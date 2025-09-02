Conclusion essai Alpine A290 GTS : notre avis sur cette sportive

Conclusion essai Alpine A290 GTS

Transformer la Renault 5 en sportive Alpine, il fallait oser. Mais cette Alpine A290 GTS est franchement craquante avec son look sportif très réussi, son bel habitacle, et ses performances de GTI. A l’heure où de nombreux modèles électriques sont surpuissants mais ne permettent pas d’enchainer deux virages de manière dynamique, l’Alpine A290 GTS réalise une belle démonstration et fait revivre l’esprit des petites sportives qu’on croyait disparues, comme feu la Clio R.S. Alors oui, on est en électrique, mais on sera au moins dispensé d’un malus écologique prohibitif…

Ce que nous avons aimé :

Look d’enfer

Présentation intérieure réussie

Châssis efficace

Performances sympathiques

Programme de personnalisation extérieure complet

Ce que nous avons moins aimé :

Tarif élevé ( mais logique )

Habitabilité arrière limitée

Puissance trop modeste face à la concurrence ?





Fiche Technique Alpine A290 GTS Moteur Type de motorisation 100 % Electrique Puissance nominale maxi

220 ch Couple moteur 285 Nm Puissance fiscale 5 CV Autonomie 380 km Performances Vitesse maxi 170 km/h 0 à 100 km/h 6,4 s 1000 m D.A NC Consommation et rejets de CO2 Consommation mixte 15,8 kWh/100 km (WLTP) Consommation urbaine NC Consommation extra-urbaine NC Taux de CO 2 0 g/km Bonus écologique (France) 2025 2000 € ( 4000 € sous conditions de revenus ) Dimensions, mesures Longueur 3.922 m Largeur 1.774 m Hauteur 1.498 m Empattement 2.540 m Capacité de la batterie

52 kWh Capacité du coffre 277 dm3 Poids à vide 1479 kg Prix Prix d’entrée de gamme à partir de 38700 € Prix du modèle essayé 44800 €