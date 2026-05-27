Lancia présente sa ( DS N°7 ) Gamma 2026

Lancia Gamma 2026

Lancia se fend d’un communiqué de presse très succinct pour accompagner les trois photos de son nouveau modèle, la Gamma. Etant donné qu’il s’agit seulement du deuxième modèle de la gamme, et de son premier SUV, on aurait pu s’attendre à une présentation plus précise et plus enflammée de la part de la marque italienne. Le nouveau plan de Stellantis où Lancia se retrouve désormais en troisième base semble déjà avoir ses premiers effets…

Que sait-on du Lancia Gamma 2026 ?

Tout d’abord, parlons un peu du design du nouveau Gamma. Car en dehors de la face avant qui reprend la signature lumineuse de l’Ypsilon, le profil lui, fait fortement penser à son cousin de Stellantis : le DS N°7. Les similitudes sont frappantes : on peut avoir l’impression que toute la cellule habitable est identique, avec les mêmes portières, le même vitrage, et jusqu’aux mêmes ailes avant. Rien d’étonnant, quand on sait que les moyens ont du être limités pour le développement de ce modèle. Basé sur la plate-forme STLA Medium, celui-ci se rapproche très très fortement du N°7, et lui emprunte l’ensemble de ses motorisations. Sans parler de leur production, qui a lieu dans la même usine italienne de Melfi. Ces deux SUV franco-italiens se démarquent par le traitement de leur face avant et de leur partie arrière.

Dans son communiqué, Lancia nous donne les mensurations de son nouveau bébé : 4,67 m de long, pour 1,89 m de large et 1,66 m de haut. Celles du N°7 ne sont pas très éloignées : 4,66 m en longueur, par 1,90 m de large et 1,63 m de haut.

La photo de l’habitacle nous montre aussi une planche de bord quasiment identique à celle du français, à quelques détails près.

Lancia Gamma 2026

Une offre diversifiée sous le capot

En entrée de gamme, le Gamma devra se contenter de la motorisation hybride MHEV de 145 ch, un peu limitée pour un SUV qui se veut premium. Mais elle se complète par trois motorisations électriques : 230 ch en traction avant avec 540 km d’autonomie, 245 ch avec la grosse batterie pour une autonomie portée à 740 km, et la version intégrale AWD de 375 ch qui s’accompagne d’une autonomie élevée de 675 km.

Lancia Gamma 2026

Lancia dévoile le Gamma, et assure que « projet entre désormais dans ses phases finales », avec des phases d’essais sur route. Il faudra donc patienter un peu pour l’ouverture des commandes pour cet été, avec des livraisons sans doute avant la fin de l’année, à confirmer !

Ce nouveau modèle dispose de bonnes bases et d’un design qui semble réussi, mais son avenir sera conditionné aux moyens mis par Stellantis pour son lancement. Et au vu de la place réservée à Lancia, on peut craindre que cela ne soit pas extraordinaire…