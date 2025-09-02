Essai Alpine A290 GTS : coup de coeur assuré ?

Essai Alpine A290 GTS

La gamme Alpine s’étend avec l’arrivée d’un deuxième modèle : la monoculture A110, c’est terminé. Et non seulement Alpine propose un nouveau modèle, mais qui plus est, en électrique. Ce qui n’est que le début d’un nouveau plan produit, puisque l’A110 thermique vient d’entamer sa dernière année de commercialisation. Une Alpine électrique, c’est nouveau, mais une déclinaison Alpine d’une Renault 5, voilà qui nous rappelle à tous des souvenirs plaisants. Le pari est donc au rendez-vous, est-ce la bonne stratégie pour la marque française ?

Un design aguicheur

Alors que la nouvelle Renault 5 E-TECH a déjà réussi le tour de force de créer l’effet coup de coeur chez de nombreux acheteurs, l’Alpine A290 enfonce le clou. Esthétiquement, celle-ci propose un certain nombre de modifications destinées à en faire une petite sportive. Le résultat est là : cette A290 GTS attire les regards des passants et des automobilistes, qui sont parfois allés jusqu’à s’arrêter pour la regarder passer. Sur ce point, l’A290 parvient donc à rappeler l’A110 avec une cote de sympathie immédiate, et une certaine admiration.

Les designers Alpine ont offert à l’A290 une signature lumineuse exclusive qui la distingue de la R5, sous la forme d’éléments qui rappellent les projecteurs longue portée des sportives engagées en rallye. Cette signature lumineuse en X se retrouve dans les projecteurs avant, qui mettent aussi en avant la signature tricolore de ce modèle produit dans le nord, à Douai.

La signature lumineuse en X fait référence au rallye

De série sur la version GTS, les jantes alliage 19″ sont des Snowflake noir brillant. Il faut curieusement ajouter 300 euros pour choisir la version noire et diamantée de ce modèle d’essai, avec une autre alternative « semi-diamantée ». Quatrième possibilité, des jantes alliage 19″ Iconic avec un design carré, moins consensuel mais tendance. Les acheteurs auront au moins du choix pour personnaliser leur A290.

La teinte noir profond est de série, et peut être remplacée par ce blanc nival, le bleu Alpine vision, ou un gris tornade mat, avec ou sans toit noir.

Si la base est celle de la Renault 5, les modifications apportées font de l’A290 une petite sportive avec un charme bien à elle. Opération réussie !

L’arrière évoque lui aussi un niveau de puissance élevé

Vie à bord : plus premium que la R5

Après avoir testé la Renault 5 E-TECH, (lire notre essai de la Renault 5 E-TECH 120 ch ) s’installer à bord de l’Alpine A290 GTS est une expérience intéressante. On retrouve à la fois la même planche de bord, mais avec de nombreuses différences qui changent radicalement l’ambiance de ces deux modèles. Chez Alpine, la présentation profite de nombreux détails très soignés, et aussi de spécificités bienvenues comme la console centrale haute. Et Alpine a eu la bonne idée de supprimer le commodo supérieur qui permet d’enclencher les rapports, au profit de touches rondes placée à portée de main du conducteur. Un bon point pour l’ergonomie. Mention spéciale pour le volant, très réussi à la fois dans la prise en main et dans les fonctions proposées. A l’image de la fonction Overtake dont nous reparlerons lors de la partie conduite…

Recouvert de cuir nappa, ce volant présente un méplat en partie basse, et un repère de point milieu dans une teinte blanche qui fait écho aux décors de la planche de bord et des contre-portes. Alpine n’a pas non plus oublié le pédalier sport, avec repose-pied, qui participent à l’ambiance.

La planche de bord est commune avec celle de la R5

Cette A290 GTS est dotée en série d’une jolie sellerie en cuir nappa bleu profond et gris evee. Un bleu profond que l’on retrouve sur les contre-portes et la planche de bord, et qui ne peut être remplacé par une autre teinte, même en option.

