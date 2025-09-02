Kia Stonic restylé : assez d’arguments pour faire trembler les 2008 et Captur ?

Kia Stonic restylé

Huit ans, dans la jungle des SUV urbains, c’est une éternité. Le Kia Stonic, lancé en 2017, commençait sérieusement à accuser le poids des années face à une concurrence qui n’a cessé de se renouveler. La réponse de Kia ? Un restylage profond qui ne se contente pas de redessiner la calandre, mais qui vise clairement à replacer le Stonic dans la course. En France sur les 8 premiers mois de l’année, le Stonic n’est que 86 ème des ventes. Au sein de Kia, il se situe même derrière les Sportage, Niro, Picanto et même EV3.

Un design mis à jour : ce qui change

Dès le premier coup d’œil, le lien avec la nouvelle identité stylistique de la marque est évident. La face avant adopte la signature lumineuse “Star Map” déjà vue sur l’EV5, tandis que le dessin des jantes, des feux arrière et du bouclier évolue subtilement. Le SUV prend au passage 15 mm en longueur, mais conserve une capacité de coffre inchangée à 352 litres. En clair, Kia a joué la carte du rajeunissement esthétique sans bouleverser l’architecture. On est loin de la révolution, mais l’effet de famille avec le Sportage et les modèles électriques de la marque est indéniable.

3 cylindres sinon rien

Sous le capot, en revanche, Kia reste sur des fondamentaux éprouvés. Le Stonic conserve son trois-cylindres 1.0 turbo essence 1.0 T-GDi décliné en deux niveaux de puissance : 100 ch en version standard, 115 ch pour le mild-hybrid. Le premier se contente de 11 secondes pour le 0 à 100 km/h avec boîte manuelle, tandis que le second tombe à 10,7 s, ce qui le place dans la moyenne du segment, sans éclat particulier.

Des évolutions dans l’habitacle

À bord, le Stonic prend enfin le virage de la modernité. Exit l’ergonomie datée, place à une planche de bord équipée de deux écrans de 12,3 pouces. Le traitement intérieur rappelle celui du Sportage, avec une simplification bienvenue des commandes physiques et un dessin plus épuré. Ajoutons à cela une mise à jour bienvenue des aides à la conduite : freinage d’urgence, maintien de voie, régulateur adaptatif et surveillance des angles morts viennent renforcer un package sécuritaire qui avait sérieusement besoin d’un coup de frais. Reste à savoir si le futur passage par l’Euro NCAP lui permettra d’afficher un score plus flatteur que les trois étoiles décroché en 2017.

Quels prix attendre pour le Stonic restylé ?

La vraie bataille, évidemment, se joue sur le terrain du prix. Kia annonce une grille tarifaire européenne pour octobre, avec des prix qui devraient rester compétitifs. Le modèle actuel est proposé dès 22700 euros, et à moins de 200 euros par mois en leasing.

Kia prévoit de lancer son Stonic restylé chez nous au mois de novembre.

