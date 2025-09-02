Conclusion essai Alpine A290 GTS : notre avis sur cette sportive

Transformer la Renault 5 en sportive Alpine, il fallait oser. Mais cette Alpine A290 GTS est franchement craquante avec son look sportif très réussi, son bel habitacle, et ses performances de GTI. A l’heure où de nombreux modèles électriques sont surpuissants mais ne permettent pas d’enchainer deux virages de manière dynamique, l’Alpine A290 GTS réalise une belle démonstration et fait revivre l’esprit des petites sportives qu’on croyait disparues, comme feu la Clio R.S. Alors oui, on est en électrique, mais on sera au moins dispensé d’un malus écologique prohibitif…
Ce que nous avons aimé :
- Look d’enfer
- Présentation intérieure réussie
- Châssis efficace
- Performances sympathiques
- Programme de personnalisation extérieure complet
Ce que nous avons moins aimé :
- Tarif élevé ( mais logique )
- Habitabilité arrière limitée
- Puissance trop modeste face à la concurrence ?
Fiche Technique
Alpine A290 GTS
|Moteur
|Type de motorisation
|100 % Electrique
|Puissance nominale maxi
|220 ch
|Couple moteur
|285 Nm
|Puissance fiscale
|5 CV
|Autonomie
|380 km
|Performances
|Vitesse maxi
|170 km/h
|0 à 100 km/h
|6,4 s
|1000 m D.A
|NC
|Consommation et rejets de CO2
|Consommation mixte
|15,8 kWh/100 km (WLTP)
|Consommation urbaine
|NC
|Consommation extra-urbaine
|NC
|Taux de CO2
|0 g/km
|Bonus écologique (France) 2025
|2000 € ( 4000 € sous conditions de revenus )
|Dimensions, mesures
|Longueur
|3.922 m
|Largeur
|1.774 m
|Hauteur
|1.498 m
|Empattement
|2.540 m
|Capacité de la batterie
|52 kWh
|Capacité du coffre
|277 dm3
|Poids à vide
|1479 kg
|Prix
|Prix d’entrée de gamme
|à partir de 38700 €
|Prix du modèle essayé
|44800 €
