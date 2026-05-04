Un nouveau souffle pour Giulia et Stelvio, vraiment ?

Alfa Romeo Giulia

Il y a des modèles qui s’accrochent. La Giulia et le Stelvio font partie de ceux-là. Lancés au milieu des années 2010, restylés en 2023, ils continuent leur carrière pendant que la relève se fait attendre. Chez Alfa Romeo, on parle désormais de 2028 pour la prochaine génération. Autant dire demain… dans un monde où tout va très vite.

Alors pour éviter que ces deux piliers ne s’effacent doucement du paysage, la marque italienne remet une pièce dans la machine. Pas un restylage, pas une révolution technique, mais un Performance Pack destiné au marché italien. Une sorte de piqûre de rappel, histoire de dire : “elles sont toujours là, et elles savent encore faire des choses que d’autres ont oubliées”.

Une vieille recette remise au goût du jour

Le cœur de cette mise à jour tient en un mot : châssis. Alfa Romeo remet sur la table une suspension pilotée jusque-là réservée aux versions les plus méchantes. Une technologie capable d’ajuster en permanence la fermeté des amortisseurs selon la route, le rythme, l’humeur du conducteur.

Sur le papier, rien de neuf. La BMW Série 3 ou la Mercedes-Benz Classe C font ça depuis longtemps. Mais chez Alfa, la promesse est ailleurs. Il ne s’agit pas seulement de lisser les défauts de la route, mais de conserver ce petit supplément de vie dans le volant, cette manière de sentir la voiture bouger sous soi.

C’est là que la Giulia et le Stelvio continuent de marquer des points. Même face à un Porsche Macan, souvent considéré comme la référence du genre, l’Italien garde une forme de spontanéité, presque brute, que les autres ont parfois lissée à force d’optimisation.

Alfa Romeo Giulia

Un intérieur qui joue la carte classique

À bord, le changement est plus feutré. Cuir noir, surpiqûres contrastées, inserts carbone. C’est propre, bien exécuté, mais sans effet waouh. Alfa Romeo reste fidèle à une certaine idée de l’habitacle : orienté conducteur, sans tomber dans la démonstration technologique.

Face à une Tesla Model Y ou même aux dernières productions allemandes, le contraste est net. Ici, pas d’écran géant ni d’interface futuriste. Et au fond, ce n’est pas forcément un défaut. Il y a une forme de cohérence à rester simple quand on revendique une approche centrée sur la conduite.

Mais dans un marché où l’acheteur premium veut aussi être impressionné à l’arrêt, Alfa prend un risque. Celui de paraître en décalage.

Alfa Romeo Giulia

Le détail qui en dit long : la sono

Plus étonnant, Alfa Romeo insiste sur le système audio. Un ensemble Harman Kardon de 900 watts, 14 haut-parleurs, une spatialisation travaillée. Sur le papier, c’est du sérieux.

Pourquoi insister là-dessus ? Parce que les usages ont changé. La voiture n’est plus seulement un objet de déplacement ou de plaisir de conduite. C’est aussi un espace de vie, parfois un refuge. Et sur ce terrain, Alfa avait un train de retard.

Ce n’est pas ce qui fera vendre une Giulia ou un Stelvio, mais c’est le genre de détail qui évite de perdre des clients face à des concurrents mieux armés.

Le vrai sujet reste sous le capot

Et puis il y a ce qui ne change pas. Les moteurs. Aucun bouleversement, aucune électrification majeure. Là où la concurrence multiplie les hybrides rechargeables et les versions électriques, Alfa Romeo temporise.

Un choix qui interroge. La Audi Q5 ou ses équivalents proposent déjà des solutions adaptées aux contraintes actuelles, notamment en Europe. Chez Alfa, on attend la prochaine génération pour franchir le cap.

On murmure d’ailleurs qu’un six cylindres biturbo pourrait faire son retour dans les années à venir, avec plus de 550 chevaux à la clé. Une promesse séduisante, presque provocatrice à l’heure du tout électrique. Mais pour l’instant, ce n’est qu’une perspective.

Alfa Romeo Giulia

Une prolongation sous tension

Ce Performance Pack n’est pas une révolution. C’est un ajustement, une manière de prolonger une histoire qui dure déjà depuis près de dix ans. Et au fond, il raconte quelque chose de plus large : la difficulté de certaines marques à négocier le virage actuel sans renier leur identité.

La Giulia et le Stelvio restent des voitures attachantes. Imparfaites, parfois en retrait sur certains aspects, mais capables de créer un lien que beaucoup d’autres ont perdu. C’est sans doute leur plus grande force.

Reste à savoir combien de temps cela suffira. Dans un marché où tout s’accélère, le charme ne fait pas tout. Et Alfa Romeo le sait très bien.