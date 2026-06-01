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Conclusion essai Alpine A390 GT : notre avis sur ce SUV électrique

1 juin 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Alpine A390 GT : notre avis sur ce SUV électrique
Conclusion essai Alpine A390 GT : notre avis sur ce SUV électrique

Commençons tout d’abord par replacer l’église au centre du village sur l’aspect polémique de ce virage électrique. Oui, cette nouveauté est étonnante, mais compréhensible dans la stratégie d’Alpine pour étoffer sa gamme. D’autant plus que si Alpine avait voulu faire un SUV thermique, les possibilités auraient été maigres dans la base Renault. Le Rafale le plus puissant développe 300 ch, mais avec une architecture hybride rechargeable qui comprend un trois cylindres. Une solution qui n’aurait pas convenu à l’image d’Alpine.

Le choix de développer un SUV électrique sur une plate-forme disponible est donc très cohérent, et contrairement à l’A290, l’A390 a pu s’offrir une carrosserie spécifique ( heureusement ). Sur la partie châssis, Alpine a mis le paquet et on ne peut pas lui reprocher de faire le job à moitié.

Sportif, agréable au quotidien, l’Alpine A390 a aussi le mérite d’être bien mieux placé financièrement que son concurrent Porsche. Seule la décote pourra freiner les ardeurs des acheteurs, il sera donc préférable d’opter pour du leasing. A 790 euros par mois, l’Alpine A390 GT est au même tarif mensuel qu’un BMW iX3 40, mais ce dernier doit se contenter d’un seul moteur électrique et de performances bien moins dynamiques ! Face à la concurrence premium allemande, l’A390 GT a donc clairement son mot à dire.

Essai Alpine A390 GT : changement de cap

Ce que nous avons aimé :

  • Motricité excellente
  • Performances élevées
  • Comportement routier sportif
  • Tarif bien placé face à Porsche
  • Qualité de finition

Ce que nous avons moins aimé :

  • Planche de bord héritée du Scénic E-TECH
  • Qualité hifi Devialet décevante
  • Décote importante à prévoir, leasing à privilégier

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La planche de bord est empruntée au Renault Scénic E-TECH
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La planche de bord est empruntée au Renault Scénic E-TECH
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Avec 532 litres de contenance, le coffre permet bien de classer cet A390 comme véhicule familial
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L'Apine A390 est un régal sur la route avec une motricité exemplaire
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Dans le détail, la face avant a de quoi étonner et manque peut-être de références Alpine
La partie arrière est moins clivante que la face avant et rappelle le langage Porsche
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Fiche Technique

Alpine A390 GT
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 400 ch
Couple moteur AV + AR  661 Nm
Puissance fiscale 14 CV
Autonomie 555 km
Performances
Vitesse maxi 200 km/h
0 à 100 km/h 4,8 s
1000 m D.A 24,1 s
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 18,7 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km

Prime CEE CERTINERGY (France) 2026

 380 euros
Dimensions, mesures
Longueur 4,62 m
Largeur 1,89 m
Hauteur 1,53 m
Empattement 2,71 m
Capacité de la batterie
 89 kWh
Capacité du coffre 532 litres
Poids à vide 2124 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 67500 €
Prix du modèle essayé 67500 €

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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