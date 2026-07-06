À 25 990 €, le Nissan Qashqai tente de rappeler pourquoi il a longtemps été la référence

Nissan Qashqai Icon

Nissan choisit jde booster temporairement les ventes de son Qashqai avec une série limitée baptisée Icon. Seulement 500 exemplaires. Pas une nouvelle génération, pas un restylage supplémentaire. Juste une façon de remettre le Qashqai sous les projecteurs avec une offre difficile à ignorer.

Le chiffre, d’ailleurs, saute immédiatement aux yeux : 25 990 euros.

On parle ici d’un SUV familial à boîte automatique, pas d’une version d’appel dépouillée. Et c’est probablement là que Nissan veut marquer les esprits. Le constructeur part d’une finition N-Connecta déjà bien fournie, puis ajoute quelques équipements habituellement réservés aux niveaux supérieurs. Hayon électrique mains libres, nouveaux feux arrière, clignotants à défilement… Rien qui transforme le quotidien, mais suffisamment pour donner le sentiment de monter d’un cran sans alourdir la facture.

Le reste était déjà là. Le ProPILOT Assist, la caméra 360°, le chargeur à induction ou encore Apple CarPlay et Android Auto sans fil font désormais partie des indispensables sur ce segment. Les enlever serait devenu plus risqué que les proposer.

Une hybride qui ne fonctionne pas comme les autres

Chez la plupart des concurrents, le moteur essence entraîne les roues une bonne partie du temps, avec l’appui d’un moteur électrique lorsque les conditions le permettent. Nissan continue de suivre un chemin différent avec son système e-POWER.

Le principe reste assez singulier : le moteur thermique ne sert qu’à produire de l’électricité. Les roues, elles, sont toujours entraînées par un moteur électrique. Au volant, cela donne un fonctionnement plus proche d’une voiture électrique que d’une hybride classique, sans la contrainte de devoir recharger la batterie.

Le système développe désormais 205 ch et Nissan annonce 4,4 l/100 km de consommation moyenne. Avec son réservoir de 55 litres, le constructeur avance même jusqu’à 1 250 kilomètres d’autonomie. Une valeur qui place le Qashqai parmi les meilleurs élèves des SUV hybrides non rechargeables.

Ce choix technique continue d’ailleurs à le différencier d’un Toyota Corolla Cross, d’un Renault Austral ou encore d’un Hyundai Tucson. Les trois jouent la carte de l’hybridation classique ; Nissan poursuit son idée, lancée il y a quelques années, sans vraiment changer de cap.

Pour ceux qui préfèrent rester sur une mécanique plus conventionnelle, le 1.3 Mild Hybrid de 158 ch demeure au catalogue. Associé à la transmission X-Tronic, il revendique 6,3 l/100 km en cycle mixte.

Nissan Qashqai Icon

Le contexte a changé

Il faut reconnaître une chose : le Qashqai n’impressionne plus comme en 2007 lorsqu’il avait pratiquement créé un nouveau marché. Les références se sont multipliées. Entre les Peugeot 3008, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan ou les nouveaux venus chinois, chacun promet aujourd’hui davantage de technologie, d’écrans ou d’autonomie.

Nissan semble l’avoir parfaitement compris. Plutôt que de promettre une révolution, la marque préfère revenir à quelque chose de beaucoup plus concret : un prix.

À moins de 26 000 euros pour la version Mild Hybrid et 31 490 euros pour l’e-POWER, le constructeur replace son best-seller dans une zone tarifaire où il devient soudain beaucoup plus difficile à écarter de la liste des modèles à regarder.

Il reste enfin un argument qui compte de plus en plus à mesure que les automobilistes gardent leur voiture plus longtemps : la garantie. Comme le reste de la gamme, ce Qashqai peut bénéficier d’une couverture pouvant atteindre 8 ans ou 160 000 kilomètres, à condition de respecter l’entretien dans le réseau Nissan.

Ce n’est pas ce qui fera rêver les passionnés. Mais pour celui qui cherche simplement un SUV familial bien équipé, sobre et sans mauvaise surprise, cela compte souvent davantage qu’une nouvelle signature lumineuse.

Nissan Qashqai Icon

Les prix du Nissan Qashqai Icon