ACTUS Tesla Tesla Model Y

Tesla Model Y 2025 : la nouvelle gamme et les prix dès 39990 euros

28 octobre 2025
Sébastien Rabatel
Tesla Model Y 2025
Tesla Model Y Standard 2025

Pour la première fois de sa carrière, la Tesla Model Y est proposée chez nous avec deux niveaux d’équipements différents. La Model Y Standard fait baisser les prix à 39990 euros. Et surprise, la Model Y Premium est uniquement proposée à partir de la motorisation Propulsion Grande autonomie !

Entrée de gamme sous la barre des 40000 euros

A 39990 euros, la Model Y Standard est donc une propulsion, qui passe de 0 à 100 km/h en 7,2 s, un temps tout à fait convenable, et affiche 534 km d’autonomie. A comparer aux 5,6 s et 622 km de la version Grande Autonomie Propulsion, vendue tout de même 7000 euros plus cher !

Mais cette version Standard fait surtout l’impasse sur de nombreux équipements de la version Premium : exit la sellerie simili-cuir, l’écran aux places arrière, le toit panoramique, les jantes alliage 19″, les bandeaux lumineux à l’avant et à l’arrière…

La présentation est donc plus basique, que ce soit à l’intérieur, ou à l’extérieur. Cette version devrait logiquement intéresser davantage les flottes d’entreprise que les particuliers !

Proposée dès 299 euros par mois au configurateur, le tarif passe tout de suite à 318 euros par mois en LOA, avec un gros apport de 9100 euros ( avec la peinture métallisée cochée ). L’achat au terme du contrat revient ainsi à 42942 euros au terme des 36 mois avec 30000 km. Avec l’apport minimal de 250 euros, le loyer mensuel grimpe à 579 euros par mois.

En LLD, Tesla propose des mensualités à partir de 531 euros par mois, sur 36 mois et 30000 km, avec un apport minimal de 3180 euros ( configuration Standard en peinture blanche gratuite ).

Tesla Model Y 2025
Tesla Model Y 2025

Face au Renault Scénic E-TECH

Le deuxième SUV électrique le plus vendu en France est le Scénic E-TECH. Proposé en entrée de gamme à 41990 euros, il doit se contenter d’une autonomie de 429 km, et passe de 0 à 100 km/h en 8,6 s. La version 220 ch reste moins performante également que le Model Y de base, mais dispose en revanche de 623 km d’autonomie. Pour 46990 euros !

Les prix de la gamme en détails

Model Y Propulsion Standard : 39990 euros

Model Y Premium Grande Autonomie propulsion : 46990 euros

Model Y Premium Grande Autonomie transmission intégrale : 52990 euros

Model Y Performance transmission intégrale : 61990 euros

Tesla Model Y Standard 2025
Tesla Model Y Standard 2025

📲 Si vous utilisez Google News (Actualités en France), vous pouvez nous suivre facilement en nous ajoutant : Actu-Automobile sur Google News.

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

Articles qui pourraient vous intéresser :

Volvo XC60 2025Le nouveau Volvo XC60 2025 s’offre un petit facelift, voici les changements Aston Martin Vantage AMV24 EditionAston Martin célèbre sa victoire aux 24 Heures de Spa avec la Vantage AMV24 Edition Hyundai Ioniq 6 NLa Hyundai Ioniq 6 N se profile, reveal à Goodwood Mercedes Classe S 2025 : à quoi s'attendre pour le restylingMercedes Classe S 2026 : à quoi s’attendre pour le restyling Smart #5 EHDSmart #5 EHD : le virage inattendu du 100 % électrique au plug-in hybride Twingo E-Tech electric prototypeLa future Renault Twingo électrique dévoile son intérieur avant 2026 Toyota Aygo X JBLToyota Aygo X 2025 : bientôt restylée !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *