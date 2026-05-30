Le nouveau BMW iX3 baisse ses tarifs avec une nouvelle motorisation

BMW iX3 40

Le premier SUV électrique BMW de la Neue Klasse, le iX3, était jusqu’à présent proposé dans une seule motorisation. Mais la phase de lancement initiale est terminé, et BMW a décidé d’ouvrir une nouvelle motorisation à la commande, qui fait baisser les tarifs de près de 8000 euros.

Un BMW iX3 40 en deux roues motrices

Jusqu’à présent, le BMW iX3 était donc proposé en version 50 xDrive, fort de 469 ch, avec transmission intégrale et une excellente autonomie qui dépasse les 800 km.

Le nouveau BMW iX3 40 doit lui se contenter d’un seul moteur qui entraine les roues arrière, avec une puissance de 320 ch tout de même, pour une couple moteur de 500 Nm. Les performances sont légèrement en retrait de la version la plus puissante, avec 5,9 s au 0 à 100 km/h, soit une seconde de plus. La vitesse de pointe descend de 210 à 200 km/h, ce qui ne perturbera sans doute que nos voisins allemands. Mais c’est aussi et surtout l’autonomie qui dégringole, avec une batterie de 82.6 kWh.

Fini la barre des 800 km, cette version doit se contenter de 628 km, une différence conséquente.

Côté recharge, la charge rapide de cette nouvelle version reste très performante avec 300 kW, contre 400 kW pour la version 50 xDrive.

Des prix en baisse et une offre de leasing

A 64950 euros, le iX3 40 est donc facturé 8000 eurs de moins que la version 50 xDrive. Une différence de prix comme nous l’avons vue, justifiée par l’écart de motricité, de puissance et d’autonomie.

BMW propose désormais une offre de leasing en LLD 48 mois sans apport à 790 euros par mois, sur la base d’un iX3 40 M Sport. C’est d’ailleurs la version M Sport qui est mise en avant dès que vous arrivez sur le configurateur, de quoi inciter la clientèle à monter en gamme directement. Après avoir vu la version M, il sera plus difficile de cocher la version de base et d’accepter d’avoir un look moins sympathique.