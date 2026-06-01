Conclusion essai Alpine A390 GT : notre avis sur ce SUV électrique

Commençons tout d’abord par replacer l’église au centre du village sur l’aspect polémique de ce virage électrique. Oui, cette nouveauté est étonnante, mais compréhensible dans la stratégie d’Alpine pour étoffer sa gamme. D’autant plus que si Alpine avait voulu faire un SUV thermique, les possibilités auraient été maigres dans la base Renault. Le Rafale le plus puissant développe 300 ch, mais avec une architecture hybride rechargeable qui comprend un trois cylindres. Une solution qui n’aurait pas convenu à l’image d’Alpine.

Le choix de développer un SUV électrique sur une plate-forme disponible est donc très cohérent, et contrairement à l’A290, l’A390 a pu s’offrir une carrosserie spécifique ( heureusement ). Sur la partie châssis, Alpine a mis le paquet et on ne peut pas lui reprocher de faire le job à moitié.

Sportif, agréable au quotidien, l’Alpine A390 a aussi le mérite d’être bien mieux placé financièrement que son concurrent Porsche. Seule la décote pourra freiner les ardeurs des acheteurs, il sera donc préférable d’opter pour du leasing. A 790 euros par mois, l’Alpine A390 GT est au même tarif mensuel qu’un BMW iX3 40, mais ce dernier doit se contenter d’un seul moteur électrique et de performances bien moins dynamiques ! Face à la concurrence premium allemande, l’A390 GT a donc clairement son mot à dire.

Ce que nous avons aimé :

Motricité excellente

Performances élevées

Comportement routier sportif

Tarif bien placé face à Porsche

Qualité de finition

Ce que nous avons moins aimé :

Planche de bord héritée du Scénic E-TECH

Qualité hifi Devialet décevante

Décote importante à prévoir, leasing à privilégier



