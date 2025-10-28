Kia EV4 GT : la compacte électrique qui veut faire trembler la Golf R

Kia EV4 GT

Kia n’a plus peur de personne. Après l’EV6 GT et bientôt l’EV9 GT, la marque coréenne s’apprête à lâcher sur les routes européennes une compacte électrique survitaminée : la Kia EV4 GT. Attendue pour 2026, elle vise clairement le haut du panier des compactes sportives, avec un objectif en ligne de mire : rendre la performance électrique aussi fun qu’une thermique.

Sous un camouflage baptisé “GT Wrap”, Kia cache encore les détails les plus nerveux du design, mais les indices sont là : étriers de freins vert fluo, jantes de 20 pouces et boucliers redessinés. La posture est musclée, et le message limpide : la marque veut prouver qu’une compacte électrique peut avoir du caractère.

Une fiche technique taillée pour la bagarre

La version standard de l’EV4 embarque déjà un moteur avant de 204 ch, mais la GT passe à la vitesse supérieure. Avec un second moteur sur le train arrière, la compacte devient une transmission intégrale à la puissance estimée entre 300 et 400 ch. De quoi aller chasser sur les terres des références thermiques : Volkswagen Golf R (328 ch) et Audi RS 3 (394 ch).

Le prix, lui, devrait dépasser les 50 000 €, un tarif conséquent mais cohérent face aux prestations attendues.

Des sensations à la carte

Pour renforcer l’immersion, l’EV4 GT pourrait reprendre le Virtual Gear Shift System (VGS) déjà vu sur les EV6 et EV9 GT. Cette fonction reproduit artificiellement les sensations d’une boîte automatique à huit rapports et d’un moteur V6. Un gadget ? Pas vraiment : Kia veut offrir de vraies émotions mécaniques, même dans le silence des watts.

Mais la marque ne s’arrête pas à la simulation. L’EV4 GT devrait aussi hériter d’un différentiel électronique à glissement limité, de suspensions adaptatives, d’un freinage surdimensionné et d’une direction recalibrée pour un toucher plus incisif. L’objectif est clair : associer plaisir de conduite et performance maîtrisée, une philosophie plus nuancée que celle de Hyundai et ses modèles N.

Un nouveau chapitre pour les sportives électriques

L’arrivée de la Kia EV4 GT ouvre une brèche intéressante dans un segment encore timide. Entre les compactes électriques sages et les supercars inaccessibles, Kia invente la compacte 2.0, capable de tout faire : aller vite, longtemps, et sans compromis d’usage.

Si la promesse se confirme, la Golf R et l’Audi RS 3 risquent d’avoir une concurrente plus affûtée qu’attendu. Car pour la première fois, une compacte électrique généraliste assume pleinement son côté sportif. Et dans le miroir, c’est peut-être le futur de la voiture plaisir qu’on aperçoit.

