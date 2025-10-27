Voici les prix du premier SUV Alpine, l’A390 électrique

Alpine A390

Elle ne remplace rien, elle invente son propre terrain de jeu. L’Alpine A390, c’est la deuxième pierre de la relance électrique de la marque, mais surtout la première à mêler performance et vie quotidienne. Un fastback sportif, cinq vraies places, et une transmission intégrale à trois moteurs qui promet autant d’efficacité qu’une A110 sur route ouverte. Les commandes ouvriront le 4 novembre, à partir de 67 500 €, pour des livraisons dès la fin de l’année.

Deux motorisations de 400 et 470 ch

Entièrement assemblée à Dieppe, motorisée à Cléon et électrifiée à Douai, l’A390 reste profondément française dans sa conception. Sous sa silhouette fuselée, Alpine a glissé tout son savoir-faire : 400 à 470 ch, un 0 à 100 km/h entre 4,8 et 3,9 secondes, et jusqu’à 555 km d’autonomie WLTP selon la version. L’esprit maison est toujours là, simplement transposé dans une ère plus silencieuse et plus technologique.

La version GT, disponible dès le lancement, revendique déjà un solide équilibre entre performance et efficience. Trois moteurs ( un à l’avant, deux à l’arrière ), un système inédit Alpine Active Torque Vectoring pour gérer le couple en temps réel, et une batterie de 89 kWh capables de se recharger à 190 kW. Le tout dans une carrosserie racée, aux feux Matrix, jantes 20 pouces et habitacle mêlant Alcantara, cuir Nappa et volant façon F1. On y retrouve aussi la touche hi-fi Devialet et l’intégration Google à bord.

La puissance de 400 ch permet de passer de 0 à 100 km/h en 4,8 s.

L’Alpine A390 avec la première A110

Un A390 GTS plus puissant et mieux équipé

Plus haut dans la gamme, l’A390 GTS passe à 470 ch et 824 Nm de couple. Les accélérations deviennent explosives, avec un 0 à 100 km/h effectué en seulement 3,9 s. Il ne lui faut que 22,5 s pour le 1000 mètres départ arrêté !

Les jantes forgées de 21 pouces, les freins six pistons, et l’audio Devialet XtremeSound plantent le décor. Même le Telemetrics Expert, sorte de coach numérique pour apprendre à exploiter la bête, ajoute une dimension ludique à la performance.

En revanche les jantes 21″ font tomber le niveau d’autonomie à seulement 503 km. Relativement faible pour un tarif de 78000 euros, d’autant plus que les allemands viennent de dévoiler de nouveaux SUV bien mieux armés dans ce domaine. Les Mercedes GLC électriques et BMW iX3 annoncent 700 et 800 km d’autonomie, un autre monde !

Arrivée dans les show-rooms Alpine avant Noël

La bonne surprise, c’est l’arrivée rapide de ce nouveau modèle dans les show-rooms Alpine : ce sera avant la fin de l’année. Ce modèle viendra compléter le Dream Garage d’Alpine, avec l’A290, et dès 2027, la nouvelle génération d’A110 électrique.

Nous ne manquerons pas de vous proposer un essai de l’A390 dès l’année prochaine.

