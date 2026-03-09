Ford Puma : plus d’autonomie électrique, et conduite mains libres BlueCruise

Ford Puma 2026

Ford retouche son Puma, et pas avec une simple couche de peinture et deux options en plus. Le constructeur annonce une mise à jour d’ampleur pour le Puma thermique et surtout pour le Puma Gen‑E 100% électrique, avec un objectif évident : rendre le modèle encore plus “facile à vivre” au quotidien, plus crédible sur les trajets longs… et plus désirable face à une concurrence qui ne laisse aucun répit sur le segment des petits crossovers.

Le message est clair dans le communiqué : après une année 2025 où le Puma a été le Ford le plus vendu en Europe, et un début 2026 où le Puma Gen‑E s’est imposé comme l’électrique la plus vendue au Royaume‑Uni, Ford veut capitaliser sur la formule plutôt que la réinventer. Avec, au passage, une nouveauté qui risque de faire parler : l’arrivée de BlueCruise sur un modèle compact.

Puma Gen‑E : l’autonomie passe au-dessus des 400 km

C’est l’évolution la plus concrète, celle qui change immédiatement la perception du modèle. Lancé en 2024 avec une autonomie annoncée jusqu’à 376 km, le Puma Gen‑E progresse grâce à une batterie “optimisée” et grimpe désormais à 417 km d’autonomie, pour une consommation annoncée à 13,0 kWh/100 km.

Sur le papier, cela replace le Puma Gen‑E dans une zone plus confortable : assez pour envisager des trajets périurbains sur plusieurs jours sans recharge, et surtout un peu plus de marge mentale dès qu’on quitte la ville. Ce n’est pas une révolution technique détaillée dans le communiqué, mais c’est le genre de gain qui compte vraiment dans la vraie vie, là où l’autonomie est moins un chiffre qu’un stress à gérer.

Ford précise également que la batterie reste produite en Europe, ce qui permettrait de conserver l’éligibilité à la “sur-bonification” dans le cadre des CEE “Coup de pouce”, avec une prime pouvant aller jusqu’à 7 600 euros selon les conditions d’éligibilité.

Ford Puma 2026

BlueCruise : la conduite mains libres arrive sur le Puma

L’autre annonce, c’est celle qui fait basculer le Puma dans une catégorie “tech” plus premium. Ford intègre désormais BlueCruise sur Puma et Puma Gen‑E. Pour résumer sans jargon : on parle d’une conduite “mains libres, yeux sur la route” sur des axes autoroutiers compatibles, avec une supervision du conducteur qui doit rester attentif, mais qui n’a plus à tenir le volant dans certaines conditions.

BlueCruise n’est pas nouveau chez Ford : le système avait été mis en avant avec la Mustang Mach‑E, et le constructeur rappelle qu’il a obtenu une approbation réglementaire en Europe dès 2023. Depuis, la technologie serait disponible dans 16 marchés européens, avec accès à plus de 135 000 km d’autoroutes “Blue Zones”. L’intérêt, ici, c’est le changement d’échelle : ce type de prestation, qu’on associait plutôt à des modèles plus gros et plus chers, s’invite sur un crossover compact, donc potentiellement sur des flottes et des clients qui regardent très près le rapport prix/usage.

Ford ajoute une dimension “à la carte” qui risque de peser dans la décision : une finition dédiée permettrait de profiter de BlueCruise sans abonnement, tandis que des formules mensuelles ou annuelles seraient proposées pour ceux qui veulent activer la fonction seulement à certaines périodes. Et comme souvent, une période d’essai de trois mois est annoncée pour les Puma compatibles.

Audio, connectivité, navigation : le Puma muscle aussi l’expérience à bord

Ford ne s’arrête pas à l’autonomie et à l’assistance à la conduite. Le Puma reçoit un système Audio Premium B&O revu à la hausse, désormais annoncé à 650 W, avec de meilleurs haut-parleurs “midwoofer” dans les portes avant. L’équipement est donné de série sur Puma ST‑Line X, Puma ST et Puma Gen‑E Premium.

Autre axe : la voiture connectée. La “Connectivité Premium” devient disponible sur toute la gamme Puma, avec des services de streaming, de jeux et même des fonctions de karaoké via l’interface du véhicule. La “Navigation Connectée”, exploitant des données cloud pour contourner les bouchons, est également proposée. Et là encore, Ford laisse le choix entre achat unique et abonnements.

Couleurs inédites et série spéciale BlueCruise Edition

Côté style, les évolutions restent ciblées mais visibles : le Puma Gen‑E accueille le Cactus Grey, et le Puma thermique peut désormais se commander en Electric Yellow, une teinte qui assume clairement le côté “fun” du modèle.

Surtout, Ford lance une série spéciale BlueCruise Edition pour le Puma et le Puma Gen‑E, présentée comme une manière simple d’accéder à la technologie sans prise de tête. Cette version inclut le Pack Assistance Avancée et BlueCruise “illimité” sans abonnement. Elle se distingue par une teinte exclusive Bleu Vapor, des jantes noires de 18 pouces, un toit et des rétroviseurs noirs, ainsi qu’une ambiance intérieure spécifique avec des détails Bleu Nordique. Elle embarque aussi, toujours sans abonnement selon Ford, la Connectivité Premium, la Navigation Connectée et l’audio B&O renforcé. Sur le configurateur Ford, le tarif remisé annoncé est de 36140 euros avec la motorisation 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch DCT7 et de 37040 euros avec le 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch DCT7.

Au final, le Puma, qui est également la Ford la plus vendue en France, regagne à nouveau de l’intérêt après un restyling qui a déjà 2 ans. Dommage que les versions E85 ne soient plus proposées.