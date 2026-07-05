Fiat Topolino Sport : le quadricycle électrique s’offre un look de petite bombe des villes

Fiat Topolino Sport

La Fiat Topolino n’avait sans doute pas besoin d’en faire plus pour attirer les regards. Depuis son arrivée, ce petit quadricycle électrique joue sur un registre bien particulier : celui de l’objet sympathique, presque plus proche d’un accessoire de mobilité que d’une voiture au sens classique du terme. FIAT semble pourtant avoir trouvé un nouveau terrain de jeu. Cette fois, la recette passe par une dose de sportivité… au moins dans le style.

Avec cette édition spéciale Topolino Sport, la marque italienne ne cherche évidemment pas à transformer son petit engin de 45 km/h en GT miniature. L’idée est ailleurs. Elle consiste surtout à donner davantage de personnalité à un véhicule qui séduit déjà une clientèle jeune, urbaine ou à la recherche d’une alternative aux deux-roues.

Un clin d’œil assumé à la Fiat 500 Sport des années 1950

Chez FIAT, le mot « Sport » n’est jamais totalement choisi au hasard. Cette nouvelle version revendique clairement l’héritage de la Nuova 500 Sport de 1958, l’une des variantes les plus marquantes de la petite citadine italienne. Le parallèle est évidemment davantage esthétique que mécanique, mais il raconte quelque chose de l’approche actuelle du constructeur : capitaliser sur son patrimoine sans tomber dans la copie rétro.

La Topolino conserve donc sa silhouette immédiatement reconnaissable, inspirée du duo qu’elle forme avec la Citroën Ami et l’Opel Rocks Electric au sein du groupe Stellantis. Les différences se jouent dans les détails.

Quatre livrées inédites font leur apparition : blanc avec bande rouge, bleu à bandes blanches, jaune accompagné de bandes noires ou encore noir souligné de rouge. À cela s’ajoutent des entourages de projecteurs noirs, des jantes peintes en noir mat, des coques de rétroviseurs assorties ainsi qu’un logo Sport spécifique. Un traitement graphique qui rappelle davantage certaines préparations italiennes que les habituelles séries limitées souvent assez timides.

Fiat Topolino Sport

Une personnalisation devenue essentielle

Il est intéressant de voir à quel point le marché des quadricycles évolue. Il y a quelques années encore, ce type de véhicule était choisi uniquement pour son côté pratique ou parce qu’il était accessible dès 14 ans avec le permis AM.

Des modèles comme la Citroën Ami Buggy, la Microlino ou encore la Mobilize Duo montrent que les constructeurs cherchent désormais à transformer ces petits véhicules en objets désirables. La Topolino Sport s’inscrit exactement dans cette tendance.

À bord, FIAT poursuit la même logique avec une ambiance plus sombre. Les sièges noirs remplacent les teintes plus claires des versions classiques tandis que la Dolcevita Box reçoit un habillage façon carbone. La sangle de fermeture évolue également, histoire de renforcer cette impression d’ensemble plus dynamique.

Fiat Topolino Sport

Une fiche technique qui ne change pas… et ce n’est pas un problème

Sous cette présentation plus expressive, rien ne change côté technique. La Topolino Sport conserve l’architecture connue du modèle.

Son moteur électrique développe toujours 6 kW, soit environ 8 chevaux, suffisamment pour atteindre la vitesse maximale réglementaire de 45 km/h. La batterie de 5,5 kWh permet de parcourir jusqu’à 75 kilomètres selon le cycle WMTC, tandis que la recharge complète demande moins de quatre heures sur une prise domestique classique.

Des chiffres modestes, mais parfaitement adaptés aux déplacements urbains auxquels ce type de véhicule est destiné.

On pourrait regretter que FIAT n’ait pas profité de cette édition pour proposer quelques équipements supplémentaires ou une légère évolution technique. Mais la philosophie du modèle reste volontairement simple : limiter le poids, réduire les coûts et conserver un accès facile à la mobilité électrique.

Plus un objet de mode qu’une voiture

Cette Topolino Sport illustre aussi une évolution plus profonde. Les quadricycles électriques ne sont plus uniquement vendus comme des solutions pratiques. Ils deviennent des produits d’image.

Le parallèle avec le monde des scooters est d’ailleurs assez évident. Personnalisation, accessoires, collaborations et éditions spéciales prennent désormais autant d’importance que les caractéristiques techniques.

FIAT pousse même l’idée jusqu’à offrir avec cette série deux enceintes Bluetooth Monsterlino. Un cadeau qui peut sembler anecdotique, mais qui cible parfaitement une clientèle pour laquelle l’expérience compte parfois autant que le véhicule lui-même.

Commercialisée en France depuis le 30 juin 2026, la Topolino Sport est proposée à partir de 11 490 euros. FIAT annonce également une formule de location à partir de 120 euros par mois avec un apport de 500 euros, prime CEE déduite, sur 36 mois et 15 000 kilomètres.