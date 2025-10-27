Alpine A110 : les 1 750 derniers exemplaires avant la fin d’une ère

L’Alpine A110 2025

C’est un moment d’histoire que s’apprête à vivre Dieppe. Alpine va produire les 1 750 derniers exemplaires de la seconde génération de l’A110, avant d’en stopper la fabrication à la mi-2026. Le coupé tricolore, ressuscité en 2017, s’apprête à boucler une aventure industrielle et émotionnelle hors norme. Après cela, la berlinette passera le relais à sa descendante 100 % électrique, première à reposer sur la nouvelle plateforme APP, un châssis développé maison pour les futures sportives zéro émission de la marque.

Une carrière sans essoufflement

Relancée en 2017, l’Alpine A110 moderne a réussi ce que peu de modèles peuvent revendiquer : rester désirée jusqu’à la fin. Sa courbe de ventes, loin de décliner, a progressé régulièrement tout au long de sa carrière. À contre-courant des modes, cette berlinette au moteur central et à la conduite pure a trouvé son public de connaisseurs.

Résultat : près de 30 000 exemplaires produits, un record pour la marque de Dieppe. À l’heure où la plupart des sportives sont sacrifiées sur l’autel des normes CO₂, l’A110 s’apprête à tirer sa révérence avec les honneurs, et une valeur de collection en pleine ascension.

Alpine A110 R Ultime

Trois déclinaisons pour une sortie magistrale

Pour cette dernière salve, Alpine maintient trois versions à son catalogue, autant de visages d’une même philosophie.

L’A110 “classique” reste fidèle à l’esprit originel. Son moteur 1.8 turbo de 252 ch suffit à rappeler qu’en matière d’agilité, le poids plume fait tout le travail. On y retrouve les jantes Sérac 18 pouces, les freins Brembo anthracite, et les sièges baquets Sabelt en cuir et microfibre. Un plaisir brut, tarifé 66 900 €.

L’A110 GTS, à 79 900 €, joue la synthèse entre la docilité de la GT et la rigueur de la S. Son moteur grimpe à 300 ch, et son châssis sportif s’accorde désormais avec un kit aéro inspiré de la radicale A110 R. Un équilibre rare, à la fois civilisé et incisif.

Enfin, la R 70, série limitée à 770 exemplaires, clôt la saga avec panache. Tout en carbone ( capot, toit, lunette, aileron, jantes ), cette version extrême est un manifeste technologique et esthétique. Avec son moteur 300 ch et son poids plume, elle reste une référence absolue dans le monde des sportives légères. Tarif : 122 900 €, mais déjà un collector annoncé.

Le futur : électrique, mais toujours Alpine

Après la A290 et la A390, la prochaine génération d’A110 ouvrira un nouveau chapitre : celui de la sportivité électrique à la française. Si les puristes grincent des dents, la marque promet de conserver son ADN : légèreté, précision, émotions.

Pour l’heure, avis aux collectionneurs : les derniers exemplaires thermiques sortent du berceau de Dieppe. Au même moment, Alpine dévoile les tarifs de l’A390, son SUV électrique. Difficile de ne pas voir qu’une page se tourne…