Conclusion essai Alpine A290 GTS : notre avis sur cette sportive

2 septembre 2025
Sébastien Rabatel
Transformer la Renault 5 en sportive Alpine, il fallait oser. Mais cette Alpine A290 GTS est franchement craquante avec son look sportif très réussi, son bel habitacle, et ses performances de GTI. A l’heure où de nombreux modèles électriques sont surpuissants mais ne permettent pas d’enchainer deux virages de manière dynamique, l’Alpine A290 GTS réalise une belle démonstration et fait revivre l’esprit des petites sportives qu’on croyait disparues, comme feu la Clio R.S. Alors oui, on est en électrique, mais on sera au moins dispensé d’un malus écologique prohibitif…

Ce que nous avons aimé :

  • Look d’enfer
  • Présentation intérieure réussie
  • Châssis efficace
  • Performances sympathiques
  • Programme de personnalisation extérieure complet

Ce que nous avons moins aimé :

  • Tarif élevé ( mais logique )
  • Habitabilité arrière limitée
  • Puissance trop modeste face à la concurrence ?

Fiche Technique

Alpine A290 GTS
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 220 ch
Couple moteur 285 Nm
Puissance fiscale 5 CV
Autonomie 380 km
Performances
Vitesse maxi 170 km/h
0 à 100 km/h 6,4 s
1000 m D.A NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 15,8 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km
Bonus écologique (France) 2025 2000 € ( 4000 € sous conditions de revenus )
Dimensions, mesures
Longueur 3.922 m
Largeur 1.774 m
Hauteur 1.498 m
Empattement 2.540 m
Capacité de la batterie
 52 kWh
Capacité du coffre 277 dm3
Poids à vide 1479 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 38700 €
Prix du modèle essayé 44800 €

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, il en a déjà eu une soixantaine et essayé plusieurs centaines.

