Volvo XC90 : l’irrésistible SUV qui refuse de mourir

Le Volvo XC90 2025

Volvo avait promis de tourner la page. Une gamme 100 % électrique à l’horizon 2030, un avenir décarboné, incarné par l’EX90, son grand SUV zéro émission. Mais entre l’ambition affichée et les ventes en concession, la ligne droite s’est transformée en virage inattendu. Car pendant que l’EX90 patine à son démarrage, le bon vieux XC90 continue, lui, de tracer sa route. ( lire notre essai du Volvo EX90 )

Lancé en 2002, restylé en 2024, le XC90 ne s’accroche pas à son passé : il s’en nourrit. Et contre toute attente, il aura droit à un successeur… thermique. Une décision que Volvo assume, sans tambour ni trompette, mais qui en dit long sur le pragmatisme retrouvé du constructeur suédois.

Un marché qui dicte ses lois

Dans l’idéal, l’EX90 devait prendre le relais, incarner cette bascule électrique tant vantée. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre janvier et mai 2025, 14 541 XC90 ont trouvé preneur en Europe, selon Jato Dynamics. L’EX90, lui, plafonne à 3 794 exemplaires sur la même période. Un écart difficile à justifier, surtout pour un modèle censé symboliser le futur de Volvo.

On pourrait invoquer les retards liés aux logiciels embarqués, mais la réalité est plus simple : les clients restent attachés au XC90. Confort, gabarit, motorisation, positionnement tarifaire… Le SUV historique continue de répondre à une attente bien ancrée, là où son successeur électrique peine à convaincre.

Résultat, Volvo réajuste sa copie. Le prochain grand SUV de la marque ne sera pas seulement électrique, il sera aussi thermique. Un revirement discret, mais révélateur, qui témoigne des ajustements que même les marques les plus engagées doivent opérer face à un marché encore frileux à l’électrique, surtout sur le haut de gamme.

Le Volvo XC90 2025

Une stratégie revue (et corrigée)

Le retour de Håkan Samuelsson à la tête de Volvo en mars 2025 a, semble-t-il, marqué un tournant stratégique. L’ancien – et désormais nouveau – patron l’a confirmé aux investisseurs : un XC90 de troisième génération est en préparation. Sans calendrier précis pour l’instant, mais avec une direction technique assez claire.

D’après les premières fuites, le futur XC90 adopterait une motorisation hybride rechargeable de type « range extender », à l’image de ce que Volvo a déjà officialisé sur le futur XC70. Une formule qui permet de concilier électrification, autonomie et – surtout – souplesse d’usage, en évitant les contraintes d’une recharge exclusive sur bornes publiques.

Un air de famille avec le futur XC70

La prochaine génération du XC90 devrait reposer sur la nouvelle plateforme modulaire SMA, déjà utilisée par le XC70. Ce dernier, attendu pour une présentation en septembre, proposera un petit trois-cylindres 1.5 turbo (BHE15-BFZ) uniquement utilisé comme générateur pour recharger la batterie. Aucun lien mécanique avec les roues : un concept déjà vu chez BMW i3 ou chez Nissan avec l’e-Power.

Dans cette logique, Volvo pourrait rationaliser sa production et décliner la même base technique sur plusieurs modèles, à commencer par ce XC90 III dont la naissance semblait inimaginable il y a encore six mois.

Un segment toujours stratégique

Malgré la pression réglementaire et la hausse des coûts de développement, le segment des gros SUV familiaux reste un pilier pour Volvo. Le XC90 est un vaisseau amiral et également un marqueur statutaire essentiel pour les marchés européens, chinois et nord-américains.

Actuellement, la version hybride rechargeable du XC90 affiche 455 chevaux cumulés, avec un moteur thermique de 310 ch à l’avant et un électromoteur de 145 ch sur l’essieu arrière. La batterie de 18,8 kWh permet, au mieux, 72 km d’autonomie électrique. C’est peu face aux ambitions du marché, mais suffisant pour séduire une clientèle urbaine haut de gamme peu regardante sur les chiffres… et très attachée à la marque.

Le pragmatisme suédois à la manœuvre

En repoussant le passage au tout-électrique et en prolongeant la vie d’un modèle aussi emblématique, Volvo confirme ce que d’autres constructeurs (BMW, Toyota ou même Volkswagen avec sa Golf) appliquent déjà : les dogmes s’adaptent à la réalité. La transition énergétique sera progressive, pas brutale.

Le XC90, dans sa future mouture, incarnera peut-être l’une des dernières expressions d’un luxe familial thermique assumé, dans un monde encore en pleine reconfiguration énergétique.