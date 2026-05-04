Citroën Ami Rip Curl : la mini électrique qui surfe sur le marketing

Citroën Ami Rip Curl

Chez Citroën, l’Ami n’est plus seulement un objet roulant non identifié. C’est devenu un terrain d’expérimentation marketing presque aussi important que la voiture elle-même. Avec cette édition limitée Ami Rip Curl, la marque française pousse le curseur encore un peu plus loin en s’appuyant sur un univers visuel très codifié, celui du surfwear.

Difficile de ne pas y voir une tentative de repositionnement subtil. L’Ami, souvent perçue comme une solution de mobilité pragmatique pour adolescents ou urbains pressés, s’offre ici une dimension lifestyle assumée. Le partenariat avec Rip Curl n’est pas nouveau, et fait suite à l’Ami Buggy Rip Curl, voir ci-dessous.

Une identité visuelle qui fait tout le travail

Soyons clairs : sur le plan technique, rien ne change vraiment. Toujours cette petite capsule électrique limitée à 45 km/h, toujours 75 km d’autonomie, toujours ce positionnement à mi-chemin entre voiture et quadricycle. Mais ce n’est pas là que Citroën veut marquer des points.

Tout se joue sur l’apparence. Teinte noire « Black Night », stickers inspirés des vagues et du logo Rip Curl, touches de jaune ou de violet selon la version Sunrise ou Sunset… L’Ami devient un objet graphique avant d’être un moyen de transport. Une logique déjà aperçue chez Fiat avec la 500 ou chez Mini, mais transposée ici à un niveau encore plus accessible.

Même l’intérieur suit cette logique, avec des éléments colorés coordonnés et un nouvel écran de 5,7 pouces. Un détail qui peut sembler anecdotique, mais qui corrige l’un des reproches récurrents faits à l’Ami : son côté un peu trop rudimentaire. Citroën améliore donc par petites touches, sans bouleverser l’équilibre global.

Citroën Ami Rip Curl

9 290 € : un prix qui commence à grimper

Affichée à 9 290 € hors bonus, cette Ami Rip Curl vient se placer au sommet de la gamme. On s’éloigne progressivement de l’image d’un véhicule ultra low-cost pour se rapprocher d’un produit presque statutaire… à l’échelle de la micromobilité.

La stratégie est intéressante, mais elle n’est pas sans risque. À ce tarif, certaines microcars concurrentes mieux équipées ou plus polyvalentes commencent à entrer dans le champ de vision. Sans parler des petites citadines thermiques d’occasion, qui restent une alternative crédible pour une partie du public.

Mais Citroën ne joue clairement pas sur ce terrain. L’objectif n’est pas de rivaliser frontalement avec une Dacia Spring ou une Leapmotor T03. L’Ami reste un objet à part, presque un accessoire de mobilité, et cette édition Rip Curl accentue encore cette dimension.

Une série limitée pensée pour créer le désir

Avec seulement 1 600 exemplaires prévus (800 Sunrise et 800 Sunset), Citroën soigne la rareté. Une mécanique bien connue dans l’automobile, mais encore assez rare sur ce segment. L’idée est simple : créer un effet d’urgence, transformer un véhicule du quotidien en produit presque collectionnable.

Ce positionnement rappelle certaines séries limitées de Smart ou même des déclinaisons lifestyle chez Volkswagen avec la Coccinelle à l’époque. Sauf qu’ici, l’effet est amplifié par le caractère déjà atypique de l’Ami.

La présence du modèle sur des événements liés au surf, comme le Rip Curl Nations Trophy ou le GromSearch, montre aussi que Citroën ne se contente pas d’un simple badge sur la carrosserie. La marque cherche à inscrire son véhicule dans un univers culturel précis, loin de la simple logique automobile.

Citroën Ami Rip Curl

Une petite voiture, mais une grande idée marketing

Avec cette Ami Rip Curl, Citroën démontre une nouvelle fois que la valeur d’un véhicule ne se limite plus à sa fiche technique. Dans un monde où l’image compte autant que l’usage, même une microcar peut devenir un objet désirable. Et ça, le public lycéen devrait l’apprécier…

Ce n’est pas une révolution automobile. Mais c’est peut-être une évolution plus profonde : celle d’une mobilité qui se rapproche de la mode, de l’objet, du symbole. Et sur ce terrain, l’Ami semble avoir trouvé une vague intéressante à surfer.