La personnalisation proposée en option permet par exemple d’avoir le logo Alpine du volant sur fond bleu, au lieu d’un fond noir : ce qui vous coûtera 100 euros ( comme sur la photo ci-dessus ).

A l’avant les sièges offrent un bon maintien, tel qu’on peut l’attendre sur une petite sportive. Cela dit on aurait apprécié des dossiers de sièges spécifiques avec appuie-tête intégrés par exemple, pour que la différence soit plus fragrante avec une simple R5…

Comme le montre la photo ci-dessous, on retrouve aussi le même ciel de toit que la Renault, avec le même motif.

L’espace arrière est compté, comme dans la Renault 5 E-TECH dont l’A290 est dérivée

L’habitabilité arrière présente le même symptôme que la nouvelle Renault 5 : les passagers devront placer leurs pieds sous le siège avant, avec très peu d’espace disponible au niveau de leurs caves de pied. Cette voiture sera donc plutôt destinée à des célibataires ou des couples sans enfants.

Sous le hayon, la contenance est évidemment identique à celle de la Renault 5, avec 326 litres. Un volume suffisant pour une citadine, et qui souffre là aussi d’un seuil assez haut. Ce coffre n’est d’ailleurs pas complété d’un frunk à l’avant, au cas où vous vous poseriez la question.

Seuil haut, mais capacité de 326 litres digne de ce nom pour le coffre de l’A290

A conduire : 220 ch en attendant plus ?

Alpine a donc préparé son A290 en troquant la motorisation de la R5 pour celle de la Mégane E-TECH, forte de 220 ch. Ce qui nous fait donc 70 ch de plus que la Renault 5 la plus puissante proposée actuellement : une belle différence. Notez aussi que la « petite » A290 GT se contente de 180 ch. Dans les deux cas, la motorisation de l’A290 est placée sur un berceau moteur spécifique en aluminium.

La motorisation n’a pas été le seul changement pour transformer la citadine en sportive : tout le train avant a été remplacé. De quoi encaisser plus de couple, et assurer une motricité exemplaire. A l’arrière, la R5 étant déjà pourvue d’un train multi-bras, il n’a pas été nécessaire de changer de solution technique.

Monte spécifique et freinage puissant : rien ne manque

Avec une puissance de 220 ch, l’A290 GTS peut passer de 0 à 100 km/h en 6,4 s : un temps de petite GTI, mais qui est aujourd’hui dépassé par de nombreux modèles électriques, même moins sportifs comme par exemple le Volvo EX30 Twin Motor. Cela risque aussi de poser problème dans l’absolu lorsque Peugeot sortira une e-208 GTI de 280 ch, c’est à dire demain ! Mais Alpine a aussi prévu d’autres déclinaisons de sa petite sportive électrique, à suivre.

En ville et à allure raisonnable, le tempérament de cette A290 GTS n’apparait pas immédiatement comme celui d’une petite sportive thermique. Pas de sonorité particulière qui laisse transparaitre un tempérament rageur comme sur une sportive thermique : c’est une certaine quiétude qui domine. Seules les suspensions assez sèches conjuguées aux jantes 19″ pourront vous rappeler que vous n’êtes pas dans une citadine ordinaire. On apprécie surtout en ville le diamètre de braquage très réduit, de 10,20 m seulement.

C’est donc en activant le mode Sport et en ayant des routes dégagées qu’on va pouvoir réellement voir les différences qui séparent l’A290 de sa cousine R5.

L’Alpine A290 GTS s’apprécie sur de petites routes de campagne

Traction avant, cette A290 GTS est diablement efficace avec un châssis qui tient parfaitement le pavé. Les Michelin Pilot Sport 3 ont été homologués spécialement pour elle, et participent à la tenue de route très efficace. Quand les modèles électriques puissants mais non sportifs ne donnent rien dans un enchainement de courbes, l’A290 GTS permet elle, de passer à des allures nettement supérieures, avec une aisance de premier ordre. L’efficacité est digne d’une Clio R.S.

Avec 1479 kg, l’A290 GTS est logiquement nettement plus lourde qu’une A110, batterie oblige. Mais ce poids est placé bas, et ne se ressent ni au freinage ni lors des transferts de charges.

