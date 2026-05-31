La Mini Cooper One 2026 revient avec moins de puissance mais un malus

Mini Cooper One 2026

Chez Mini, la Mini Cooper thermique n’était proposée en entrée de gamme qu’avec la motorisation de 156 ch. Il aura donc fallu attendre pour voir revenir l’entrée de gamme, la version One, avec moins de puissance, ce qui pourra intéresser une clientèle urbaine…

Une porte d’entrée qui redevient visible

Dans l’univers Mini actuel, tout s’est un peu simplifié en façade, mais complexifié dans les faits. La Mini s’appelle désormais Cooper, point. Sauf que derrière ce mot unique, il y a encore des niveaux, des nuances, des compromis.

La One revient occuper cette zone basse. Celle où l’on cherche surtout à contenir le prix d’accès sans trop dénaturer l’objet. Elle se glisse sous la Cooper C, et rappelle au passage que chez BMW, maison mère de Mini, l’entrée de gamme reste un exercice délicat. Il faut séduire sans trop en faire. Et surtout sans trop perdre de marge.

On la retrouve donc à partir de 26 000 € en trois portes, un peu plus en cinq portes. Ce positionnement la replace dans une zone où la concurrence est devenue très sérieuse. Une Renault Clio bien équipée, une Peugeot 208 ou même certaines versions de la Volkswagen Polo jouent exactement sur ce terrain, avec une habitabilité souvent plus généreuse. Mais Mini ne joue jamais vraiment la même partie, avec un positionnement premium. Elle vient d’ailleurs de voir disparaitre l’une de ses rivales, puisqu’Audi vient d’interrompre la production de sa petite A1 Sportback.

Mini Cooper One 2026

Une mécanique connue, mais volontairement retenue

Sous le capot, pas de surprise totale. Le bloc trois cylindres 1.5 essence est bien connu dans la galaxie Mini et BMW. Il équipe déjà la Cooper C, mais ici, il est volontairement contenu. 122 ch, là où la C monte à 156.

On sent presque la logique industrielle derrière : mutualiser, simplifier, lisser les coûts, tout en maintenant une hiérarchie claire entre les versions. 0 à 100 km/h en un peu plus de 9 secondes, une vitesse de pointe qui dépasse les 200 km/h. Bon point également : ce moteur est connu, et fiable. Dommage tout de même qu’il ne soit pas associé à une hybridation légère MHEV qui ferait baisser les émissions et la consommation !

Frappée par un malus écologique

À ce niveau de gamme, tout se joue sur une frontière invisible. 2 500 € de moins que la Cooper C. Malheureusement malgré des jantes 16″, cette Mini Cooper One est homologuée à 133 g de rejets de CO2. En 2026, elle est donc concerné par un malus écologique assez conséquent de 1276 euros. Et si vous optez pour les jantes alliage 17″ U Spoke Grey facturées 870 euros, les rejets passent à 134 g…un petit gramme qui fait passer le malus à 1386 euros.

Si elle est suffisamment performante pour une entrée de gamme, cette Mini Cooper One aurait mérité une petite hybridation pour esquiver le malus. Mais elle aurait certainement été bien plus onéreuse alors…