Hybrid 145 toujours solide sur ses bases, et aussi l’e-5008, seul SUV électrique 7 places du marché européen capable d’aller jusqu’à 668 km avec une charge. Une vitrine qui permet à la marque au lion d’affirmer qu’elle couvre désormais tous les besoins, de la citadine au grand familial.

📲 Si vous utilisez Google News (Actualités en France), vous pouvez nous suivre facilement en nous ajoutant : Actu-Automobile sur Google News.

A propos de l'auteur

La rédaction de Actu-Automobile

La rédaction d’Actu-Automobile.com regroupe plusieurs journalistes spécialisés dans l’automobile. Ensemble, ils assurent la rédaction, la vérification et la mise à jour des articles publiés sur le site. Certains contenus peuvent ainsi résulter d’un travail collectif associant plusieurs rédacteurs, notamment pour le traitement de l’actualité, des essais ou des analyses de marché.

Articles qui pourraient vous intéresser :

Tesla Model Y 2025Tesla Model Y low cost : ce que l’on sait déjà de la version dépouillée Volkswagen ID. EVERY1Volkswagen ID.Lupo, ID.Fox, ou ID.Up ? Opel Corsa Electric Colour EditionOpel Corsa Electric Colour Edition : en leasing électrique dès 119 € par mois Le e-3008 n'est jamais loinOccasion : les prix retombent, la revanche des acheteurs Suzuki Vitara 2025Suzuki fait ses adieux à l’hybride sur Vitara et S-Cross : une transition qui interroge Alfa Romeo au salon de LyonAlfa Romeo mise sur son Junior au salon de Lyon Opel Grandland avec AI-Powered Light CommunicationOpel invente la lumière qui parle aux piétons pour préparer la voiture autonome

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *