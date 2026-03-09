Carburants : 500 contrôles en stations dès lundi pour traquer les hausses abusives à la pompe

Les tarifs des carburants explosent avec le conflit en Iran

Dès ce lundi, le gouvernement passe à l’offensive sur un sujet qui met tout le monde à cran dès qu’il s’emballe : le prix des carburants. En toile de fond, la guerre au Moyen-Orient, le baril qui repart à la hausse… et surtout le soupçon, côté exécutif, que certains en profiteraient un peu trop vite en station.

Sébastien Lecornu a annoncé un “plan exceptionnel” de 500 contrôles, menés de lundi à mercredi dans les stations-service par la DGCCRF. Le message est assumé et, pour une fois, formulé sans détour : “La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe.” Autrement dit, que les marchés s’ajustent, oui. Que des marges gonflent au passage parce que “ça passera”, non.

Une opération choc mais pas de baisse de taxes

L’opération se veut spectaculaire, et le gouvernement insiste sur l’ordre de grandeur : ces trois jours de vérifications représenteraient l’équivalent d’un semestre de contrôles habituels. Une façon de dire que l’Etat ne se contente pas d’une déclaration d’intention, et qu’il veut des éléments concrets pour distinguer ce qui relève d’un mouvement mondial de ce qui ressemble davantage à une hausse opportuniste, station par station.

Car sur le terrain, la hausse a été suffisamment brutale pour remettre instantanément la pompe au centre de la conversation. Le SP95-E10, l’essence la plus consommée en France, a été présenté comme en hausse d’une dizaine de centimes sur une semaine. Et c’est surtout le gazole qui frappe : il était évoqué autour de 1,98 euro le litre en moyenne, contre environ 1,72 euro fin février, soit +26 centimes, l’ordre de +15 %. Pour l’automobiliste, ce n’est pas une variation “théorique” : sur un plein, on le voit tout de suite, et sur un mois, c’est un budget qui déraille.

Dans ce contexte, l’exécutif brandit aussi une arme devenue classique dans la com’ politique, mais rarement agréable pour ceux qui se retrouvent dans le viseur : le “name and shame”. Roland Lescure, ministre de l’économie, prévient que si des abus sont confirmés, les entreprises concernées pourraient être publiquement désignées. Ce n’est pas une sanction financière en soi, mais c’est un risque d’image immédiat, particulièrement quand l’opinion est déjà chauffée à blanc par les prix.

L’opposition déjà vent debout

Evidemment, l’opposition n’a pas attendu la première descente de la répression des fraudes pour dégainer ses propres solutions. Jean-Luc Mélenchon, côté LFI, estime qu’il serait “plus simple” de bloquer les prix, en considérant qu’avec le contexte actuel toute hausse serait, par nature, abusive. Et il raille au passage le volume annoncé, en rappelant qu’il existe environ 10 000 stations-service en France. Au RN, Marine Le Pen relance la piste d’une baisse de taxes, avec en ligne de mire une TVA réduite sur les carburants. Jordan Bardella appuie aussi l’idée d’agir sur TVA et accise si la flambée se confirme. Eric Coquerel, pour LFI, demande au gouvernement d’étudier un blocage des prix et, si la situation dure, d’envisager des ajustements sur l’accise.

Sauf que sur ce terrain, la porte reste fermée côté gouvernement. Maud Bregeon, ministre déléguée à l’énergie, juge “inconcevable” de baisser TVA et accise, au motif que cela créerait un trou budgétaire proche de 20 milliards d’euros. En clair, l’exécutif privilégie la posture de contrôle et de dissuasion plutôt qu’un geste fiscal massif.

Que peut-on vraiment attendre ?

Reste la question que se posent les automobilistes : est-ce que 500 contrôles peuvent vraiment changer la donne ? A court terme, il ne faut pas s’attendre à un miracle mécanique sur les tarifs nationaux, qui restent liés aux cours et à la logistique. En revanche, l’objectif est ailleurs : mettre la pression là où la tentation est la plus forte, et rappeler que l’étiquette à la pompe n’est pas un espace sans surveillance. Si des stations “profitent de la situation”, pour reprendre les mots du ministre, l’Etat veut pouvoir les “ramener dans le rang”, et surtout le prouver.

En pratique, cette séquence dit aussi quelque chose de l’époque. Le carburant est devenu un baromètre politique autant qu’économique. Chaque hausse est scrutée, commentée, instrumentalisée. Et quand le litre se rapproche des deux euros, la question n’est plus seulement “combien ça coûte”, mais “qui décide” et “qui gagne”. Avec ce plan de contrôles express, le gouvernement tente de reprendre la main sur ce récit-là, en ciblant une idée simple : les tensions internationales expliquent beaucoup, mais elles ne doivent pas tout autoriser.