Peugeot brade sa 208 Style à 18180 euros : une bonne affaire ?

La Peugeot 208 Style

C’est la guerre des prix chez les citadines ! Après l’arrivée de la petite Citroën C3 actuellement tarifée 15990 euros, les Clio et 208 ont de quoi craindre pour leur couronne. Renault avait dégainé une Clio Génération à 18500 euros, un prix canon qui correspond à l’ancienne génération de Clio 5, encore au catalogue. Peugeot brade de son côté sa 208 Style, à un tarif même inférieur de 120 euros à ce qu’il était en 2025 !

Une 208 Style essence

Sous le capot de la Peugeot 208 Style de base, vous avez droit à un 3 cylindres 1.2 turbocompressé de 100 ch.

Avec 116 g, la 208 sera soumise en 2025 à un malus écologique de 230 euros, un montant raisonnable mais qui fait grimper le prix de l’immatriculation…

Alors oui : il s’agit du moteur 3 cylindres auparavant baptisé Puretech. Il est toutefois soulagé des problèmes de courroie de distribution, puisqu’il utilise une chaine.

Quel équipement en série ?

Sans ajouter d’options, vous pouvez vous offrir une 208 Style avec cette peinture métallisée Jaune Agueda, projecteurs LED, signature lumineuse à 3 griffes. En revanche, les jantes alliage ne sont pas de la partie, puisqu’il s’agit de jantes tôle 16″ avec enjoliveurs.

A l’intérieur, la dotation de série comprend l’écran central 10″, le volant recouvert de croûte de cuir, le pack safety, la climatisation manuelle…

Une promotion considérable

Alors que le prix de départ est initialement de 20500 euros, la 208 Style essence 100 ch s’affiche à seulement 18180 euros sur Peugeot Store. Pas besoin de négocier en concession : n’importe quel particulier peut donc profiter de cette remise de 2320 euros.

Des remises sont aussi possibles sur d’autres versions : une 208 Hybrid 110 ch automatique est ainsi affichée à 21740 euros. L’écart de prix est conséquent, avec près de 3600 euros d’écart. Une différence qui retombe légèrement si on prend en compte le malus, puisqu’avec 101 g cette version est en zone neutre du malus.

Sur les quatre premiers mois de 2026, la Peugeot 208 est en tête des ventes en France, mais cela s’explique par la présence des deux générations de Clio côte à côte. Leurs ventes cumulées sont supérieures à celles de la 208…Voilà qui explique aussi pourquoi Peugeot propose une telle promotion sur sa 208, qui aide à tenir les volumes. Ceux qui n’ont pas besoin d’une boite manuelle peuvent en profiter, à ce tarif c’est effectivement une bonne affaire !