Les ingénieurs Alpine ont doté leur dernier bébé de barres anti-roulis supérieures à celle d’une R5, qui lui garantissent un bel équilibre. Ce n’est d’ailleurs qu’au lever de pied en courbe que vous pourrez parvenir à faire bouger le train arrière !

En matière de sensations, l’Alpine A290 GTS assure le spectacle avec un niveau de puissance déjà parlant. Alors oui, il existe plus puissant encore, mais cela permet déjà de s’amuser…et de risquer des excès de vitesse vite onéreux. Et si la puissance manque, vous pouvez maintenir la commande « Overtake » placée au volant, qui donne un coup de boost pendant 20 s maximum. Plutôt fun et sympathique non ?

L’A290 GTS dispose actuellement de 220 ch

Côté freinage, l’A110 s’offre des disques de freins Brembo, qui assurent là aussi une belle efficacité.

Quand l’autonomie d’une R5 atteint jusqu’à 412 km, celle de l’A290 GTS se contente de 361 km, avec la même batterie NMC de 52 kWh. Lors de notre essai, la consommation moyenne s’est établie à 16,9 kWh malgré un parcours sportif sur une partie de la journée. Nous avons toutefois un peu tremblé à la fin de l’essai lorsque l’autonomie est tombée sous la barre des 10 % de charge, avec plus de 45 minutes de route à parcourir.

Si vous voyagez, la recharge rapide DC de 100 kW peut permettre de récupérer de 15% à 80 % de charge en 30 minutes, ce que nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier.

Pour pouvoir profiter des fonctions V2L qui permettent d’alimenter des appareils électriques à partir de l’Alpine, il faudra ajouter 400 euros pour s’offrir l’adaptateur en question.

Du coté des aides à la conduite, celles-ci ne sont pas toutes de série, même sur la version GTS. Il faudra ajouter 1000 euros pour s’offrir le Pack Driving avec conduite semi-autonome, avertisseur d’angle mort, alerte de sortie de voie, Active Driver assist, stationnement mains libres, rétroviseur intérieur électrochromatique sans bords.

Plus abordable, le pack Safety facturé 300 euros permet de bénéficier de l’alerte de sortie sécurisée des occupants, et de l’avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage d’urgence automatique.

Le retour des petites sportives a lieu…en électrique

Budget : tarif conséquent mais justifié

Si l’Alpine A290 débute à 38700 euros avec la finition GT et la motorisation de 180 ch, la version GTS de cet essai est facturée 44700 euros avant déduction du bonus écologique. La dotation est assez complète avec en série : jantes alliage 19″ Snowflake, intérieur cuir nappa étendu, Alpine Telemetrics expert, système Alpine Portal 10,1″ avec Google intégré, système audio Devialet, Alpine Drive Sound.

En déduisant la nouvelle prime coup de pouce de 3180 euros accessible à tous les revenus, l’A290 GTS s’affiche à 41520 euros. Sans les options. Vous pouvez ensuite ajouter 900 euros pour la peinture métallisée, 300 euros pour les jantes alliage, 1000 euros pour le pack Driving, 300 euros pour le pack safety, 400 euros pour les étriers de freins bleu…

Globalement le prix des options proposées est très raisonnable, et concerne surtout la personnalisation, ou la sécurité. Dommage, pas de toit ouvrant au programme.

Le moteur de la Mégane E-TECH développe ici 220 ch

Face à la concurrence

Toutes les concurrentes de l’A290 ne sont pas encore commercialisées au moment de la publication de cet essai. Comme par exemple la Peugeot e-208 GTI, qui arrive bientôt avec une puissance de 280 ch. Cupra devrait aussi proposer une Raval survitaminée, proche techniquement de la future Volkswagen « ID.2 GTI ».

Face à l’Alpine, Lancia propose l’Ypsilon HF, cousine de la e-208 avec 280 ch également. Mini a aussi décliné sa Mini John Cooper Works en électrique, avec 231 ch. Quoi qu’on en dise, l’A290 est donc l’une des premières vraies GTI électriques.