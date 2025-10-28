Tesla Model Y 2025 : la nouvelle gamme et les prix dès 39990 euros

Tesla Model Y Standard 2025

Pour la première fois de sa carrière, la Tesla Model Y est proposée chez nous avec deux niveaux d’équipements différents. La Model Y Standard fait baisser les prix à 39990 euros. Et surprise, la Model Y Premium est uniquement proposée à partir de la motorisation Propulsion Grande autonomie !

Entrée de gamme sous la barre des 40000 euros

A 39990 euros, la Model Y Standard est donc une propulsion, qui passe de 0 à 100 km/h en 7,2 s, un temps tout à fait convenable, et affiche 534 km d’autonomie. A comparer aux 5,6 s et 622 km de la version Grande Autonomie Propulsion, vendue tout de même 7000 euros plus cher !

Mais cette version Standard fait surtout l’impasse sur de nombreux équipements de la version Premium : exit la sellerie simili-cuir, l’écran aux places arrière, le toit panoramique, les jantes alliage 19″, les bandeaux lumineux à l’avant et à l’arrière…

La présentation est donc plus basique, que ce soit à l’intérieur, ou à l’extérieur. Cette version devrait logiquement intéresser davantage les flottes d’entreprise que les particuliers !

Proposée dès 299 euros par mois au configurateur, le tarif passe tout de suite à 318 euros par mois en LOA, avec un gros apport de 9100 euros ( avec la peinture métallisée cochée ). L’achat au terme du contrat revient ainsi à 42942 euros au terme des 36 mois avec 30000 km. Avec l’apport minimal de 250 euros, le loyer mensuel grimpe à 579 euros par mois.

En LLD, Tesla propose des mensualités à partir de 531 euros par mois, sur 36 mois et 30000 km, avec un apport minimal de 3180 euros ( configuration Standard en peinture blanche gratuite ).

Tesla Model Y 2025

Face au Renault Scénic E-TECH

Le deuxième SUV électrique le plus vendu en France est le Scénic E-TECH. Proposé en entrée de gamme à 41990 euros, il doit se contenter d’une autonomie de 429 km, et passe de 0 à 100 km/h en 8,6 s. La version 220 ch reste moins performante également que le Model Y de base, mais dispose en revanche de 623 km d’autonomie. Pour 46990 euros !

Les prix de la gamme en détails

Model Y Propulsion Standard : 39990 euros

Model Y Premium Grande Autonomie propulsion : 46990 euros

Model Y Premium Grande Autonomie transmission intégrale : 52990 euros

Model Y Performance transmission intégrale : 61990 euros

Tesla Model Y Standard 2025