XPENG L03 : la nouvelle arme chinoise qui pourrait débarquer en France à moins de 37 000 €

XPENG L03

Chez XPENG, le SUV G6 n’est plus seul à porter les ambitions européennes de la marque. Un deuxième modèle se prépare à rejoindre les concessions françaises. Il s’appelle L03 et, malgré son positionnement plus accessible, il ne ressemble pas à une voiture au rabais. Au contraire, le constructeur chinois semble avoir soigné son entrée sur un segment devenu stratégique : celui des SUV électriques compacts affichés sous les 40 000 euros.

Les tarifs européens n’ont pas encore été officialisés, mais tout indique que le L03 devrait débuter à moins de 37 000 euros, soit plusieurs milliers d’euros sous le G6. Une manière pour XPENG d’aller chercher des clients qui regardent aujourd’hui des modèles comme les Renault Scénic E-Tech, Skoda Elroq, Kia EV3 ou encore le Tesla Model Y dans ses versions les plus accessibles.

Une silhouette qui tranche avec les SUV traditionnels

Le L03 n’adopte pas les proportions classiques d’un SUV familial. XPENG parle plutôt d’un crossover coupé, avec une ligne de toit fuyante et un profil plus dynamique que celui du G6.

Le dessin n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard. Il a été supervisé par JuanMa Lopez, actuel vice-président du design de XPENG, passé auparavant par Ferrari puis Genesis. Une expérience qui se retrouve dans certaines proportions et dans le soin apporté aux surfaces, même si l’identité visuelle reste très proche de celle développée récemment par le constructeur chinois.

La face avant reprend une signature lumineuse en forme de T tandis que l’arrière adopte un bandeau lumineux sur toute la largeur. Les poignées semi-affleurantes, les portes sans cadre et le toit panoramique renforcent cette impression de montée en gamme, loin de l’image des premiers véhicules chinois arrivés en Europe.

Avec 4,65 mètres de long, 1,92 mètre de large et un empattement de 2,85 mètres, le L03 promet un habitacle généreux tout en restant plus compact que le G6.

XPENG L03

Un intérieur où presque tout passe par l’écran

À bord, XPENG poursuit sa philosophie minimaliste. Les boutons physiques sont réduits au strict minimum.

Face au conducteur, il n’y a pas de combiné d’instrumentation traditionnel. Les informations sont projetées via un affichage tête haute tandis qu’un écran central de 15,6 pouces concentre la majorité des commandes du véhicule.

Le système multimédia repose sur une architecture faisant largement appel à l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel XPENG investit massivement depuis plusieurs années. La marque développe également ses propres fonctions d’assistance à la conduite, avec des versions haut de gamme qui devraient intégrer une conduite semi-autonome de dernière génération.

Même les aspects pratiques ont été travaillés. Le coffre affiche 539 litres, auxquels s’ajoute, sur les versions électriques, un compartiment avant de 102 litres. Sous la banquette arrière prend également place un tiroir coulissant destiné à accueillir des objets du quotidien.

Le hayon motorisé, les sièges avant chauffants et ventilés, la climatisation bizone ou encore la recharge par induction figurent parmi les équipements de série annoncés. La marque nous a habitués à des niveaux d’équipement très complets.

XPENG L03

Jusqu’à 625 kilomètres d’autonomie

Si le marché chinois accueillera aussi une variante à prolongateur d’autonomie, c’est bien la version 100 % électrique qui a le plus de chances d’être commercialisée en Europe.

Le L03 développe 249 ch et sera proposé avec deux batteries.

La première, d’une capacité de 56 kWh, annonce jusqu’à 525 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois CLTC. La seconde atteint 69 kWh pour une autonomie pouvant grimper à 625 kilomètres selon la même norme. Des chiffres qui seront naturellement revus à la baisse une fois homologués selon le protocole WLTP utilisé en Europe, mais qui laissent entrevoir un rayon d’action très compétitif.

XPENG L03

Un modèle stratégique pour XPENG

Le lancement du L03 montre que XPENG ne souhaite plus être uniquement identifié comme un constructeur de SUV premium. Avec un modèle plus compact et plus abordable, la marque élargit sa clientèle potentielle au moment où le marché européen commence à réclamer des véhicules électriques moins onéreux.

Son positionnement tarifaire pourrait d’ailleurs faire mouche. Si le prix de départ reste effectivement sous les 37 000 euros, le L03 viendra se placer entre les citadines électriques haut de gamme et les SUV familiaux plus imposants, un créneau où les offres restent finalement assez limitées.

Les premières informations concernant son arrivée en Europe sont attendues dans les prochaines semaines. Une chose semble déjà acquise : XPENG ne compte plus seulement concurrencer les constructeurs chinois. Avec le L03, c’est directement les références européennes et américaines que la marque vise.

XPENG L03

XPENG L03

XPENG L03

XPENG L03